Aterriza “narcoavioneta” en Bacalar con 600 kg de coca; se enfrentan a militares

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Un comandante muerto y tres soldados heridos, el saldo

Ayer se reportó el aterrizaje de una avioneta con 600 kilogramos de cocaína en la carretera Vía Corta a Mérida, en el municipio de Bacalar, específicamente en el entronque de la comunidad de Nuevo Israel, según información de autoridades, quienes pusieron en marcha un operativo para identificar a la aeronave, mismo que resultó en un enfrentamiento entre narcos y militares, dejando un saldo de un soldado muerto y tres más heridos, entre ellos un comandante.

El área donde aterrizó la avioneta fue custodiada por elementos de la 34 Zona Militar y también por la Guardia Nacional, pues se requería administrar el paso de los vehículos, de modo que en seguida procedieron a la persecución. Al ser abandonada la avioneta, los uniformados lograron identificar que cerca de ella había bidones con combustible y contaba solo con dos asientos, por lo que la capacidad de transporte es de al menos una tonelada.

Elementos del Ejército mantuvieron custodiada el área y desplegaron un fuerte operativo por la zona; mientras que debieron controlar el tráfico vehicular en la carretera Vía Corta a Mérida para evitar agresiones a civiles.

Sedena: son tres heridos y un muerto

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el comandante de la 34 Zona Militar, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM), José Luis Vázquez Araiza fue herido de bala en el pie izquierdo, así como dos militares más lesionados y uno muerto a razón del enfrentamiento contra delincuentes tras el aterrizaje de una aeronave en plena carretera federal en el tramo de la comunidad Nuevo Israel.

De acuerdo con el reporte militar, Vázquez Araiza presentó una lesión en el pie derecho por proyectil de arma de fuego. El militar que falleció respondía al nombre de Emiliano Medina Ramírez, cabo de caballería, mientras que los dos militares heridos son el cabo de transmisiones Celestino Balam Hernández, que presentó herida en la espalda y el cabo Librado Gabriel Salgado, perteneciente al Séptimo Regimiento de Caballería Motorizada (RCM), que a su vez presentó una herida en hombro derecho. Todos fueron evacuados por el Helicoptero Bell 412 matrícula 1207 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) al hospital militar en Chetumal y su estado de salud es reportado como estable.

Detienen a dos y decomisan 600 kilos de cocaína

La Sedena también informó que detuvieron a dos presuntos criminales y que se realizó el aseguramiento de una aeronave que transportaba paquetes con más de 600 kilogramos de una sustancia con las características propias de la cocaína.

En el comunicado se lee: Fueron decomisados 26 paquetes con peso cada uno de 30 a 40 kilogramos aproximadamente, conteniendo una sustancia con las propiedades de la cocaína, tres armas largas, un aeronave bimotor y dos vehículos”.

Posteriormente, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres detuvo a dos probables implicados y se aseguró un arma larga calibre .50, para después ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

López Obrador confirma el enfrentamiento

El Ejecutivo federal detalló que el operativo fue encabezado por el comandante de la zona militar, quien resultó herido y su chofer muerto. “Hoy en la madrugada hubo un enfrentamiento en Quintana Roo, de una avioneta, de un avión, con droga y el que quien sale a encabezar el operativo es el comandante de la zona y desgraciadamente, disparan y hubo un enfrentamiento, matan al chofer, a él lo hirieron”,

El mandatario federal afirmó que “no sólo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional me están ayudando, sino todos, marinos, la Guardia Nacional, están trabajando mucho en inteligencia, pero es complejo. Si me siento muy apoyado, tanto con la Sedena como por la Marina”.

400 mil pesos al mes, por parquímetros en Playa del Carmen

Luego de la polémica que se desató tras la instalación de los parquímetros en Playa del Carmen, parece ser que no hay vuelta de hoja, ni poder que los haga dar marcha atrás, ni siquiera por los amparos que diversos empresarios buscaron para evitar el pago por estacionamiento, que desde su punto de vista afectaría no solo a sus negocios en el municipio, sino a los mismos turistas que ahora deben pagar por algo que antes no debían y de lo que se prevé una recaudación de 400 mil pesos mensuales.

Shelina Abigail Alonzo Alamilla, tesorera en Solidaridad, detalló que son más de 400 mil pesos los que recauda el Ayuntamiento de manera mensual por concepto de parquímetros, por lo cual equivale a una recaudación de más de cuatro millones de pesos al concluir el año “Se recabó un monto de 402 mil pesos por multas y parquímetros en un mes, realmente es muy poquito y esperamos que esto nos ayude a sumar en la recaudación; pero con ese monto mensual podremos lograr más de cuatro millones de pesos anuales”.

Añade que deben esperar la respuesta en el primer mes del año para tener una mejor estimación de ingresos “Tendríamos que esperarnos hasta el 10 de febrero para ver qué resultados nos otorga en este mes de enero, ahora que ya se están aplicando los parquímetros”, concluyó.

Amparos continúan vigentes: CCERM

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), Lenin Amaro Betancourt, afirmó que el procedimiento de amparo con el número de expediente 1281/2019 donde se solicita la suspensión de la operación de los parquímetros en Playa del Carmen aún está vigente, debido a que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Cancún, desechó el recurso de queja interpuesto por la empresa concesionaria, Promotora de Ordenamiento Urbano.

Betancourt explicó que dicha resolución del Poder Judicial es un paso importante y avanzan los recursos jurídicos interpuestos por el CCERM, Moce Yax Cuxtal y la cooperativa pesquera Xaman-Ha y será revisado por el Juez de Distrito que determinará si son vulnerados los derechos humanos de la gente que vive en Playa, “reiteramos nuestra confianza en el Poder Judicial de la Federación, después de diversos reconocimientos que el acto reclamado es cierto y en otros que es parcialmente cierto por lo que nos asiste la razón jurídica”.

Recuento del trabajo en la Fitur

La Secretaría de Turismo en el estado tuvo una intensa participación en la Fitur de Madrid, España, donde intensificaron sus acciones de promoción turística en el mercado de China, apostando al enfoque cultural e histórico, además de que se trabaja ya en un portafolio de inversiones para el Sur del estado, según afirmó la titular de dependencia.

La titular de Turismo estatal, Marisol Vanegas Pérez, a través de un comunicado, hizo un recuento de la participación de Quintana Roo en este encuentro, explicó que “hay mucha expectativa sobre los nuevos mercados que se estarán trabajando para todo Quintana Roo y especial atención e interés por rutas turísticas como la de la Guerra de Castas, los productos que se desarrollan en el destino de Maya Ka´an y el enfoque en la Ruta Arqueológica del Sur”.

Declaró que durante la Feria se acercaron al Pabellón del Caribe Mexicano, varias agencias de viajes, buscado específicamente con qué operadores locales estarán trabajando para promover la Ruta de Guerra de Castas que va desde Xibanche hasta Calakmul.

Inversiones en Canal de Zaragoza

Respecto a las inversiones en el Canal de Zaragoza, abundó que esperan se avance en las negociaciones debido al enorme interés que genera “Además, se está ventilando la producción de un portafolio de inversiones especifico y actualizado para la zona sur que ponga mucho énfasis en los proyectos que tenemos desde el aeropuerto, las rutas de conectividad, la accesibilidad que generaría el Tren Maya y muchas de las propuestas que se están generando para la entidad”.

La funcionaria celebró que se mantiene mucha confianza en la creación de nuevos mercados turísticos, en especial con el Chino, y que por lo pronto se reunieron con CTRIP, operadora más grande de China, donde se enfocaron en los productos culturales, turismo de naturaleza, destacando su interés por las zonas arqueológicas de nuestro país y específicamente las de Quintana Roo.

“De manera que obtuvimos excelentes noticias y grandes expectativas. Seguimos trabajando en pro del turismo en nuestro Estado que genera y sigue avanzando en la Zona Sur de nuestro Quintana Roo”, concluyó.