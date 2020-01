La Ganga Calé acompañará a Ska-P en México

Al Palacio de los Deportes, este 25 de enero

La banda española aprovechará para presentar su nuevo disco “Jungla Magnética”

Arturo Arellano

La banda española La Ganga Calé se encargará de abrir el concierto que sus paisanos de Ska-P ofrecerán en el Palacio de los Deportes este sábado 25 de enero, lo mismo que el del miércoles 29 de enero, en el Auditorio GNP, en Puebla. Ahí aprovecharán para presentar ante los mexicanos algunos temas de su segundo disco de estudio denominado “Jungla Magnética”, que no será lanzado sino hasta próximo 7 de febrero, pero del que habrá algunos ejemplares adelantados para quienes acudan a estas presentaciones.

Juan José Carvajal “Kunque”, cantante de la banda, en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos platicó al respecto: “Estamos muy contentos de que exista esta posibilidad de que Ska- P haya decidido que los acompañemos a México. Vamos a presentarnos por primera vez en este país y contamos con un gran show, ya estamos contando los días. Desde antes teníamos planeado venir, porque mucha gente nos conoce y queremos conocer muchas más”.

Adelanta que “vamos a estrenar el segundo disco ‘Jungla Magnética’, estamos terminando de grabarlo en España, acá aún no lo presentamos, lo vamos a estrenar y llevaremos algunas copias para México porque se lanzará hasta más tarde. Fue año y medio de trabajo, desde que lo pensamos, hasta meternos en el estudio y producirlo. Es verdad que lleva una línea, un concepto caótico, pero a la vez que te atrapa, por eso la idea del magnetismo”.

Afirma que su sello es el trabajo diario, “trabajar día a día constantemente, lo hacemos desde que uno se levanta y toma el teléfono para atender redes a la gente, las llamadas, es parte de lo que no se ve fuera del escenario, pero que también ayuda a una banda a crecer” y reconoce que aunque tienen canciones de critica social, su línea va más por la alegría “Nuestro mensaje va más por la alegría, por tomarse la vida más ligera, si tenemos temas de crítica social, compartimos eso con Ska-P, pero nuestro mensaje va por otra línea”.

Añade que si bien, no tendrán otra presentación además de los conciertos que abrirán para Ska P, si tiene curiosidad por saber como serán recibidos y posteriormente regresar “En este caso no haremos más fechas, porque los días no coinciden, tocamos sábado en Ciudad de México y el miércoles en Puebla. No alcanza el tiempo, porque vamos a hacer prensa. Quedará la deuda pendiente para regresar y hacer shows, tenemos curiosidad por ver qué va a pasar, aunque nunca nos hace líos en la cabeza, queremos ir, tocar, disfrutarlo y que pase lo que tenga que pasar, queremos compartir con los mexicanos nuestro show”.

Finalmente, nos reitera que en “Jungla Magnética” la banda echa mano de invitados como Tony Moreno, Adriá Salas, María Peláe y Pulpul, el cantante y guitarrista de Ska P y que el disco estará disponible hasta el mes de febrero.