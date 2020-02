Padres de niños con cáncer amenazan con más bloqueos

Primero agotarán diálogo con Gobernación

Les aseguran que hay medicamentos, pero no llegan, se quejan

Autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunieron con padres de niños con cáncer, quienes informaron que agotarán tres vías para lograr que se restablezca el abasto de medicamentos, de lo contrario advirtieron que tomarán la garita de Tijuana, Baja California, y solicitarán visas humanitarias si persiste esta crisis.

“Vamos a seguir las tres rutas posibles: diálogo con el gobierno, que no lo vamos a dejar, la vía jurídica y la vía de la movilización en algunos estados, si es que los medicamentos no llegan”, sentenció Israel Rivas, padre de Dana, una niña de cinco años con leucemia linfoblástica aguda.

Entrevistado en el conjunto de Bucareli previo a la reunión privada con el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta y el coordinador de abasto de Insabi, Alejandro Calderon Alippi, indicó que cuentan con 105 amparos contra el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi): 60 en Nuevo León, 40 en Veracruz y cinco en la Ciudad de México.

“Si se llegara a agudizar el desabasto, por lo menos de mi parte yo empezaré a solicitar visas humanitarias. Adiós México, tristemente lo digo con todo el dolor de mi corazón. Yo amo México, pero no voy a dejar que mi hija se muera… si a mí me dicen que me vaya a bailar desnudo a Chalma, lo hago”, expresó.

De su lado, Emmanuel García, padre de familia de un menor con cáncer radicado en Baja California, lamentó que las autoridades de Gobernación y Salud se burlen de ellos, pues si bien se les dotó de medicamentos en el estado, son insuficientes para atender la demanda de las niñas, niños y jóvenes con esa enfermedad.

“Es una burla, realmente. Muy probablemente tomaremos la garita el domingo 16 de febrero, a más tardar”, dijo al resaltar que esta acción no se llevó a cabo la víspera debido a las condiciones climatológicas que imperan en el estado. “La gente sabe que la lluvia en general determina todo allá, más con los niños”.

A pregunta expresa, se mostró confiado en que haya una repuesta positiva de las autoridades que ponga fin al desabasto de medicamentos contra el cáncer. “No va a pasar de esta semana (en que esperaremos la respuesta de las autoridades), de lo contrario se tomarán otras acciones”.

En las conferencia matutina del presidente López Obrador se ha informado que se cuenta con medicamento suficiente, pero tenemos tres semanas y no han entregado nada en el estado de Baja California. “¡Hasta en transporte terrestre ya hubiera llegado! Realmente la primera intención de tomar la garita no se concretó porque se consiguieron 90 dosis para 81 niños, pero aún faltas varias dosis”.