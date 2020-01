Ejercicios funcionales

Fit Mundo

Laura Malpica

Los entrenamientos de este tipo duran entre 45-60 minutos y generan una frecuencia cardiaca alta que produce la oxidación de grasa que todos buscamos, además de que se trabaja todo el cuerpo

Hola de nuevo, hoy hablaremos de los ejercicios funcionales, son de mis favoritos la verdad. Hay muchos sistemas en la actualidad para bajar de peso, pero uno de los que considero más cómodo y relajante son los funcionales.

Los entrenamientos de este tipo duran entre 45-60 minutos y generan una frecuencia cardiaca alta que produce la oxidación de grasa que todos buscamos, ahora en el funcional normalmente trabajas todo el cuerpo en conjunto, no aislado como el gym, es decir, no solo haces pierna o bicep o abdomen, aunque también tiene sus variantes donde sí se puede llegar a trabajar solo el abdomen o pierna de manera aislada, depende del sistema que se esté ocupando y éste trabaja con circuitos de 6-8 ejercicios con 3 o 4 vueltas dependiendo desde los 30 hasta los 60 segundos con descansos entre cada ejercicio y vuelta.

Es muy efectivo para personas que desean verse y sentirse mejor y que tienen el tiempo limitado. Como es un ejercicio que busca llegar a lo aeróbico no descansarás mucho y poco a poco tendrás mejor condición física. Hay muchos lugares que actualmente manejan los funcionales como una forma de ayudar a las personas en una rutina rápida y efectiva.

Otra de las ventajas es que siempre busca la biomecánica efectiva en la correcta ejecución de cada ejercicio con lo que se evitan las lesiones o bien personas que ya presenten algún tipo de lesión puedan realizarlos sin correr riesgos. Recomiendo que busquen lugares donde los entrenadores estén certificados en este tipo de ejercicios para que no corras riesgos innecesarios.

La pregunta del millón: ¿Cuál es la diferencia entre las pesas, los funcionales y el CrossFit?

La exigencia de cada sistema, las pesas puede enfocarse más en atletas de fisicoculturismo o personas que desean verse mucho más musculosas y grandes, además de estéticos (por ejemplo), los funcionales más velocidad, reacciona mejor el cuerpo a los estímulos y se sufre menor riesgo en lesiones, es para todo tipo de personas y pueden verse muy fitness; por último el CrossFit busca la exigencia de llevar al cuerpo al máximo nivel de peso y de crecimiento sin importar tanto la estética, corren mucho riesgo porque hay constantes lesiones por la falta de técnica a veces, con esto no quiero atacar ningún tipo entrenamiento, cada quien puede estar en el que más le acomode y le dé los mejores resultados.

Para cerrar te quiero recomendar un lugar, se llama Vector y se encuentra en el corazón de la Roma Norte, yo ahí voy a entrenar por las mañanas mis funcionales y a corregir mis posturas para mis entrenamientos de pesas, los coaches están certificados y son sumamente profesionales, me encanta que te sientes en confianza y ellos trabajan para darte un estilo de vida totalmente saludable, tienen varios programas que se pueden adaptar a tus necesidad, bueno hasta a tu oficina van, así que ya no hay pretexto, te dejos sus redes sociales y ya sabes dale like a las mías para saber más de mi amado mundo fit, ¡hasta el siguiente viernes!

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Negaire Akona