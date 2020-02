Cena de tamales de chipilín en Palacio

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Cómo cobro de derecho de piso, extorsión presidencial bajo la sombra de Santiago Nieto, o acción empresarial con sentido social?, ¿qué?

Las redes sociales y las sobremesas de desayunaderos políticos y empresariales no tuvieron ayer más tema que la cena de Palacio con tamales de chipilín. Carísimos, coincidieron todos. No se conocen otros tan costosos en todos los sentidos.

Pero siempre el comentario adjunto, natural, fue preguntar: ¿cómo se debe tomar este evento convocado y conducido por el mismísimo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador… cómo pase de charola, sugerencia de cooperación solidaria, cómo?

O, ¿abierta extorsión bajo la amenaza soterrada, más que evidente, de que, si no se aportaba alguna de las cantidades difundidas en una hoja colocada en cada lugar de la cena -y que iban de los 20 a los 200 millones de pesos-, entonces se le aplicaría la sentencia del más famoso de los chinos-mexicanos más célebres de la historia en este país, de Zhenli Ye Gon: de coopelas o cuello?

Todos en este país, y fuera de él, saben que el presidente López Obrador tiene a su lado a un bravísimo rottweiler que responde al nombre de Santiago Nieto, que acostumbra lanzarse al cuello de todos aquellos que el tabasqueño considera sus enemigos.

Un amigo de Coparmex, empresario hotelero y turístico, cuyo nombre me reservo por aquello de que el rottweiler de AMLO no vaya a desquitarse con él, fue preciso en su conclusión de la cena de Palacio: Mira, es simple: los empresarios citados no fueron a hacer una aportación por lo del avión, fueron a comprar impunidad… hay que decir la realidad, en la cantidad aportada se nota el grado de culpabilidad y en la misma medida será la impunidad de que gocen”.

Ayer en su mañanera, AMLO reveló que de los casi 200 empresarios que llegaron a la cena de tamales de chipilín, 75 comprometieron aportaciones que suman los 1,500 millones de pesos.

Sensible solidaridad empresarial: Monreal

Como suele ocurrir ante la política del avestruz mediático que domina al círculo de cercanos a López Obrador, un gabinete autista que ni opina, ni ríe o llora por nada, quien salió a comentar sobre la cena fue Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, quien fue uno de los pocos que acompañaron al Presidente en este evento.

Político al fin, alineado con la 4ta Transformación, amigo y compañero del tabasqueño en la aventura de gobernar, interrogado sobre la percepción de la extorsión, dijo:

“Bueno, me parece que no es así. El Presidente de la República, que fue quien convocó a esta cena, había expresado con claridad cuál era el propósito, desde hace varias semanas atrás, y era buscar el respaldo económico y la participación en la rifa del avión presidencial.

“El que los empresarios se comprometieran a participar con una determinada cantidad de recursos económicos en este propósito… me parece una decisión de los empresarios correcta, de solidaridad para con el Gobierno.

“Y también de intervención en un asunto que ha sido muy sensible en el pueblo de México, que son los excesos, los lujos, toda la parafernalia del poder público que acompañó a los anteriores gobernantes.

“Lo que el Presidente está exteriorizando, explicando, evidenciando, es el lujo, el confort, el exceso en el que vivían los antiguos gobernantes. “Y, eso de participar los empresarios en la rifa del avión presidencial, es una decisión de ellos; a todos los vi y yo los vi mayores de edad, iban hasta contentos, celebrando la reunión con el Presidente, aplaudiendo de pie varios minutos.

“Una muestra clara de que hay un entendimiento y una relación de afecto o al menos de respeto, entre el Presidente y el grupo económico más importante del país.

“A mí como legislador, me alegra que eso suceda. A mí como legislador, me parece que el Presidente, al recomponer su relación con la clase económica, hace lo correcto para ir ya eliminando cualquier temor a que el Presidente fuera adversario a la inversión o a la posibilidad de hacer fortalecer sus empresas. “Creo que eso se está esfumando, se está esfumando lo que se escribió de él durante las campañas pasadas de radicalismo, de mesías, de excesivo.

“Ahora se están dando cuenta los empresarios de que es un hombre sensato, el Presidente es un hombre prudente y el Presidente es un hombre que sabe reconciliar a distintos grupos: económicos, clericales, sociales, universitarios, académicos y de intelectuales, y me gustaría que no se dejara fuera a los medios de comunicación; a comunicadores y a columnistas que también es una necesidad, un proceso de reconciliación para que la comunicación social sea como siempre ha sido, verídica, veraz, objetiva en beneficio del país”, indicó.

Un pellizco inmobiliario multimillonario

Emitido ayer vía el Diario Oficial, el Acuerdo “por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse para seleccionar los bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del Banco del Bienestar en la instalación de sucursales”, circuló profusamente por las altas oficinas del gobierno federal.

El tema es que esos inmuebles van a ser ocupados para la operación de varios miles de sucursales del Banco del Bienestar para que López Obrador pueda dispersar los miles de millones de pesos de sus programas sociales en beneficio de adultos mayores, jóvenes, niños, indígenas, campesinos, etc.

Un primer y fructífero acercamiento

La larga jornada de ayer de Parlamento Abierto, en el Senado de la República, con el amplio y complejo tema del outsourcing o subcontratación, no resultó en balde.

Las voces de trabajadores, empresarios y académicos fueron escuchadas de tal forma que muchas de las aportaciones han sido tomadas en cuenta para que el dictamen, anteriormente aprobado, se adecue a lo expresado en las cinco mesas abiertas.

Esto fue reconocido, tanto por Napoleón Gómez Urrutia, quien como presidente de la Comisión del Trabajo es quien conduce este Parlamento Abierto, como por Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, quien comprometió a su bancada a incorporar diversos conceptos y puntos de vista externados ayer.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que se ha hablado con los promotores de la iniciativa –con Gómez Urrutia y otros—, así como con quienes votaron por el dictamen a fines del mes anterior, a fin de que se tomen en cuenta varias de las propuestas y expresiones de ayer a fin de que se incorporen algunas de sus propuestas en el documento final.

¿Por fin, es o no importante el crecimiento?

En su mañanera de ayer, AMLO anunció:

“Ahora vamos a invertir en general más de 200 mil millones de pesos.

“Estamos pensando en cerca de un millón de acciones de vivienda para este año y estamos muy conscientes de que lo que más permite el crecimiento económico y en poco tiempo es el impulso a la industria de la construcción y en particular la construcción de vivienda, que ayuda para que todos tengan sus hogares, mejoren sus hogares, porque no sólo es construcción, es también ampliación, mejoramiento de vivienda y reactiva la economía.

“Estamos muy conscientes de eso y ya está por iniciar un plan, y estoy seguro de que vamos a tener buenos resultados”, concluyó. El punto es que no hace ni 10 o 15 días el mismo presidente, al conocer las proyecciones de crecimiento bajo cero del Inegi, salió a decir que a él no le interesaba tanto el crecimiento sino el desarrollo de México.

Suele ocurrir que las afirmaciones de un López Obrador del pasado reciente arrollan a cada rato al López Obrador del presente.

