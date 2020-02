Mauricio Benoist ofrecerá conferencia “Falso emprendedor”

Estará este 13 de febrero en el Foro Cultural Azcapotzalco, para después presentar “It’s workshop” en el Auditorio BlackBerry

Arturo Arellano

Mauricio Benoist es un empresario que luego de triunfar con sus respectivos emprendimientos en materia de negocios, ha dedicado su vida a transmitir el conocimiento adquirido con base en la experiencia a otros emprendedores, a quienes ahora invita a no ser un “Falso emprendedor” a través de su conferencia que lleva el mismo nombre y con la que asegura que se llevarán las herramientas para poder iniciar de manera correcta su propio negocio o en el caso de ya tenerlo, poder dar el siguiente paso hacia la profesionalización.

“Falso emprendedor” tendrá cabida el 13 de febrero en el Foro Cultural Azcapotzalco, mientras que posteriormente presentará “It’s workshop” en el Auditorio BlackBerry los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, para dar continuidad a los interesados que así lo deseen.

Para detallar a fondo su trabajo, Benoist platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN: “Me he involucrado en redes sociales brindando este conocimiento a través de videos, sin embargo este trabajo viene de mucho más atrás, llevo seis años como consultor de negocios, trabajando con diferentes empresas en México y otros países, tenemos además eventos presenciales”.

Sobre “Falso emprendedor” adelantó: “Está dirigido a todos pequeños, medianos y grandes emprendedores a quienes les falta algo para llevar su negocio a otro nivel, pero no saben lo que les falta, la cultura latina indica que lo que les falta es mucho trabajo ‘debo trabajar más’, pero están equivocados. En esta conferencia les presento una tesis que hice, un modelo que indica que no falta trabajar más, falta ser más estratégico, les enseño a pensar de esta manera, por si tienes restaurantes, o eres líder multinivel, si tienes una joyería o estás a punto de empezar un emprendimiento, aquí les vamos a decir cómo”.

Apunta que el emprendimiento no es una moda. “Hoy, el mundo necesita emprendedores, porque son quienes mueven la economía, pagan impuestos, generan fuentes de empleo. Los países cuando entran en crisis necesitan más emprendedores, es lo que puede sacar a un país adelante, muchos emprendedores y alineados con un gobierno que los apoye. Más que moda, estamos cambiando la mentalidad, nuestros padres querían trabajar en una empresa por 20 o 30 años, hacer carrera ahí, pero ahora un chavo de 20 o 25 años, no quiere ir a trabajar a una empresa, quieren emprender, no es moda, es necesidad, somos más libres, las oficinas deben ser relajadas, Latinoamérica está despertando a esto, apenas porque en Estados Unidos hay emprendimiento desde los ochentas”.

En medio de este auge, recomienda que “hay que ser muy estratégico para decidir en qué se va a emprender, hay dos tipos de negocios, los que sirven y los que no, los tradicionales y los que no. Yo pregunto ¿tienes capital para iniciar un negocio tradicional? ¿no? entonces no lo inicies, porque si le vas a pedir dinero al banco para montar tu ferretería, restaurante o joyería, te estás metiendo en problemas, porque no tienes experiencia y estas usando el dinero del banco”.

De modo que insta a que la gente “Vaya por negocios no tradicionales de ventas online, de servicios, de momentos, la gente quiere vivir experiencias, mira, en vez de montar un restaurante con una inversión de un millón de pesos, mejor monto un negocio de paseo de turistas con una inversión de 100 mil y voy a ganar muchos más que con un restaurante. Tenemos que cambiar, en la conferencia hablaremos de modelos de negocios, de cómo llevar el negocio tradicional al negocio rentable”.

Es difícil que en dos horas la gente se lleve todas las herramientas, pero Benoist asegura que “desde la honestidad te diré que con estas dos horas no vs a salir y lograr tu negocio millonario, pero lo que si te vas a llevar es otro enfoque, otra visión que te permitirá ajustes para mejorar”.

Habiendo ofrecido sus conferencias a más de un millón de personas, teniendo estudios en Harvard, entrenamientos en diferentes universidades y dueño de empresas dedicadas a la joyería , consultoría, bienes raíces y otros logros, Benoist se presentará este 13 de febrero en el Foro Cultural Azcapotzalco y los boletos ya están a la venta, más tarde dará seguimiento a los emprendedores que así lo deseen a través de It’s workshop” en el Auditorio Blackberry los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo.

