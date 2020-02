Tan lejos de Dios y tan cerca de EU

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Hace unos días en una reunión semanal de amigos, algunos de los presentes decían: “El Presidente es un ignorante y solamente se enreda cuando lo critican y se acelera sin consultar a los especialistas y así en una próxima crisis por las pensiones llegará el tiempo en que instituciones como el ISSSTE y el Seguro Social ya no tengan recursos para hacer frente a sus obligaciones y por ello, el Presidente, además de consultar a los especialistas debería consultar a los encargados reales de las finanzas, porque él no puede hacer y deshacer en tales niveles y poner en riesgo la economía y estabilidad del país” más o menos se reduciría a esto, algunos, alegaban que el Presidente debe respetar la ley y se debe ajustar a lo que impongan las instituciones sin afectarlas y, alguno por ahí decía por qué le solicitan eso, “él sabe mover a las masas y es lo que le importa, no es la ley, al final de cuentas todo nos indica que trata de llegar a un control tal que sea una especie real de dictador, para entonces hacer lo que quiera y considere necesario, sin que existan leyes que se lo impidan o retrasen en sus acciones y actos, y por ahí, alguien, dijo pues podrá ser, pero la realidad es que el loco de Trump no le permitirá llegar a esos extremos y menos tener a un dictador real o de pico al lado de su casa y así lo podrá destronar y, otro más ducho en los temas, señalaba, pues todo eso es posible pero a los “gringos” no les importan las democracias ni las leyes que les impiden tener el control total de un país., así que a lo mejor lo dejan para que un buen día estemos rodeados de marines y destronando el rey pues ellos puedan controlar la política, economía y la parte social del país para que sus bienes y recursos sean manejados y administrados por los “gringos” en su favor, no en favor de los mexicanos, y todo esto pudiera ser y todo puede suceder en un país como México, donde el surrealismo en una realidad y no hay nada que inventar, la idea de muchos ricachones y clasemedieros es dejar que el control administrativo y la explotación de nuestros recursos lo realicen los norteamericanos para que al tomar lo que quieran, nos brinden las migajas que a lo mejor mejoran la economía del país, pero si no, cuando menos dejan satisfechos a los lacayos y reaccionarios que siempre están dispuestos a entregar y traicionar a México como tantas veces lo hemos comprobado…

En verdad que resulta en ocasiones indignante que cuando un grupo de personas tratan de analizar la situación del país y de la postura del actual Presidente y de su gobierno, que al final, solamente se concreta a él y nada más él, porque los demás no “existen” en la realidad política, de tal suerte que no se conocen ni saben los nombres de los muchos funcionarios que se mueven en la administración pública y todo se reduce a analizar lo que dice el Presidente, pero curiosamente es que las posturas, en verdad, se van polarizando, ya no hay discusiones serias y serenas, no, comienzan a establecer los golpeteos directos en contra del personaje en turno: el presidente, porque él acapara toda la atención, si hay actos buenos no se le reconocen y se dice que solamente está dedicado a “comprar las voluntades del infelizaje” para sostenerse en el poder y continuar en el mismo, a un nivel dictatorial, y cuando hay algún tropezón pues esos “críticos” viscerales y dogmáticos nos salen con, el “ya vez, te lo dije”, y la realidad es que la postura directa del presidente, en tratar de atender todo y declarar por todo, le da una fama de todólogo sabiendo que nadie puede saber de todo, a menos que al declarar cometa serios errores que se transforman en horrores.

Por supuesto que tenemos dos grandes temas en la mesa: el tema de la inseguridad que se toma como si fuera de su total responsabilidad y se olvida a los que atendiendo las instrucciones “gringas” dieron inicio a la matanza y baño de sangre que sufrimos en el país, olvidamos las sucias relaciones y corruptelas con empresarios, banqueros, policías, funcionarios, militares, políticos que permitieron crecer a los grupos criminales, y eso no ha sido responsabilidad de AMLO, es la forma de operación de las mafias y de las corruptelas y negocios que se hacen con los verdaderos jefes que se encuentran en los Estados Unidos, se nos olvida que el fenómeno del narcotráfico no lo generamos nosotros, sino los ambiciosos militares y guerras de conquista e intervención que los militaristas “gringos” llevaron al mundo en los últimos años y que por ese medio se dio crecimiento al consumo de las drogas, empezando con los opiáceas que ellos mismos produjeron y alentaron para que se cultivaran en nuestro país y otros más del mundo, dejando la experiencia y la demanda, lo mismo sucedió con la marihuana y con los nuevos productos que se demandan mayoritariamente en los Estados Unidos y así hemos sabido las formas de negociación y de control con los agentes de la CIA para que en el país se dieran las autorizaciones oficiales para que se juntaran los mafiosos para la protección y distribución de drogas con los agentes extranjeros para que en el reparto de ganancias, unos, continuaran con el negocio, y los otros, fomentaran guerras y conflictos en el mundo con dinero que no se podía decir que era oficial de los “gringos” sino de las formas de financiamiento que generaban las mafias internacionales del narcotráfico y del tráfico de armas y equipos de “seguridad,” que se han usado como parte de los equipos de uso para los militares, policías y mafiosos para realizar los actos de rapiña y represión en contra del pueblo mexicano. Lo que sucede no es producto de la indolencia y falta de manejo de AMLO, es más bien accionar de los “gringos” con mafiosos mexicanos que juegan su partida, de tal suerte que ahora en muchos casos controlan fuertes inversiones y financiamientos en el país, que generan a los grupos paramilitares que son capaces de enfrentar a las fuerzas de seguridad del estado, y en muchos sitios, superarles en capacitación y equipo, se nos olvida que los verdaderos mafiosos y los que ganan más por el tráfico y manejo de las drogas, son las mafias “gringas” que se ven protegidas por altos niveles de la seguridad, tal como se ha mostrado en las acciones de Rápido y Furioso y Receptor Abierto o las operaciones de la CIA al lado de los mafiosos locales, para generar conflictos bélicos y golpistas en otras partes del mundo, usando la capacidad financiera del tráfico de drogas, así que en vez de joder al presidente, deberíamos sentarnos con él para trazar una verdadera estrategia, no de abrazos, sino de control y manejo de los grupos que ahora manchan de sangre al país…

