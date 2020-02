“Príncipe y Príncipe” es simplemente amor

Temporada del 15 de febrero al 8 de marzo en el Teatro Salvador Novo

La puesta en escena le presenta a los niños el tema de la homosexualidad , pero la lección se la llevan los padres

Arturo Arellano

Tras una larga búsqueda, el príncipe no se siente atraído por ninguna princesa, entonces se pregunta: ¿dónde está el amor?, pues lo encontrará en el lugar menos imaginado. “Príncipe y Príncipe” es una puesta en escena infantil, en la que se les presenta a los niños el tema de la homosexualidad, no obstante, son los padres de familia, quienes se llevan la mayor lección, al notar que los pequeños entienden que el amor es para todos, que debe celebrarse en todas sus formas y no esconderse por los prejuicios.

La puesta en escena se presentará a partir de este 15 de febrero en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, donde ofrecerá funciones sábados y domingos, al menos hasta el 8 de marzo, cuando bajen el telón. Para ofrecer mayores detalles sobre la obra, Anahí Allué, protagonista de la obra en la que da vida a la madre del príncipe, concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN: “Estamos a punto de estrenar nuestra cuarta temporada, ahora en la sala Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Es un espectáculo para niños, aunque van más adultos que niños, es una joya de obra, que habla sobre el amor y la inclusión”.

Adelanta que “se trata de una reina, que soy yo, está cansada de gobernar y se quiere jubilar, pero su único hijo es el príncipe Tadeo y necesita que se case para que ella pueda ir a descansar. Entonces hay un casting de princesas, son bastante particulares, con vestuarios increíbles, una es un pájaro, otra tiene cabeza gigante y el príncipe no se enamora de ninguna, hasta que llega Celeste acompañada de su hermano el príncipe azul. Ambos llegan fuera de horario, pero es hasta entonces que Tadeo encuentra lo que busca”.

A este agrega que “vemos al príncipe Tadeo, que no quiere que se vayan, porque se da cuenta de que él y el príncipe azul tienen muchas cosas en común, les gustan los hot cakes con tocino, cabalgar, la misma música. De manera que al día siguiente cuando se despierta la reina, su hijo le dice: ‘Me casaré con en príncipe azul’. Tadeo encuentra certeza en el amor y hay boda, es un cuento simple de contar, pero cambia vidas, muchos nos han ido a ver y algo que nos dicen es que ‘ojalá esta obra hubiera estado cuando eran niños’ pues se habría evitado que fueran víctimas del bullying por ser diferentes”.

Afirma que este contexto “deja una platica abierta al público, les dejamos el camino abierto para que se toque el tema de manera sana con los hijos” y al darle vida a la madre de Tadeo, refiere que “yo le digo a todas las madres en esa situación, que abracen a sus hijos con todo su corazón. Hay muchachos que me han contado ‘Cuando el príncipe le cuenta a su mamá que se casará con él príncipe azul, vi a mi mamá’ porque como actriz hago todo físicamente en ese momento, paso por todos los estados, ¿es una broma? ¿cómo le diré esto a la gente? ¿en qué me equivoqué?, no puedo respirar, es porque no tuvo una imagen paterna… Todo ese arsenal de preguntas sin respuesta vienen a mi mente, pero al final, nadie tiene responsabilidad de nada, son preferencias nada más y lo que triunfa es el amor, en este caso debe hacerlo también el de los padres hacia a los hijos”.

Con cuatro temporadas a cuestas en el teatro Benito Juárez, Centro Cultural del Bosque, la sala Villaurrutia y el Centro Cultural Helénico, la actriz afirma que “ojalá que pueda llegar a más lugares, hemos ido a otros lados de la república, en provincia, por ejemplo, donde lamentablemente cuando las maestras pidieron la sinopsis, ya no llegaron, fueron muy pocos porque no supieron confrontarlo, pero es un tema de los adultos porque los niños no tiene problema, hay un momento de la obra donde se casa el príncipe y se les dan papelitos a los niños, se emocionan, lo festejan, aplauden, gritan ‘que viva el amor, viva los novios’, los niños no tienen problemas, porque lo abrazan, lo asimilan”.

Al recurrir ala técnica del Clown en la obra, concluye que “hay un manejo del clown maravilloso, se cree que el clown es solo trabajar con la nariz de payaso, pero más bien es una técnica que tiene que ver con la farsa, es mucho humor y todos los actores están en el mismo tono para contar esto, que sin duda entra más fácil a través del ridículo y la risa”.

La obra se presenta los sábados a las 13:00 horas y domingos 13:00 y 18:00 horas en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Avenida. Río Churubusco 79, colonia Country Club.