Ebrard preocupado porque los migrantes no lleguen…a los EU

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Desconozco muchos de los protocolos en materia de relaciones internacionales, pero supongo, por pura lógica, que el secretario de Relaciones Exteriores de México debería dar prioridad a la información acerca de los ciudadanos procedentes de otro país que desean ingresar a territorio nacional.

Esta duda me asalta porque el titular de Relaciones Exteriores – graduado con honores precisamente en relaciones internacionales en una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, El Colegio de México – informó que, de mayo de 2019 a enero del 2020, el flujo de migrantes se redujo en 74 por ciento.

Ante este reporte, cabría suponer que el interés central del funcionario y de la dependencia a su cargo sería lo relativo a la cantidad de migrantes hacia territorio nacional, pero no, las cifras eran respecto a la cantidad de centroamericanos, y de otras regiones del continente y del mundo, se refieren a quienes desean llegar a los Estados Unidos.

Con la aplicación del Plan de Migración y Desarrollo, aseguró Ebrard, “en primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5 por ciento.

Al mismo tiempo se informó que, en los primeros seis meses de 2019, ingresaron a México cerca de 600 mil migrantes, tanto de forma individual como en ocho caravanas organizadas desde Centroamérica, en tanto que con el Plan Migrante la cifra se redujo a 386 mil en el segundo semestre y actualmente es de 36 mil mensuales.

También, de manera coincidente, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración”, señaló el Canciller. El número de rescate de migrantes pasó de a 26 mil 275 a 5 mil 924 a lo largo del año; se pusieron a disposición del ministerio público a 277 traficantes de personas; y se aseguraron 228 vehículos en los cualres eran transportados migrantes.

Como se aprecia, la cifra más importante es la reducción del número de migrantes que llegaron a la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, el funcionario mexicano negó que México sea el muro de los para impedir la llegada de migrantes a la Unión Americana.

“No tenemos una evaluación pactada con Estados Unidos de nuestra parte hacia ellos o de ellos hacia la parte mexicana, pero sabemos que hay un buen trabajo y que hemos logrado avanzar”, afirmó el secretario, quien además destacó que fueron despedidos 893 funcionarios del Instituto Nacional de Migración por mal desempeño de sus funciones.

Por otra parte, en cuanto a las críticas del ex presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo acerca del mal traro a los migrantes en las estaciones migratorias del sur del país, Ebrard dijo que el camino para modificar las reglas de operación de esos establecimientos es la iniciativa de ley presentada por el propio legislador.

“El diputado Muñoz Ledo tiene una propuesta, una iniciativa de reforma constitucional que presentó a la Cámara de Diputados, lo cual confirma que el actual orden legal no coincide con lo que él piensa y esa discusión se va a tener que dar en la Cámara de Diputados”, recalcó Ebrard.

Además, el titular de la SER reafirmó que la Guardia Nacional ha actuado cuando los migrantes en caravana han intentado ingresar en masa al país, pero lo han hecho sin uso excesivo de la fuerza. Destacó que por esta manera de actuar de la GN no hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos contra esa corporación, pues no se han registrado heridos y, por ello, no modificará su actuación en la frontera sur.

Médicos sin fronteras presenta un informe que invalida las declaraciones optimistas

A pesar de las declaraciones optimistas del funcionario mexicano, la organización sin fines de lucro Médicos Sin Fronteras criticó la política de Estados Unidos para los migrantes centroamericanos que buscan asilo.

En un informe titulado Sin Salida, la mencionada organización que goza de reconocimiento internacional, destacó que “las personas que buscan protección son tratadas como criminales: detenidas, deportadas y, a menudo, devueltas a las mismas condiciones violentas de las que intentaban escapar”.

Médicos sin Fronteras destacó que, desde su anterior informe, emitido en 2017, las condiciones han empeorado en la región centroamericana y para los migrantes que buscan asilo.

“El crimen organizado y las maras mantienen un fuerte control social en una parte significativa del territorio de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la pobreza y la violencia se mezclan de forma inextricable”, sostiene la mencionada organización.

De acuerdo estudios iniciados en 2012, Médicos sin Fronteras encontró ahora que “61.9 por ciento de los migrantes y refugiados encuestados estuvieron expuestos a alguna situación de violencia durante los dos años anteriores a su salida de su país”. De ellos, cerca de la mitad (42.5 por ciento) sufrió la muerte violenta de un familiar en los dos últimos años; 16.2 por ciento la desaparición de un familiar y 9.2 por ciento el secuestro de un familiar.

El informe se realizó con base en 480 entrevistas y testimonios personales, de las que 97.9 por ciento fueron migrantes centroamericanos.

En consecuencia, Médicos sin Fronteras apuntó que, “pese a las obligaciones legales nacionales e internacionales que tienen los Estados de ofrecer protección a quienes huyen de la violencia y la persecución, el gobierno de Estados Unidos ha dictado medidas que limitan drásticamente el acceso al asilo.

Pero, lo más importante para nuestro país, es que, de conformidad con el análisis de esa oerganización, “el gobierno estadunidense ha presionado a México y a otros países de la región para frenar la migración y evitar que los solicitantes de asilo lleguen a su frontera sur”.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó complacido por que se han logrado “grandes avances” para frenar el flujo migratorio hacia la Unión Americana, además de que la construcción del muro en la forntera sur de su país “va muy bien”.

El mandatario estadunidense aprovechó la conferencia de prensa luego de recibir a su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para comunicar los progresos de su política migratoria que también ha implicado negociaciones con México y otros países centroamericanos.

Hemos construido más de cien millas para un muro muy poderoso con protección, sistemas de alarma y todo lo necesario para proteger la frontera sur, dijo el millonario presidente de los Estados Unidos, quien además destacó que sus fuerzas militares participan en el resguardo de este proyecto.

Trump dedicó un espacio especial a la “cooperación de México” en su intención de construir el muro entre ambos países y destacó nuestro país ha desplegado cerca de 27 mil soldados en la zona, lo que ha contribuido a reducir el número de migrantes que llegan al cruce fronterizo.

No obstante, el presidente de los Estados Unidos afirmó que espera inaugurar el muro a finales del próximo año, pero indicó que en este 2020 es posible llegar a un avance de aproximadamente 400 millas para separar a México y Estados Unidos, al mismo tiempo que buscará reforzar la seguridad en la zona.

Los ilícitos son de las personas, no de las instituciones, afirmó el presidente del PRI

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, desligó su instituto político de los presuntos delitos que se atribuyen al ex director general de PEMEX Emilio Lozoya Austin, detenido en España.

En dirigente del tricolor afirmó que “quien comete un delito tiene que enfrentar la ley”, pero aclaró que quienes cometen una presunta acción ilícita son los individuos, no las instituciones.

Moreno Cárdenas advirtió que su partido desea que “no se judicialice la política, ni que se politice la justicia”. Y, agregó, “si alguien cometió un delito, que se le sancione, pero que tenga un procedimiento apegado a derecho”.

Indicó que “si hay denuncia, actividades o presunción de conductas ilícitas, que la autoridad haga su trabajo, pero que no se haga un show mediático atacando a un partido político, como es el nuestro”.

“Nadie por encima de la ley. Que las autoridades hagan su trabajo. La ciudadanía debe tener claro que son las personas las que cometen los delitos y advirtió: “no podemos ser abogados” de quienes son acusados de alguna conducta ilícita. “Será un juez quien determine si hay responsabilidad o no”, precisó.

