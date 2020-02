Lozoya no actuó solo

Ángel Soriano

La detención en Málaga, España, del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de asociación delictuosa y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha causado revuelo en la clase política pero se expande el rumor de que esa celebración involucre a personajes importantes de la vida nacional relacionados con el ilícito.

Su abogado, Javier Coello Trejo, ha expresado que el ex leal colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto no actuó sólo, sino que sus decisiones eran sometidas a consideración del H. Consejo de Administración en el que participaban secretarios de Estado y tenían el visto bueno del mismo Presidente de la República.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en este país ningún cuantioso negocio se realizaba sin conocimiento del Jefe de la Nación, como tampoco es desconocido que el jefe de las instituciones nacionales está enterado de todo y, es más, los sobornos recibidos de la brasileña Odebrecht fueron para financiar la campaña presidencial del mexiquense.

Desde luego que Peña Nieto no será enjuiciado –ni Calderón ni Vicente Fox-, porque todavía funcionan los mecanismos de control, los pactos no escritos, los acuerdos y las alianzas para sustituir a un grupo político por otro, pero hay la advertencia también de que Lozoya puede argumentar, en su defensa, que su acción fue concertada y no es un delincuente solitario.

TURBULENCIAS

Penchyna Grub será llamado a cuentas

El gobernador Alejandro Murat se deslindó de la millonaria indemnización de 7,000 millones de pesos por cancelación de contrato del Infonavit a la empresa Telra Reality, realizada por su sucesor, David Penchyna Grub, a quien constantemente menciona –sin dar su nombre- el presidente Andrés Manuel López Obrador por adjudicarse un salario mensual de 700 mil pesos, en medio de la colosal pobreza de medio país. El gobernador oaxaqueño dejó el Infonavit en 2015 y la terminación del contrato por la ejecución del programa Movilidad Hipotecaria fue en 2016. El hidalguense seguro será llamado a transparentar el colosal fraude…De “vergonzoso” calificó el diputado Porfirio Muñoz Ledo el informe del canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que la migración de mexicanos hacia EU descendió 74.5% pues dijo le hacemos el trabajo a Trump. “Somos la cola de Estados Unidos en vez de ser la cabeza de América Latina. Mientras en sud y Centroamérica hay convenios de libre tránsito de personas, en México se les persigue en clara violación a los derechos humanos”, dijo el histórico legislador…El gobernador Alejandro Murat se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender una petición del Episcopado Mexicano de iniciar la reconstrucción de los templos por los sismos; se entrevistó también con la esposa del tabasqueño, Beatriz Gutiérrez Müller y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para abordar el tema de rescate de inmuebles históricos; habló con Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia y con el Coordinador General del Corredor Multimodal Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, para dar continuidad a los avances en la infraestructura de este importante proyecto…Tras la movilización de esta mañana frente a las oficinas del Metrobús, los concesionarios de las rutas 12 y 108 que se integraron en la empresa Expresos Cafetales Troncoso, SA de CV (ECTSA), recibieron la promesa del órgano desconcentrado del gobierno de la Ciudad de México, de que al medio día del lunes 17 tendrán respuesta fundada y motivada sobre su petición de ser incluidos en el Fideicomiso del Metrobús para participar en la ampliación de la Línea 5 del Metrobús, de lo contrario, advirtieron, realizarán movilizaciones fuertes ese mismo día…

