Inevitable, la llegada del coronavirus a México: Salud

Señala que muestra una letalidad leve

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, prevé que el nuevo coronavirus de China arribará a México, sin embargo, aseguró que nuestro país es de las naciones con menos riesgos, para que la población esté tranquila y atenta.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste pero tenemos que decirlo con veracidad”, afirmó en conferencia matutina.

Explicó que la evidencia hasta hoy muestra que el coronavirus tiene una letalidad leve comparada con otras enfermedades como la influenza estacionaria.

“Llamamos a la calma, a no olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar.. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar”, explicó López-Gatell.

De acuerdo con el funcionario federal hay dos mil 800 casos confirmados del coronavirus a nivel mundial, de los cuales dos mil 775 están ubicados en China y el resto distribuidos en otros países, pero en México no se ha detectado casos.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que las aerolíneas están colaborando para detectar a personas que vienen de China por si presentan algún síntoma.

Repatrian a connacional que vivía en Wuhan

Daniel Stamatis, ciudadano mexicano que residía en Wuhan (China), donde detonó el coronavirus que hasta ahora ha provocado más de 100 muertos y más de 4 mil 515 casos, ha sido repatriado por el Gobierno mexicano y viaja hacia esta nación “en perfectas condiciones”, dijeron este martes autoridades.

“El ciudadano mexicano ya está en camino, viene muy pronto y está en perfectas condiciones. No es una situación de un traslado de urgencia”, declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que la semana pasada se reunieron representantes de las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores para preparar un mecanismo de apoyo a mexicanos a través de la embajada y consulados de México en China.

“Estamos trabajando muy estrechamente para quien lo desee, de los ciudadanos mexicanos en China, se les atienda. Hasta ahora solo hay un mexicano que pidió el apoyo para salir de Wuhan. Los demás se quieren quedar. Estamos tranquilos, dijeron, nos quedamos aquí”, refirió López-Gatell.

La salida del mexicano se dio antes de que las autoridades chinas recomendaran al resto de países de la comunidad internacional que no evacúen a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus que tiene en jaque al gigante asiático, aunque varios países europeos tienen previsto hacerlo, entre ellos España.

Gobierno atenderá a mexicanos en China ante coronavirus

Por su parte, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, afirmó que se analizan las solicitudes de dos mexicanos que se encuentran en Wuhan, China, epicentro del brote de coronavirus, quienes solicitaron al Gobierno de México ayuda para salir de aquel país.

Los connacionales Reydesel Morales y Martín Gutiérrez, originarios de Chihuahua, han pedido ayuda a las autoridades federales para poder abandonar la ciudad china ante el riesgo de contagio, y ante ello el titular de la Secretaría de Salud aseguró que se tiene que atender su petición.

“En el curso del día, estas dos solicitudes o casos van a tener que ser bien analizadas, atendidos en cuál es su petición y las posibilidades, pero no van a dejarse a un lado de esa necesidad”, expresó Alcocer Varela en entrevista al salir de Palacio Nacional a donde acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el caso de los dos hombres chihuahuenses, ayer lunes el gobernador de Chihuahua Javier Corral informó que se les apoyará en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al respecto fuentes de la cancillería confirmaron que ya se estableció comunicación con los dos mexicanos y otros más que se encuentran en Wuhan, mediante la Embajada de México en China, así como los consulados de Shangai, Guangzhou y Hong Kong.