Mayra Hermosillo es una Arellano Félix en “Narcos México”

La segunda temporada se estrena este 13 de febrero por Netflix

La actriz da vida a una de las mujeres más poderosas del narcotráfico en el mundo y considera que este tipo de historias deben ser contadas

Arturo Arellano

Mayra Hermosillo es una muy talentosa actriz, quien gracias a su trabajo logró ser parte de “Narcos México” con el personaje de Enedina Arellano Félix, una de las mujeres más poderosas del narcotráfico en el mundo y quien aún con eso ha sabido mantener su imagen en un bajo perfil. La serie es parte del catálogo de Netflix y verá el estreno de su segunda temporada el próximo 13 de febrero.

Para ofrecernos detalles al respecto de su carrera y personaje, Mayra Hermosillo visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista comentó: “Mi personaje es Enedina Arellano Félix, una de las hermanas de los Arellano que son del Cártel de Tijuana, pero realmente nacen en Sinaloa y luego van a Guadalajara. Enedina me sorprendió, porque cuando empecé a buscar información sobre ella, me di cuenta de que era muy poca y yo decía ‘pero ¿quién es esta mujer? Y empecé a encontrar información que me dejó realmente con una sabor de boca de reflexión y con ganas de intercambiar opiniones sobre ella”.

Enedina Arellano Felix es muy inteligente

Destaca que “Enedina es una mujer que ha logrado mantenerse en muy bajo perfil ,siendo ahora la cabeza de este cartel, es la persona que se ha quedado con toda la responsabilidad de este negocio y aun así ha logrado mantener su imagen y la resonancia de ella en esto de manera pública, no resuena vaya de manera públicamente, pero en el negocio es una gran figura, importante al menos para este ámbito”. A lo anterior la actriz añade que “sé que es una mujer introspectiva, de pocas palabras, muy inteligente”.

Al contar una historia con tintes violentos, reconoce que “es un poco complejo, es cierto que es un tema que duele, porque ha trascendido muchos límites, cuando muchas vidas inocentes se van. Estamos viendo como nuestro país realmente está perdiendo a sus jóvenes y a sus niños, porque ellos ven en el narcotráfico una solución a la pobreza al pertenecer y ser parte de un país, aunque esto les cueste la vida, les haga perder la inocencia y el respeto por la de más gente”.

Violencia no es completa responsabilidad del “Narco”

Afirma que esto “ no creo que sea todo responsabilidad del ‘Narco’, sino una responsabilidad social, nos compete a todos. Esta historia refleja como nos hemos dejado de escuchar, como nos hemos desatendido desde la familia, debemos entender que los valores van más allá del ser ricos, poderosos y respetados. No está mal buscar esas virtudes pero que sea a través del trabajo, de otras virtudes, porque estamos en un país en el que se aplaude mucho el poder, la riqueza, lo superficial y al parecer el premio en el reconocimiento, que la sociedad te abrace, por eso la gente lo busca de una u otra forma y es fuerte, porque debemos empezar a desvincular el respeto, el poder y la riqueza, de la violencia y no es algo fácil”.

Recomienda que “es momento de que cada uno vea como va a conseguir lo que desea y debemos empezar con la educación emocional en casa, olvidarnos de que si vas al terapeuta estás loco, porque no es cierto, hay que ver más allá de echarle la culpa a los demás y hacernos responsables, desde lo básico, no cruzarnos los altos, no ser corruptos, porque siempre se va a más”.

Ser “narco” no es ejemplar ni admirable

Nos adelanta que “en esta serie se muestra la ruta de la cocaína, que está construida por diferentes personajes, se cuenta algo que no es admirable ni un ejemplo a seguir, porque puedes tener ropa de marca, carros, casas, pero nada puedes compartir, ni eres libre. Nada de esta riqueza para un narco lo puede hacer ejemplar, porque todo lo consiguen a través de redes de mucha sangre, hay mucho por pagar, hay vidas detrás, negociaciones que no podemos ni imaginar. Siento que es importante contar estas historias que, si bien, son friccionadas, parten de la realidad, porque son un reflejo de la humanidad en un extremo, ese mundo existe y un porcentaje de mexicanos lo viven y no es un ejemplo a seguir”.

Por lo anterior dice “no sé si la gente quiera seguir esos pasos, porque no vale la pena tener que estar siempre escondiéndose, al margen de su propia vida, eso no me parece para nada una vida, en la que tienes que cuidarte la espalda, no es el tipo de vida que se le desea a nadie.

Lo ilegal enriquece, cuesta el triple

Sobre la legalización de las drogas para combatir al crimen organizado refiere que “Yo creo que si se debe tomar una decisión, porque lo ilegal enriquece, cuesta el triple, yo se que eso a mucha gente le conviene, por ello debemos ser empáticos y entender que no todo en la vida es la riqueza, cuando nos morimos todo se queda aquí. Entonces a quienes deben tomar esta decisión, yo les digo si vale la pena todo lo que está dolido este país y como estamos perdiendo la humanidad, no solo el narcotraficante, todo podemos llegar a un limite”.

En tanto afirma que “es momento de reflexionar que somos parte de una sociedad y a la gente que consume drogas los invito a que reflexionen, porque el narcotráfico no ha tomado este poder porque si, lo ha tomado porque existe una demanda, hay gente que consume y deben hacerse responsables, consientes del porvenir de estas drogas, no es lo mismo una droga con un trayecto marcado con sangre a una droga de un trayecto legal, donde no hay gente violentada. Hay que cuestionarnos y no ser hipócritas socialmente”.

Segunda temporada alrededor de Félix Gallardo

Mayra Hermosillo nos adelanta que “todo gira alrededor de Félix Gallardo, porque después de la muerte de Kiki Camarena, la DEA comienza investigar quien fue. Entonces el personaje de Diego Luna, comienza a querer hacer fuerte a la gente, pero todos los cárteles comienzan a dividirse pues están cansados de rendir cuentas a una sola persona. Aquí vemos la desesperación de Félix Gallardo, cuando todo empieza a desmoronarse”.

Hermosillo concluye que “este es un personaje que jamás imaginé que podría interpretar, me ha invitado a reflexionar sobre cómo estamos como sociedad y que rol jugamos cada quien, lo importante que es desligar al poder de la violencia. Me ha enseñado a no enjuiciar si uno está bueno mal, si eres bueno o malo, mas bien hay que escuchar lo que está pasando al otro lado, ser empático y respetar los puntos de vista, aunque no estés de acuerdo, abrirte el panorama, eso te dará salud y paz” y finalmente agradeció a Netflix por haber visto sus capacidades actorales en una audición, dejando de lado la poca o mucha popularidad que puede tener en redes sociales, “agradezco que los productores hayan visto el trabajo y no la fama o trayectoria, sino lo que vieron en el casting”.