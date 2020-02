Roger Waters anuncia concierto en el Palacio de los Deportes

Cantará en un escenario central de 360°

El próximo 7 de octubre traerá su espectáculo “This is Not a Drill”

El ex bajista y cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, traerá su espectáculo “This is Not a Drill” al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el próximo siete de octubre del presente año.

Los boletos del performance que presume de un escenario central de 360° saldrán a la venta a partir del 10 de febrero a través del sistema Ticketmaster.

El “genio creativo” de Pink Floyd, como se autodenominó en el flayer de promoción de su concierto difundido en su cuenta de Twitter, anunció una gira de 31 conciertos a realizarse en Estadas Unidos y Canadá entre julio y octubre próximos.

La gira “This is Not a Drill” comenzará el 8 de julio en Pittsburgh y Philadelphia, Pensilvania, después visitará Detroit, Michigan; Las Vegas, Nevada; Los Ángeles, California; Dallas, Texas, así como Quebec, Toronto y Montreal, en Canadá, para concluir el 3 de octubre en Dallas, Texas.