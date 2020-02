Emilio Lozoya fue detenido en España, confirma Gertz Manero

Acusado de recibir sobornos de Odebrecht por 10 mdd

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue detenido en Málaga, España, confirmó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero,

A través de su cuenta de Twitter @FGRMexico, la Fiscalía informó que la detención de este ex funcionario, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares, fue hecha por autoridades españolas en aquel país.

A su vez, el fiscal Gertz Manero indicó, en entrevista radiofónica, que el gobierno mexicano iniciará de inmediato los trámites de extradición del ex directivo.

“Después de un largo peregrinar por Europa con la orden de aprehensión que tuvimos aquí (en México) por un juez y con la ayuda fundamental de Interpol, logramos la detención de este individuo”, dijo.

El titular de la FGR recordó que debido a una filtración, “este individuo pudo salir del país antes de que pudiéramos tener la orden de aprehensión ratificada por el juez”.

Lozoya fue aprehendido por policías locales en Málaga, especializados en la búsqueda de fugitivos, que atienden los requerimientos de Interpol, “así es en cada país, no debe intervenir ninguna policía extranjera, más que en casos excepcionales”, dijo.

Refirió que si bien, el tema del idioma ayudará a que el proceso no se demore, podría tomar un tiempo y puso como ejemplo el caso del empresario Alonso Ancira, señalado por el caso Pemex-Odebrecht, donde se lleva a cabo un litigio ante las autoridades españolas.

Al preguntarle sobre a dónde será enviado Lozoya una vez que llegue a México, en extradición, prefirió no dar más detalles para no afectar el debido proceso, “prefiero en este momento no adelantarme a las sanciones operativas que esto significa”.

Respecto al proceso de entrega del detenido, el fiscal refirió: “lo trae la policía española, lo entrega a la policía mexicana e ingresa al procedimiento mexicano que ya tiene iniciado” en territorio nacional.

Lozoya Austin era buscado por autoridades judiciales debido a que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al omitir, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

Asimismo, estaba prófugo desde mayo de 2019, tras ser acusado de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.

El pasado 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos del ex funcionario, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpusiera dicha sanción.

Lozoya Austin fue director de Pemex de 2012 a 2016 durante la mayor parte de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en 2019 se emitieron varias órdenes de aprehensión en su contra que se tramitaron a través de Interpol, una de ellas por estar vinculado al caso Odebrecht, la red de sobornos con la que la constructora brasileña se garantizaba contratos en América Latina.