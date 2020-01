La reforma penal no logró nacer

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Un niño que apenas empieza a caminar y un nonato se convirtieron en preocupación central del gobierno de la llamada Cuarta Transformación dos días antes del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en donde diputados y senadores – en particular del partido en el gobierno, Morena – tendrán qué decidir a cual de esas dos criaturas le garantizan la vida.

Por cierto, la criatura en gestación, que parecía destinada a nacer en la orfandad, ya tiene padre, es el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero admitió ante legisladores de Morena haberlo engendrado.

De manera figurada así se puede relatar el conflicto que se ha suscitado en las filas de Morena y del gobierno federal a partir de la filtración de una serie de iniciativas de reformas a la Constitución y a otras leyes con la finalidad de transformar todo el sistema penal del país. Esa es la criatura que está en gestación y que podría no llegar a nacer.

El infante que apenas está en sus primeros pasos es el sistema penal acusatorio actualmente en vigor, nacido apenas en 2016 y que hasta la fecha no se ha logrado consolidar. Por el contrario, desde su nacimiento ha recibido severas críticas. Lo menos que se dice es que ha convertido la aplicación de la justicia en una “puerta giratoria”, pues más tardan las autoridades en consignar a un malhechor reincidente que éste en recuperar su libertad con el respaldo de un abogado que sepa aprovechar los muchos recovecos de las leyes.

Este infante que apenas empieza a caminar tendría que desaparecer en caso de que vea la luz el proyecto de reforma cuya paternidad admitió ayer Gertz Manero en la reunión plenaria de legisladores del PRD.

El avance de estas iniciativas se aprecia problemático y desde un principio generó división en las filas de Morena y del gobierno.

El “paquete” de iniciativas empezó a circular al inicio de la segunda decena del presente mes de enero, sin que se supiera bien a bien de dónde provenía y quiénes eran sus promotores. Luego se anunció que se entregaría formalmente en el Senado de la República.

Efectivamente, el día 15 se presentaron en el Senado el fiscal Gertz Manero y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, pero no hubo entrega formal de las iniciativas, apenas un informe a los senadores, algunos comentarios a la prensa y el anuncio de que la gran reforma penal entraría oficialmente al Congreso al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, que se iniciará el primer día de febrero. También estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero luego se supo que ella no estaba enterada del contenido de las propuestas y, surgieron asimismo versiones en el sentido de que el secretario de Seguridad, Alonso Durazo, también llegó al Senado pero se negó a participar en la reunión por estar en desacuerdo con los cambios que se anticipaban.

La entrega oficial del paquete de iniciativas se frustró porque desde el inicio de las filtraciones surgieron comentarios negativos por considerarse que los cambios sugeridos significarían un retroceso en el sistema de impartición de justicia en nuestro país.

Un elemento fundamental es que se elimina el principio de la presunción de inocencia y se carga al acusado la responsabilidad de probar que es inocente, cuando que hasta ahora son las autoridades judiciales las que tienen que demostrar que una persona es culpable de los delitos que se le imputan.

Adicionalmente se propone aumentar el plazo por el cual una persona puede estar detenida sin ser presentada ante un juez y se admiten pruebas que en la actualidad se consideran obtenidas ilegalmente, como las grabaciones telefónicas sin autorización de un juez y hasta podrían validar las confesiones obtenidas mediante tortura. En opinión de muchos juristas, los cambios sugeridos resultan violatorios de los derechos humanos.

Aparte del desacuerdo manifestado por Sánchez Cordero y Durazo, también hubo inconformidades entre los legisladores “morenos” y por eso se dio el viraje y no hubo entrega formal de las iniciativas al Senado.

Sin embargo, ayer en la plenaria de Morena para preparar la agenda legislativa, se presentó nuevamente el fiscal Gertz, quien admitió la paternidad de la reforma penal y la defendió ante los legisladores.

En resumen, sostuvo que el actual sistema de justicia penal, no sirve y defendió el proyecto de reforma que generó la controversia. Gertz señaló que 99 por ciento de los delitos que se comenten en México queda impune.

También sostuvo que los cambios propuestos son en beneficio de las víctimas y aseguró que no se vulnerarán los derechos humanos. En particular llamó la atención una parte de sus comentarios en donde sostuvo que en realidad todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario, luego de lo cual insistió en que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no sirve y requiere ser desmantelado.

El fiscal señaló además la conveniencia de crear un código penal para toda la República y la necesidad de más recursos para la FGR.

En reacciones inmediatas, algunos legisladores comentaron estar de acuerdo con algunos de los cambios sugeridos, como el del código penal único, pero sobre todo pidieron que se les permita conocer el proyecto completo de la reforma.

Más dura fue la posición del gobierno federal, expresada por la titular de Gobernación , quien afirmó que el presidente López Obrador no enviará al Congreso propuestas en materia de procuración y administración de justicia que conculquen derechos humanos.

“No habrá iniciativas que lesionen, menoscaben o supriman derechos humanos ya reconocidos” sostuvo ante los senadores de Morenay anticipó que el Ejecutivo procurará fortalecer y perfeccionar el sistema penal vigente.

Sánchez Cordero pidió a los legisladores “morenos” unidad en torno a un proyecto común

En su presentación, la titular de Gobernación y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia pidió a los legisladores de Morena evitar que se presenten iniciativas que no han sido consensadas al interior del grupo parlamentario o que lleguen a generar incertidumbre o nerviosismo en algunos sectores del país.

La funcionar pidió “respetuosamente” a los senadores mantener relación permanente y “canales fluidos” con el coordinador de su bancada, Ricardo Monreal, así como con la propia Secretaría de Gobernación para analizar las respectivas iniciativas antes de difundirlas.

“Sin menoscabo al derecho de presentar iniciativas, sugiero que antes de hacerlo lo informen a la coordinación del Grupo Parlamentario, conforme a los procedimientos e instancias que ustedes determinen, y que esa información sea compartida con nosotros”, precisó Sanchez Cordero, quien por otra parte, expresó:

“Somos parte de una misma orquesta, la de la Cuarta Transformación que conduce el presidente López Obrador. Si queremos que nuestro concierto sea aplaudido por la sociedad, sigamos un orden y una partitura común”.

También comentó que la comunicación es necesaria no sólo para mantener “un orden temático y de agenda legislativa, sino también la coordinación entre gobierno y Grupo Parlamentario”, recalcó.

Por otra parte, trascendió que, en reunión con los senadores de Morena, PT, PES y PVEM, el presidente López Obrador, se deslindó de la iniciativa de reforma judicial y dijo haberse enterado por lo publicado en los medios de comunicación, por lo que se descartó que fuera a ser un tema legislativo para el próximo periodo de sesiones.

Otro de los funcionarios del Ejecutivo que estuvo con los senadores fue el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien defendió la actuación de la Guardia Nacional ante los migrantes que intentan cruzar por México para llegar a los Estados Unidos.

La Guardia Nacional, dijo, actuó con seriedad y responsabilidad ante los migrantes que quisieron entrar por la fuerza a México y denunció que hubo instigadores que pusieron por delante a mujeres y niños, “lo tenemos grabado”.

Agregó que no se permitirán violaciones a la ley mexicana; nadie entrará sin obedecer lo que dictan las normas mexicanas y advirtió que el gobierno mexicano regresará a su país todo aquel migrante que provoque violencia o conflicto.

Ebrard informó que México ha iniciado programas sociales en Honduras, Guatemala y El Salvador, con respaldo directo a los beneficiarios.

riverapaz@infinitummail.com­