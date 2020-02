Los mitos de “quemar grasa”

¿Es correcto este término?, ¿si funcionan los productos “quema grasa”?

Puedes estar seguro y segura de que no hay producto milagro para eliminar la grasa

Hola de nuevo, hoy platicaremos de los mitos de “quemar grasa” una incógnita constante por querer usar fajas, geles y pastillas que “quemen grasa”, pero ¿es correcto este término?, ¿si funcionan los productos “quema grasa”?

Primero analicemos que la grasa es un componente que protege tus órganos, articulaciones, mantiene la temperatura corporal y es una fuente de energía para ti. Entonces todo ser vivo necesita grasa para funcionar normalmente; sin embargo, el tener un alto índice de grasa corporal puede generar muchas enfermedades y hasta la muerte, por eso es importante mantener un control adecuado en la dieta para tener la necesaria para vivir saludablemente.

El término correcto es oxidación de grasa, en la cual se genera la obtención de energía metabólica (ATP), esta sucede cuando en la actividad física aeróbica (y en ocasiones anaeróbica) podemos eliminar la grasa que desechamos principalmente mediante la orina, quiero dejar en claro que el sudor no es oxidación de grasa, es eliminación de agua en el cuerpo y por eso debemos hidratarnos durante la actividad física.

No puede haber oxidación si no hay movimiento, por eso siempre recomiendo ejercicio y dieta. Claro que hay alimentos o suplementos que nos pueden ayudar a que sea mucho más rápida esa oxidación: un ejemplo de un alimento es el café o la canela, ambos combinados en tu café de la mañana es buena opción pues el café nos da energía y la canela calienta el cuerpo, antes de entrenar es una maravilla y un suplemento puede ser la L-Carnitina o la Garcinia Cambogia que al entrar al cuerpo y con el calor provocado por el ejercicio ayudan a que exista una mayor oxidación acelerando también el metabolismo, pero ojo no son productos milagro.

Al tomar un suplemento siempre recomiendo llevar una dieta balanceada y tomar al menos un litro y medio de agua al día. Ahora, ¿cómo se produce realmente la oxidación? Simple, con el ejercicio, debe ser intenso y adecuado al rendimiento de cada persona, provocando que la grasa se comience a mover siendo transportada por el cuerpo hasta ocuparse como energía en el propio entrenamiento. Otro mito son las fajas, pero yo no las recomiendo, aparentan crear una mini cintura, pero normalmente aprietan los órganos y deforma el área del abdomen, lo cual no luce nada bonito; además , te debilita la espalda baja y el abdomen.

Siendo que la espalda baja es un músculo que tenemos que tener bien fortalecido, porque es nuestro tronco, como en un árbol. Lo ideal es ocupar solo la faja cuando se carga mucho peso en algunos ejercicios para cuidar el área abdominal y evitar una hernia, no la recomiendo para ninguna otra cosa; además de que definitivamente no nos ayuda a reducir grasa. Ahora los geles “quema grasa, chupa panza, etcétera” tampoco nos ayudarán a oxidar la grasa por sí solos, estos pueden ayudar un poco con el calor corporal del cuerpo y agilizar el proceso de transporte de las grasas para ocuparlas como energía, pero por si solos que los apliques y generes la oxidación, jamás sucederá; asimismo, no se puede oxidar grasa localizada, la única manera de bajar el porcentaje de grasa es con ejercicio y este se eliminará de todas las partes del cuerpo.

No hay forma de bajar la grasa de un solo lugar, a menos de que se realice un tratamiento quirúrgico que elimine las células adiposas de grasa. Por último, quiero informarte que la grasa no se endurece, dicho por médicos del deporte, entonces ¿por qué se ve más dura cuando hacemos pesas, sobretodo en el abdomen? Porque al trabajar las abdominales el músculo crece debajo de la grasa abdominal y hace notar un estómago más grande y duro, pero no es porque se endurezca la grasa. Entonces, ya tienes una idea de qué alimentos te ayudarán a la eliminación de grasa y ahora puedes estar seguro y segura de que no hay producto milagro para eliminarla. Fue un placer hablarte de este tema y recuerda que puedes escribirme para aclarar tus dudas. ¡Hasta el siguiente viernes!

