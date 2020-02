“Lord of the Dance” estremece al Auditorio Nacional

Más de 30 artistas en escena, efectos visuales espectaculares y música irlandesa cautivaron al público

Se presentaron ante un Auditorio Nacional prácticamente lleno

Aarón Avalos

Ha dado inicio a la gira en México de “Lord of the Dance: Dangerous Games”. Desde el pasado sábado se pudo apreciar el famoso espectáculo de danza irlandesa creado por Michael Flatley, quien también tuvo un papel protagónico.

Es un musical espectacular apto para todo público que deja boquiabierto a todo aquel que acuda a disfrutar de esta magnífica producción. Es impactante la sincronización de los bailarines de tap que aparecen en “Lord of the Dance”, tanto en los bailes como con la música.

Se presentaron ante un Auditorio Nacional prácticamente lleno y con un público que disfrutó cada acto de principio a fin. Este musical cuenta con más de 30 artistas en escena, efectos visuales espectaculares y música irlandesa que provoca que todo espectador quiera bailar.

La historia sigue a “Lord of the Dance”, y su lucha en contra del malvado villano Don Dorcha quien busca adueñarse del planeta Irlanda. Al final es “Lord of the Dance”, quien obtiene la victoria. Todo esto se va relatando por medio de bailes y canciones que también se interpretan con violines y voces.

Todo este espectáculo fue posible gracias al sueño que tuvo Flatley de montar un musical con danza que se pudiera presentar en grandes recintos en diferentes países. Fue entonces que Michael Flatley comenzó a diseñar todo este proceso y los bailes que irían conformando “Lord of the Dance”,, empezando con la realización del Planeta Irlanda.

Este grandioso musical continuará su gira en México en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco el próximo 15 de febrero a las 17:00 y 20:30 horas.