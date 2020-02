Mentiras en Palacio Nacional; que el gobierno no meterá las manos en las próximas elecciones

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Aun con la inseguridad, no pierdo el optimismo”, dice AMLO

Hasta pena da citar diariamente la gustadísima conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por las cosas que dice, se comprende por qué cada vez son más los que mejor han optado por dejar de oír a diario tantas y tantas mentiras con las que desde Palacio Nacional, intenta engañar el tabasqueño a la voz de que él, nunca miente.

Lo que dejó a muchos asistentes sorprendidos, no solo en Palacio Nacional, es que el mandatario asegurara que su gobierno no va a meter las manos en las elecciones, ni en las de este año, ni en las coyunturales de 2021.

¿Cómo creerle si a poco más de un año de los comicios más importantes, -los del 21-, su partido, Morena, se le está cayendo a pedazos, desangrado por tantos pleitos internos? No hay que olvidar que ya hasta deslizó por ahí la posibilidad de abandonarlo a su suerte, de continuar los enfrentamientos.

Ya es cosa común que en los corrillos políticos se comente y hasta se hayan empezado a correr apuestas sobre que Morena perderá la mayoría en la Cámara de Diputados, y como el presidente ha decidido, -eso dice él-, mantenerse al margen porque asegura tener una licencia a su militancia para poder ocupar la presidencia de la República, pues ya desde ahorita está “pintando su rayita”, con respecto al instituto político que con tanta esperanza fundó y que ahora se está despedazando en una guerra intestina.

Luego, en un gesto inusual, López Obrador reconoció que la inseguridad es un tema con el que de plano, no ha podido, ni podrá, valdría señalar de paso. Cuestión de recordar que cuando asumió la Presidencia de la República, declaró que así como por arte de magia, nada más por haber llegado a Palacio Nacional, la inseguridad se acabaría, así como la prepotencia y ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Tan es así, que el propio tabasqueño pidió un año más que se cumpliría en este 2020, para ver qué podía hacer para revertir los gravísimos índices de inseguridad que persisten en nuestro país.

Ayer, López Obrador optó por declarar que, “aun con este ambiente de inseguridad que no hemos podido apaciguar, no pierdo mi optimismo”. Se dice en los corrillos no solo políticos, que un optimista, es un pesimista mal informado y esto le embona perfectamente al tabasqueño.

*** El coordinador del grupo parlamentario de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, busca homologar el delito de feminicidio en todo el país. Propone que quien cometa un delito de esta naturaleza, sea castigado con 40 a 60 años de prisión y de 750 a mil 500 salarios mínimos. El también presidente de la Jucopo en la Cámara alta, señala que el feminicidio está regulado de manera dispersa y contradictoria en la Federación y los Estados, por las complicaciones interpretativas del delito. La iniciativa concretamente señala que comete el delito de feminicidio “quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer”. En su propuesta, Monreal aclara que es necesario dar certeza a la sociedad y a los operadores del sistema de justicia en el país, de los supuestos que actualizan el feminicidio, para dar resultados coherentes como Estado, en el combate a este fenómeno que lacera por igual en las distintas partes de nuestro territorio. Además, pide que este delito no prescriba y que, se incrementen las penas en un tercio en caso de que servidor público, aprovechándose de su cargo, intervenga en la realización del delito, cuando la víctima sea menor de edad, se encuentre embarazada, presente alguna discapacidad o pertenezca a una comunidad indígena. También propone castigar con penas de tres a ocho años y de 750 a 2 mil doscientos 50 salarios mínimos, a los servidores públicos que retarden o entorpezcan de forma maliciosa o por negligencia la procuración o administración de justicia, además de su inhabilitación.

*** Por cierto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, manifestó el rechazo de esa instancia legislativa a los recientes hechos que vandalizaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como la toma de las instalaciones de diversos planteles de la Máxima Casa de Estudios. La senadora Fernández Balboa, dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el cual establece que: El Senado de la República condena cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y de cualquier individuo de la sociedad. Asimismo, se reconoce y acompaña de exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, refrendando su compromiso con la lucha por el respeto de sus derechos siempre en apego a la fuerza de la razón y el diálogo. Finalmente, la Cámara Alta reafirmó el apoyo a las acciones de mesura y firmeza por parte de la Rectoría de la UNAM e hizo un atento llamado para el restablecimiento del orden y legalidad en la Máxima Casa de Estudios.

*** “Hoy, hoy, hoy”, como dijera un clásico quedará definido (a ver si es cierto) si el tan llevado y traído avión presidencial se rifa o no, o bien se vende o quién sabe que vaya a pasar “si, ya estamos a punto de resolver lo del avión. Ya podría decir hoy ‘primera llamada’ Estamos ya muy avanzados sobre la posibilidad de venderlo y también ya tenemos preparado lo de la rifa”. O sea, se definirá su se rifa la aeronave o bien el dinero. Pero en todo este asunto, lo que menos le importa al presidente López Obrador es respetar las reglas de juegos y sorteos. Sin embargo, lo que más le preocupa al tabasqueño, -según él mismo lo explicó-, es que quien se saque dinero o avión, termine por enloquecer por tener muchísimo dinero de golpe. Bueno, el presidente tiene un ejemplo muy palpable y es el de él mismo, ya que luego de 18 años de campaña, obtuvo la presidencia de la República y de plano enloqueció. ¡Aaahh!, y para reglamentar lo de la rifa de la aeronave, los legisladores de la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, ya hasta hicieron su propuesta, amén de que el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado se supone que ya está organizando desde hace rato a sus compañeros diputados para que compren series enteras.

*** “Así es el conservadurismo aunque se disfracen de izquierda o de ecologistas… lo del Tren Maya va, la gente lo quiere y yo no digo mentiras… la genta está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche Yucatán y Quintana Roo”, esto lo dijo también el presidente López Obrador que a lo mejor no está tomando en cuenta a grupos que se oponen abiertamente a su proyecto “estrella”. Ahí está la posición del EZLN y de otros grupos indígenas que se oponen a este ecocidio. ¡Qué tal!

