Michel Brown festeja con “Perfectos desconocidos” 25 años en los escenarios

Toda la producción y el elenco se reunió para celebrar los 25 años de carrera de Michel, contó con la presencia de Bárbara Mori, Fabiola Campomanes y “El Diablito”, quienes le entregaron un reconocimiento

Aarón Ávalos

Michel Brown protagoniza junto con Ludwika Paleta la exitosa obra “Perfectos desconocidos”, la cual está por cumplir sus primeras 100 funciones. Es un montaje que vale la pena ver, se trata de un montaje con risas garantizadas y un mensaje que hará reflexionar a todos los que tengan la oportunidad de verla.

Toda la producción y el elenco se reunió para celebrar los 25 años de carrera de Michel, en donde contó con la presencia de Bárbara Mori, Fabiola Campomanes y “El Diablito”, quienes son amigos muy cercanos de Michel y se reunieron para entregarle un reconocimiento.

Michel Brown es un actor con presencia tanto en México como a nivel internacional gracias a su participación en la telenovela Pasión de Gavilanes, en todos los países habla hispana. Posterior a “Perfectos desconocidos” que comenzó su consolidación, ha estado también en proyectos de gran importancia en España, México, Estados Unidos y Colombia, mismos que han sido transmitidos y retransmitidos en toda América y en algunos países de Europa, afianzando su figura artística y trayectoria.

Bárbara Mori ofreció unas palabras a la producción y a Michel: “Para mí es un gran honor estar aquí, esta obra me encanta, es como la cuarta vez que la veo y muchas felicidades a todos. Mich, tantos años de amistad, de cariño, me enorgullece celebrar tu carrera, tu trayectoria, tu vida, eres hermoso a pesar de ser argentino. Me honra mucho estar aquí.”

“Quiero dar las gracias a César, a Morris Gilbert, a Jaime, a Max, Clau, toda la gente que trabaja en esta gran compañía y en este teatro porque hacen, más allá de un gran show que creo que está muy bien jalado, bien desarrollado y la gente le pone corazón, hacen que uno se sienta a gusto. Llevamos 90 funciones y venimos felices de la vida a trabajar y lo gozamos mucho y lo hacen muy bien. Gracias por darme la chance de poner este broche de oro que era lo que faltaba a este teatro, estoy muy feliz.”, fueron las palabras de Michel Brown luego de escuchar a sus compañeros.

Michel comparte el escenario en “Perfectos desconocidos” junto con Ludwika Paleta, Tiaré Scanda, Alejandro de la Madrid, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives, Michel Chauvet y Luis Arrieta. Esta puesta en escena se presenta en el Nuevo Teatro Libanés con funciones los jueves a las 20:30 horas, viernes a las 19 y 21 horas, sábados a las 18:30 y 20:30 horas, y domingos a las 17 y 19 horas.