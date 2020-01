No pasarán las caravanas: Ebrard

Divulga presidente guatemalteco plática

Será un muro impasable, Giammattei



Alejandro Giammattei, poco después de tomar posesión como presidente de Guatemala, dio a conocer una plática que sostuvo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Este le dijo al líder chapín que deben tomar sus precauciones ya que las caravanas que partieron de Honduras con destino a Estados Unidos no pasarán por el territorio mexicano.

Simplemente les dijo que se encontrarán con un muro.

Varias caravanas, con poca gente cada una, iniciaron su peregrinación con destino a Estados Unidos y en el camino se están organizando en grupos pequeños para poder pasar materialmente inadvertidos por el territorio mexicano.

Estiman que de esa manera podrían lograrán cruzar la frontera entre Guatemala y México, como un paso doméstico. Esto quiere decir que parecen pasos familiares lo que no está vigilado en la región, ya que únicamente existe un interés de observar el comportamiento de grupos numerosos, como ocurrió en el pasado.

Ante ello, el gobierno mexicano, a través de la secretaría de Gobernación establecerán vigilancia especial con el objetivo de evitar que pasen por la frontera y caminen rumbo a la frontera norte en cualquiera de nuestra ciudades avecindadas con las estadounidenses.Según algunos datos de los servicios de inteligencia guatemaltecos, los hondureños prevén que en caso de no pasar la frontera en Tijuana, Ciudad Juárez, o las ciudades de Tamaulipas, simplemente se quedarán a vivir en México.

La estrategia está planteada y el presidente chapín, Alejandro Giammattei, quien tomó posesión ayer, estará pendiente del paso de los hondureños por su país y en el caso de presentarse en la frontera con México, estarían en un predicamento ya que ellos absorberían la responsabilidad de proporcionarles servicios a los hondureños y otras nacionalidades que se pudieran sumar a estas caravanas.

Lo más extraño de estas movilizaciones, es que se les da promoción cuando son grupos tan pequeños que, efectivamente, pasarían inadvertidos en el paso por aquellas naciones centroamericana y México. Hay un loro encerrado.

PODEROSOS CABALLEROS: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apercibió a la Comisión Nacional Honestidad y Justicia del Morena, para que se atiendan puntualmente los estándares fijados por la Sala, porque ya ha establecido que dicha Comisión carece de competencia en asuntos que involucren actos de derecho parlamentario. Así, los Magistrados, por unanimidad, revocaron la amonestación impuesta por la CNHJ al presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila, respecto de su actuación en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República, en atención a que la Comisión del Morena carece de competencia para conocer temas de derecho parlamentario, en la que quedó desplazado su correligionario Martí Bares. El mismo Tribunal dictaminó que la votación de reelección o elección de quienes conformarían la Mesa Directiva del Senado era un asunto exclusivamente de la organización y funcionamiento del Senado de la República, por lo que la CNHJ no podía conocer de ello ni hacer pronunciamiento alguno, pues se trataba de un asunto de derecho parlamentario que no incidía en el partido político. *** En la misma sesión, la misma comisión morenista, considerada como “La Santa Inquisición” recibió “palo” al rechazar la solicitud al Senador Ricardo Monreal excluir del grupo parlamentario del Morena a la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García, pues se trata de un asunto que sólo compete al grupo parlamentario del Morena y no a la CNHJ, quien emitió el oficio sin fundamento alguno, pues se trata de un tema exclusivamente legislativo además de que la Senadora ni siquiera es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional. Estos golpes van directos contra la lideresa del Morena, Yeidckol Polevnsky.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Bajo el liderazgo de Alejandro Reynal, el consorcio hotelero Apple Leisure Group, ampliará su presencia en Europa con siete nuevos acuerdos de gestión de resorts, entre otros proyectos en cartera. Desde 2010, el grupo ha ampliado el número de habitaciones hoteleras que gestiona con un aumento del 300 %, cerrando el ejercicio de 2019 con más de 24,000 habitaciones y operando bajo las ocho marcas de AMResorts en México, el Caribe y Europa. La próxima semana, en la Fitur de Madrid, dará a conocer su consolidación de la plataforma de fidelización “Unlimited Vacation Club” y la creación de un nuevo departamento de Responsabilidad Social.

