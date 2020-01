Ramírez Cuéllar llegará el miércoles a la presidencia de Morena, una vez que la Permanente apruebe licencia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Alfonso Ramírez Cuéllar, electo ayer nuevo presidente de Morena en sustitución de Yeidckol Polevnsky, estableció ayer una tregua de dos días dentro de la guerra intestina por la dirigencia nacional de Morena, al informar que asumirá el cargo y tomará posesión de las oficinas y sus nuevas responsabilidades, hasta mañana miércoles una vez que la Comisión Permanente acepte su licencia como diputado federal.

Cercanos al también presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro y exdirigente de El Barzón, indicaron que en estos dos días previos, amigos comunes de Yeidckol Polevnsky y Ramírez Cuéllar buscarán negociar la entrega pacífica e institucional de la oficina y las chequeras del partido

Entre tanto Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, afinaba el procedimiento para informar a Polevnsky formalmente su remoción del cargo y su restitución como secretaria general de este partido.

A su vez Polevnsky -enfurecida- esperaba, dicen, la notificación formal de la decisión aprobada por mayoría dentro del Congreso extraordinario, a fin de iniciar de inmediato un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la designación de Ramírez Cuellar como presidente provisional de la primera fuerza electoral en el país.

Se deslindan

Interrogado en la mañanera de ayer por la decisión del Congreso de designar a Ramírez Cuellar presidente provisional de Morena en sustitución de Polevnsky el presidente Andrés Manuel López Obrador, creador de Morena evitó hacer comentario alguno.

Ricardo Monreal se apresuró ayer a conjurar algunos señalamientos en redes que lo daban como promotor de la caída de Yeidckol Polevnsky de la presidencia de Morena y advirtió que nadie puede hablar a su nombre en el proceso interno de renovación de dirigencias dentro del partido en el poder.

“Morena sigue estando en lo más profundo de mi corazón, no me voy a involucrar en sus asuntos y nadie está autorizado para que pueda expresar a mi nombre alguna posición. Lo único que puedo desear es que todo se resuelva muy pronto”, indicó.

Recordó que hace unos meses decidió que no emitiría opinión alguna sobre Morena, que no iba a generar ninguna intromisión ni se iba a involucrar en la vida partidaria de ningún otro partido:

“Sigo en lo mismo. Hoy ratifico que no me voy a involucrar y que estoy alejado de la vida partidaria, que no voy a entrometerme y que no voy a opinar nada sobre Morena”, insistió.

Reconoció que si bien es cierto que Alejandro Rojas Diaz Duran es su suplente al Senado, y que es uno de los 4 que buscan ocupar la dirigencia nacional de su partido:

“No tiene mi voz, no tiene mi representación, es amigo personal, es el suplente de mi fórmula y está bastante grandecito para él decidir lo que conviene a su persona. Lo estimo y lo respeto, pero no ni él ni nadie lleva mi voz, y por eso no voy a opinar”, aclaró.

Monreal se dijo respetuoso de las mujeres y sobre todo de las que se encuentran en Morena.

“Tengo respeto por Yeidckol Polevnsky, tengo respeto por Bertha Luján y tengo respeto por Claudia Sheinbaum, por las tres tengo respeto y no me voy a meter”, subrayó.

Y agregó:

“Soy fundador de Morena y lo tengo en lo más íntimo de mi corazón, pero no me voy a involucrar. No voy a emitir ninguna opinión y lo que desearía es que todo se resuelva. Bastante trabajo tengo en el Senado, y no me voy a desviar de ese propósito. Eso es todo”, dijo.

Miembros destacados de Morena expresaron su satisfacción por la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar como sustituto de Polevnsky ya que reconocieron en el diputado calidad y experiencia política y de negociador.

Cercano a Mario Delgado, líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ramírez Cuellar podría ser un factor esencial para abrir las puertas de este partido a una dirigencia partidaria fuerte y respetable.

Hoy existen 4 aspirantes a presidir Morena: la rabiosa Yeidckol Polvensky, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán.

De entre ellos deberá salir el nuevo dirigente nacional de Morena antes de Mayo.

AMLO con priístas

Ayer, sin mayores anuncios ni protocolos, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a comer a 11 de 12 gobernadores del PRI en Palacio Nacional.

Al salir, el mandatario e invitados calificaron de cálido y cordial su encuentro al tiempo que anunciaron que todos ellos se comprometieron con el Presidente a apoyar la aplicación del Insabi en sus estados.

Comentó que

Al encuentro -que, dicen, fue convocado por Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México-, asistieron el propio Del Mazo, Carlos Aysa González -suplente de Alejandro Moreno, gobernador de Campeche y actual presidente nacional del PRI-; Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima; Héctor Astudillo, de Guerrero; Omar Fayad, de Hidalgo; Alejandro Murat, de Oaxaca; Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí; Quirino Ordaz, de Sinaloa; Marco Antonio Mena, de Tlaxcala y Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas.

Sólo faltó Claudia Pavlovich, de Sonora, quien se disculpó por cuestiones de salud.

A diferencia de los encuentros de gobernadores del PRI con los entonces presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, en esta ocasión no fue invitado el presidente del PRI en turno, en este caso Alejandro Moreno, quien el año pasado como presidente de la Conago, se convirtió en uno de los gobernadores más cercanos a AMLO.

Cabe señalar que este encuentro fue el primero de López Obradores con gobernadores de otro partido. AMLO indicó que hacen ya los preparativos para que la semana entrante pueda igual comer con los gobernadores del PAN y a la siguiente con los gobernadores sin partido.

Al concluir la comida, López Obrador informó a través de sus cuentas en redes sociales:

“Me reuní con gobernadores del PRI. Acordamos seguir trabajando juntos por el bien de la gente. Coincidimos en que una cosa son los partidos, que como su nombre lo indica es una parte, y otra el gobierno, que es para servir a todos sin distinción”.

Los gobernadores entraron a Palacio Nacional al filo de las 14:30 horas por la puerta de la calle de corregidora.

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, fue quien informó a los medios que durante la comida, sus compañeros y él acordaron con López Obrador la aceptación a establecer el Insabi en sus estados.

“Los gobernadores priistas hemos manifestado ya nuestro total y absoluto respaldo político a las medidas y políticas públicas en materia de salud para el tema del Insabi, para lo que nos está comentando el presidente. Nosotros estamos de acuerdo, todos los gobernadores provistas en respaldar”, dijo.

Alfredo del Mazo, dijo que en este encuentro se adelantó trabar juntos en el combate de las extorsiones y en materia de seguridad

“Hablamos de la importancia de atender el delito de extorsión, es un delito que ha venido creciendo, se ha venido incrementando y que debemos de atender en varios ámbitos, uno de ellos es desde los centros penitenciarios, ahí se originan parte importante de las extorsiones que se originan en el país”, afirmó.

Cada gobernador presentó una lista de obras prioritarias para sus estados.

