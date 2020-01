De dementes con personalidades múltiples en la Cuarta Transformación

Índice político

Francisco Rodríguez

Pues nada. Que los protagonistas de esta carpa han caído en una espiral de decadencia que los lleva a desconectarse de la realidad y a terminar viviendo en un mundo prefabricado y perturbador, en una realidad construida a modo. Existen diferentes etapas en este padecimiento, así como momentos que las han marcado para la posteridad.

Hace unos meses, dentro de una de las principales oficinas de Palacio se desarrolló un suceso descollante. Un director de recursos humanos acudió con su inmediato superior para recordarle de las 30 plazas de ayudantes a que tenía derecho. Era hora de hacerlas efectivas, pues el trabajo apretaba.

Por más respuesta, el solicitante recibió del otro lado del escritorio, por abajo de la repisa, un cartón blanco, con unas palabras impresas a mano por su valedor: “Esto ya se puso feo y se va a poner peor. Favor de romperlo cuando lo acabes de leer”. Desconcertado, el director de recursos humanos observó que su superior buscaba en las esquinas del despacho la ubicación de las cámaras escondidas que registraran todos los movimientos y palabras que se profirieran.

A una señal, los dos abandonaron el despacho dizque para salir a fumar a los pasillos exteriores. La realidad es que necesitaban intercambiar opiniones sobre lo que estaba sucediendo. Ya afuera, pudieron expresarlas libremente: había un panorama de estrechez económica terminal, más un escenario de espionaje de todos contra todos, realmente insoportable.

El panorama psicótico de fondo era atizado por personalidades múltiples, que acompañaban sus padecimientos con una sobrada actitud de soberbia y resentimiento social hacia todo lo que hubiera sido diferente en el pasado inmediato anterior.

Nadie quiere invertir en nada, aunque tenga cómo hacerlo, recursos más facilidades de crédito. Los que se atreven a hacerlo bajo su propio riesgo, saben que estarán frente a la incertidumbre de las decisiones de último momento que no les pueden asegurar nada bueno ni duradero a sus inversiones. Es mejor nadar entre los saldos en bodega.

Muchos del llamado círculo interior ya se quieren ir. Las familias, desesperadas por sus cambiantes estados de ánimo les urgen la renuncia, antes de que acaben con ellas. Muchos funcionarios de avanzada edad de la Cuarta Transformación están con el pie en el estribo, queriendo seguir la graciosa huida de Carlos Urzua. Es cuestión de oportunidades para hacerlo.

Los pleitos al interior del llamado gabinete, y de equipos contra equipos y de todos contra todos están haciendo el milagro de terminar con esta pesadilla. Lo que no pudo lograr nadie, está sucediendo a golpe de “tenebras” y traiciones al interior.

Balconeos, filtraciones, boletines, fotos, delaciones y todo lo que usted pueda imaginar está en juego, todo para escurrir el bulto, para no cargar con la culpa, para tirar la bolita hacia el contrario, para deslindarse de la ejecución de órdenes descabelladas que nadie quiere asumir.

Como no hay secretaria de Gobernación, nadie puede poner orden. Como la secretaria que dice que está no es, menos, pues se dedica a hacer bola con grupos que creen en su fidelidad al que manda. Toda esta situación al único que no puede beneficiar es a quien cree que lo beneficia. Nada más equivocado.

Los asuntos de Palacio ya no van despacio, simplemente ya no van. El Titular sigue de gira en los pueblitos de Oaxaca alentando a los pobres a que compren el cachito de la lotería con la que podrán sacarse el avión multimillonario. Es fácil, sólo cuesta 500 pesos el vigésimo de las tiras.

Lo que no ha podido explicar es que un cachito de ese tamaño sólo puede dar derecho a sacarse una vigésima parte del avión presidencial. Digo, en caso de que todos estemos tan locos que emprendamos la aventura de ese suicidio lúdico. Si no, pues no. Así se arreglan los asuntos de la narrativa para miserables en este país que pretenden convertir en miserable.

Dicen los científicos mentales europeos que las decisiones que el Caudillo toma en materia de seguridad, economía, y salud pública son más producto de su imaginación y de una distorsión de lo que es real, que de estrategias basadas en cualquier precepto de gobernabilidad o de administración pública…

… “puedo asegurar que el presidente de México no goza de la plenitud de sus facultades mentales. Su capacidad para diferenciar entre lo verdadero y lo absurdo es prácticamente nula”. Quienes padecen demencia senil se convierten en niños que quieren comprar un automóvil con una moneda de diez euros, dice Gerard Simonelli.

Ahora es más que evidente el por qué los senadores de oposición se negaron en redondo a recibir el titipuchal de reformas constitucionales, atentatorias todas ellas del repertorio de garantías individuales, que pretendieron “sorrajarle” al pueblo el grupito formado por el Ejecutivo Federal.

La que dice que es secretaria de Gobernación, más el que dice que es Fiscal General de la República, más Julio Scherer, más Alfonso Blandazo, que se excusó de última hora, más Zaldívar de la Corta que se hizo como que no lo invitaron, prepararon un coctel de nueve iniciativas para ponerle dientes nuevos a la justicia. ¡Hágame usted el refabrón cavor!

Legalización de las escuchas no judiciales, trampas, esquinazos, torturas consentidas, todo eso para mejor procurar y administrar la justicia. Detener a toda costa al gran congelador y descongelador de las cuentas bancarias de los ilícitos no comprobados, Santiago Nieto, era el propósito central. Para ello lo que se necesite.

Todo forma parte del “agandalle”, del “mañanazo”, del trinquete aunque se lleven entre las patas al país. Eso es lo que menos importa. Al fin y al cabo se trata de un juego de niños viejos con demencia senil que quieren comprar el mundo con una moneda de diez euros.

Ahora ya indignaron hasta a los auténticos abogados. Porque la legislación penal, civil, constitucional y administrativa de nuestro país es de avanzada. En ella se recogen todos los planteamientos modernos y la legislación necesaria para recortar las uñas de los truchimanes y es derecho positivo desde que tenemos memoria independiente.

Lo otro, el no poderla o quererla aplicar es una cuestión de arrestos para hacerlo. El gobierno de la Cuarta Transformación no ha tenido el valor para imponer en México la paz que deriva de castigar a los delincuentes que más daño han hecho al país y a su patrimonio.

Lo peor para el régimen de Cuarta, es que eso se puede hacer sin lastimar una sola garantía individual. Es además lo primero que tenían que hacer. En lugar de andar exonerado capos, como en Culiacán. En lugar de habernos ridiculizado ante el mundo.

En lugar de ostentarse con más de veinte personalidades múltiples.

¡La espiral descendente, a todo tren!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: “No tengo nada en contra de él, respeto la decisión de los mexicanos de buscar una mejor alternativa para su gobierno, sin embargo, he analizado cientos de casos a lo largo de cuatro décadas, cuando comencé en 1980, no había tanta información como hay hoy; tendría que verlo personalmente para poder hacer un diagnóstico sobre el daño que ha sufrido su cerebro, quizá no solamente por la edad, sino además por las dificultades de salud que ha padecido antes y por la presión a la que se ve sometido, hablo desde lo que leo a la distancia y por la incongruencia con la que, aparentemente, ha manejado su primer año de gobierno, no tengo todos los elementos, sin embargo, hacemos cada año un análisis psicológico de los mandatarios del mundo; hace un mes terminamos este estudio de algunos de los principales líderes en América Latina, por lo que mis colegas y yo evaluamos, puedo asegurar que el presidente de México no goza de la plenitud de sus facultades mentales; pues es común que un enfermo con su padecimiento, tienda a distorsionar la realidad”, comentó Gerard Simonelli. Y añadió: “Va a ser común, encontrar cada vez más contradicciones entre su proceder y sus discursos. Eventualmente, quienes padecen de demencia senil, se convierten en el niño que quiere comprar un automóvil con una moneda de 10 Euros. Su capacidad para diferenciar entre lo verdadero y lo absurdo es prácticamente nula.” La demencia senil es un problema de salud pública común en personas de edad avanzada, debe detectarse y tratarse a tiempo, no es un juego, quienes la padecen sufren y también sus familias.

