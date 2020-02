“Ni hablaba inglés. Qué merecido lo tienes”, afirma hija de Fernando Luján, tras el tributo que recibió en los Premios Oscar

“En nombre de mi padre y mi familia, quisiera dar un sincero agradecimiento a la Academia por honrar su memoria”, escribió Cassandra Ciangherotti

Tras el tributo que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) le rindió al actor Fernando Luján mediante su ceremonia 92 de los premios Oscar, su familia agradece el gesto y le dedica emotivas palabras.

“No sé cómo haces para sorprendernos desde allá. No sé cómo haces para que el orgullo florezca siempre. Ni hablaba inglés. Qué merecido lo tienes. Escúchame bien fuerte. Te amo Papá”, escribió su hija, la actriz Cassandra Ciangherotti a través de su cuenta oficial en Instagram.

Horas después, pero ahora en Twitter, anotó: “Tengo el corazón lleno de alegría porque nos contó millones de historias, porque creía en ellas y les dedicó su vida y siempre con mucha, muchísima humildad. Bravo Pa. No quepo de Alegría de verte ahí”.

Fernando Luján nació en Bogotá, Colombia el 23 de agosto de 1939 y falleció el 11 de enero del año pasado en Oaxaca, México. Fue una figura destacada de la Época de Oro del cine mexicano que logró participar en 75 filmes.

Su más reciente trabajo en cine fue a través de la película Overboard (2018), dirigida por Rob Greenberg al lado de Eugenio Derbez, Anna Faris y Eva Longoria.

Se le recordó a través de la sección In Memorian del Oscar con la interpretación del tema Yesterday, a cargo de Billie Eilish. Su imagen apareció junto a la del productor Leonard Golberg. Personalidades como Kobe Bryant, Peter Mayhew y Kirk Douglas también fueron aplaudidos en el mismo renglón.

“Aquí sigue mi viejo, atendiendo pendientes. Que los Oscares le rindieran este homenaje le hubiera llenado el corazón”, escribió su hijo Fernando Canek, también en sus redes.

En tanto, Vanessa Ciangherotti, otra de sus hijas, expresó en inglés: “On my father’s and my family’s behalf, I would like to give a heartfelt thank you to the Academy for honoring his memory. He would have been deeply moved to be remembered alongside so many of the great actors he admired”.

“En nombre de mi padre y mi familia, quisiera dar un sincero agradecimiento a la Academia por honrar su memoria. Se habría conmovido profundamente para ser recordado junto a tantos de los grandes actores que admiraba”, dijo.

Con una imagen en blanco y negro de Fernando Luján, el actor Fernando Ciangherotti, se refirió así a su padre: “Hay días en que elevamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos inexorables, un día en que ya nada, nada ni nadie nos puede retener”.