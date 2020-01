López Obrador y Sheinbaum, “descubren el hilo negro”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Amenaza a industria de alimentos y bebidas no alcohólicas por reformas a Ley General de Salud

Pues esta semana cerró y nos pudimos percatar que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “descubrieron” el hilo negro, esto respecto a la fuga de tres reos de alta peligrosidad que hace dos días, escaparon del Reclusorio Sur. Resulta que ambos, en diferentes conferencias de prensa, coincidieron que para que pudieran escapar, -ojo, tuvo que haber complicidad de los custodios y obviamente, mucho dinero de por medio.

Si no lo dicen, la sociedad ni se hubiera enterado de esta sesuda conclusión. Lo que extraña, es que tanto uno como otra, dicen a voz en cuello que esta llamada cuarta transformación ya acabó con la corrupción, y ¿entonces, qué pasó?, ¿por qué se dieron cuenta de la fuga de estos tres sujetos casi tres horas después?

Eso sí, hay que reconocer el tono contundente y enfático que utilizó la señora Sheinbaum al pronunciar una frase que por cierto, proviene del pasado, de las épocas neoliberales, de los adversarios del jefe del Ejecutivo: “llegaremos hasta las últimas consecuencias”. A lo mejor su jefe le da un buen jalón de orejas a la jefe de Gobierno de la CDMX por andar utilizando recursos propios de sus enemigos.

Pero, ¿en realidad podrá Sheinbaum, su flamante secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez y la no menos flamante Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy llegar hasta el fondo en torno a este delicado expediente? Y se precisa esto no por el hecho de que sean mujeres, sino porque hay varias “piedritas” que se les atraviesan en el camino, por ejemplo, Rosa Icela Rodríguez se quejó de que han pedido en reiteradas ocasiones a la instancia federal que los reos de alta peligrosidad no estén en los Reclusorios y de plano, nadie le hace caso.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, adelantó que se apoya a autoridades capitalinas para dar con el paradero de los fugados, en materia de inteligencia y colaboración de la Guardia Nacional.

Sin embargo, retomando las “piedritas” con las que se pueden topar Sheinbaum, Rodríguez y Godoy, pues ahí está lo que se consignó en este espacio en anterior entrega: ahora que está siendo sujeto de investigación el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, famoso por haber llevado el caso de la extitular de la Sedatu, Rosario Robles y haberles abierto la puerta a alrededor de 27 integrantes del cartel La Unión Tepito, ¿quién lo podrá proteger?, ¿es una casualidad que lo hayan retirado del caso Robles un par de días antes de esta fuga?

Municiones

*** Continúa la amenaza para la industria de los alimentos y bebidas no alcohólicas por las nuevas reformas a la Ley General de Salud, que impulsan las secretarías de Salud, Economía, así como por la Cofepris y algunas organizaciones civiles. A días de aprobarse el nuevo reglamento que normará dichos cambios en la Ley que, entre otras modificaciones, se establecerá el etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas. Esta nueva regulación ha generado gran preocupación en el sector empresarial, pues además de ser confusa y polémica, resulta excesiva con cargos económicos y de imagen para los industriales, sin que garantice que la población dejará de consumir calorías, grasas y sal en exceso, por el simple hecho de presentar un nuevo etiquetado. Las autoridades federales y organismos a favor de estas arcaicas medidas deben tomar en cuenta el llamado que se hace desde Palacio Nacional, respecto a que es más importante una campaña de orientación, que un etiquetado frontal así como también no hacer “oídos sordos” al grito de auxilio de la industria que está amenazada con la pérdida de miles empleos. Por lo pronto, tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la Comisión Federal de Competencia (Cofece), han alzado la voz para que las nuevas disposiciones que amenazan entrar en vigor en los próximos días, generen mejores condiciones en beneficio de la salud de millones de mexicanos y no sea una nueva “metida de pata”, contra la inversión y la competencia en México. En tiempos del T-MEC, estamos justo a tiempo para no poner en riesgo a una industria, por cierto de las más dinámicas para el desarrollo económico del país.

*** Si el rechazo del gabinete cuartotransformista, en específico de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pusieron en entredicho el paquete de reformas judiciales que el fiscal Alejandro Gertz Manero quiere impulsar en el próximo periodo de sesiones del Congreso, las declaraciones que el presidente López Obrador dio esta semana en su conferencia mañanera prácticamente lo dejaron en la congeladora. Las intenciones de regresar la legislación en la materia a prácticas del pasado y que serían violatorias de los Derechos Humanos no solo generaron el rechazo del mandatario nacional, sino que varios funcionarios interpretaron los dichos del Ejecutivo como un acto de desconocimiento total al titular de la Fiscalía.

*** La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que dejó sin efecto un recurso de reclamación presentado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, para que se desconociera la existencia del Sindicato Nacional Democrático Minero, que agrupa a 14 mil trabajadores. Fuentes del sector judicial revelaron que Gómez Urrutia había promovido un recurso legal para echar por tierra el amparo que concedió el Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral al Sindicato Nacional Democrático Minero, que buscó la protección de la justicia en contra de las acciones de Gómez Urrutia para que sólo su sindicato tuviera reconocimiento jurídico. Expusieron que se encuentran en curso amparos promovidos por representantes de otros sindicatos mineros para enfrentar las acciones legales de Gómez Urrutia en contra de agrupaciones de ese ramo industrial. Indicaron que el laudo de la Corte define la validez del amparo promovido ante el tribunal mencionado por Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Nacional

*** Al reunirse con la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, en el marco de su plenaria, el dirigente de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que: “Ya basta de que nuestros adversarios se quieran escudar en el PRI. No podemos permitir que digan que el PRI está ligado a la corrupción. Las instituciones no cometen los actos de corrupción, la cometen los individuos, priistas, morenistas, panistas o de cualquier partido político… Pero el PRI no va a ser abogado de nadie, ni va a defender a nadie que cometa un delito y que enfrente la justicia”, ¿de verás, en serio?

morcora@gmail.com