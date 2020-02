No hay reducción en pensiones

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no habrá reducciones en las pensiones, pero reconoció que en 2023 “si habrá crisis” con el sistema de las Afores implementada en el régimen neoliberal, pero está ya en marcha un plan conjunto con el sector patronal y obrero para evitar el colapso pues hay conciencia del problema que se avecina.

También el director general del IMSS, Zoé Robledo, aclaró la confusión a las pensiones de la generación de transición, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución al respecto. La misma SCJN hizo la aclaración pertinente y dijo que está en libertad el pensionado para elegir el sistema al que se incluirá para recibir los beneficios a que tiene derecho.

Importantes aclaraciones luego de la inquietud provocada en el sector laboral respecto a la probable rasurada al sistema de pensiones, alimentada también por la serie de medidas gubernamentales tendiente a reducir privilegios o programas oficiales que benefician más a unos pocos en detrimento de muchos que están al margen de la seguridad social o no fueron incluidos entre los favorecidos del periodo de cuando sí se podía sacar raja del erario.

Sin embargo, habrá que estar pendiente de todo, pues es bien sabido que la presión sobre las finanzas públicas es amplia: reducción de ingresos federales, caída de la economía, megaproyectos en marcha e infinidad de programas de reparto de efectivo, de alguna manera colapsarán las arcas públicas y, de acuerdo a los expertos, pronto ya no habrá de dónde echar mano para hacer frente a tantos compromisos. Las pensiones siempre han sido la caja chica de los detentadores del poder…

TURBULENCIAS

Financiamiento con candados en Oaxaca

La Comisión de Hacienda del Congreso Local de Oaxaca autorizó a los 570 Ayuntamientos la contratación de financiamiento para obras y acciones que impacten en la población con alto rezago social, previo análisis de la capacidad de pago y el destino al mismo, cuya fuente de pago será la que corresponde al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal tanto para cubrir capital, intereses, comisiones y accesorios y que no sea mayor al 25 por ciento del derecho que tienen a recibir el recursos correspondiente del FAIS; aprobaron “candados” para evitar el mal uso de recursos, como el que cada Ayuntamiento salde en su totalidad los recursos comprometidos, dentro del periodo constitucional de la administración que lo contrate…Emilio de Leo Blanco tomó posesión como nuevo Director de la Casa de la Cultura de Oaxaca, cuyo edificio que fue del ex convento de los 7 Príncipes, está en proceso de destrucción con el pretexto de modernización, pero que así acaban con el patrimonio cultural de la capital oaxaqueña…Siguen negociando los nueve gobernadores que hasta el 31 de enero se mantenían reacios a adherirse al INSABI y de acuerdo al mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, se acordaron modificaciones “que ya no es igual” al proyecto original, en tanto el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, acuerda con el presidente Andrés Manuel López Obrador medidas complementarias para combatir la creciente ola de violencia en la entidad del centro del país…Mientras en la UNAM estudiantes marcharon para proteger la violencia de género y la Facultad de Derecho estuvo a punto de ser tomada por grupos inconformes, el STEUABJO cumplió 72 horas en huelga y el rector Eduardo Bautista argumenta que la casa de estudios carece de recursos para satisfacer las demandas laborales por ser una de las instituciones de educación superior que menos recursos recibe del Gobierno federal y estatal…

