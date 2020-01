Las mujeres y las pesas; mitos y realidades

Fit Mundo

Laura Malpica

A grandes rasgos les explicaré las complicaciones que más nos afectan a la hora de entrenar, lo mismo que algunos tips para contrarrestarlas

Hola de nuevo, como les prometí estaré cada semana dándoles consejos sobre el Mundo Fit y hoy les hablaré de las mujeres y las pesas, hay muchos mitos y realidades acerca de cómo debe entrenar una mujer, en mi opinión no debe limitarse en pesos y buscar crecer sus músculos de manera uniforme la hará ver bellísima.

Primer complicación: a diferencia del hombre nosotras generamos primordialmente la hormona llamada estrógeno, la cual a veces nos limita en los entrenamientos debido a que afecta en el proceso de ovulación; en cambio el hombre genera más testosterona y le es mucho más fácil cargar peso aunado a que no tiene cambios hormonales durante el mes.

Podríamos considerar lo anterior como una limitante a la hora de generar masa muscular; sin embargo, creo q es admirable las mujeres que generan grandes y torneados músculos pues se han esforzado el doble q cualquier hombre por conseguirlos.

Segunda complicación: cuando tenemos el periodo, perdemos muchos minerales y por eso nos da la famosa “ansiedad”, que produce en esos días el deseo de comer chocolate o algo de chatarra, además de que no se puede entrenar de la misma manera dentro de esos porque el cuerpo está limitado en muchas maneras, ¿cuantas mujeres se identifican con esto? Yo pienso que todas pues nos genera fatiga, a veces tristeza, enojo y mucha incomodidad. En general, mi recomendación para la mujer atleta que en estos días coma un trozo de chocolate oscuro antes de entrenar o bien una barra de amaranto de chocolate, ayudará con la ansiedad y te dará energía para entrenar.

Tercera complicación: la dieta, un hombre puede tener carbohidratos elevados a la hora de aumentar masa muscular, pero para una mujer puede ser extremadamente riesgoso pasarse de carbohidratos, depende el tipo de atleta con la que se esté tratando; en mi opinión particular, si la mujer no es muy activa y sólo busca bajar de peso con cardio, no debe su dieta llevar más de dos comidas con 50g de carbohidratos (porque tampoco podemos vivir sin ellos, un día hablaremos de las dietas keto), a contrario de una mujer que tiene más de 2 horas de actividad física, puedo recomendar hasta 3 comidas con 70g de carbohidratos; ahora que analizamos estos, no son malos, pues nos ayudan a asimilar de mejor manera las proteínas y son los encargados de agrandar esos bellos músculos, incluido el famoso y gran glúteo que todas deseamos.

A grandes rasgos estás son las complicaciones que más nos afectan, pero hay muchísimas más que pareciera limpiáramos, aunque te diré algo, si te decides por tener grandes músculos o ser delgada fitness, está bien, lo importante es que lo que tú veas en el espejo te haga extremadamente feliz. Para resumir, te dejo unos tips que me funcionan a mi en mis dietas y entrenamientos:

Entre comidas a veces agarro un puño de almendras o nueces o frambuesas. En mi periodo siempre como una barra de chocolate oscuro, no muy grande y eso me ayuda a rendir mejor en el entrenamiento y calmar esa ansiedad. Si me siento débil para cargar mucho, escucho a mi cuerpo y limito mis cargas, pero si me siento más fuerte, aumento las cargas, lo importante es escuchar a tu cuerpo. Jamás te compares con un hombre, tenemos fisiología y hormonas elevadas diferentes, siempre habrá una discrepancia. Finalmente y las más importantes escucha siempre a tu entrenador o nutriólogo a la hora de seguir un régimen y no escuches a terceras personas porque puede confundirte y no obtendrás el resultado deseado. ¡Ah! y recuerda, siempre tomar al menos 2 litros de agua al día, evitarás deshidratarte y mantendrás tus riñones limpios.

Eso fue todo por este viernes, te veo el siguiente con un tema sorpresa. ¡Abrazo de oso!

