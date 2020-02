¿Y la separación de poderes?

Desde el portal

Ángel Soriano

El propósito es loable e incuestionable: equipar clínicas y hospitales de zonas urbanas y rurales abandonados, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos y atender a los grupos sociales abandonados. Sin embargo, el medio para obtener los recursos –la rifa del avión- y los donadores firmantes de una carta-compromiso, son cuestionables.

Porque es evidente que un empresario con perfil mercantil no da ni aporta un solo peso, si no obtiene utilidades, y en este caso se trata de cien de los más exitosos del país, por no decir, los dueños del país: los que manejan inmensas fortunas obtenidas por su estrecha relación política con los sucesivos gobernantes, quienes les han proporcionado ganancias e impunidad a cambio de aportaciones para la causa.

El Estado mexicano cuenta con todos los instrumentos constitucionales para el cumplimiento de sus funciones y atender las necesidades que el país necesita. Lo mismo que el Ejército que es capaz de construir un aeropuerto o enfrentar a la delincuencia organizada, que ser el principal, como el Congreso de la Unión para adecuar las leyes para perfeccionar la vida democrática nacional, sin establecer alianzas o compromisos vergonzantes. Es de dudarse de la buena fe de los mercaderes convidados a degustar tamalitos de chipilín y chocolate tabasqueño, sobre todo cuando hay denuncias de trabajadores de despojo de utilidades e instrumentos de trabajo, o son participantes privilegiados en las licitaciones de las colosales obras de la actual administración, situación que se aprovecha también, de este lado, para que le entren con su cuerno.

TURBULENCIAS

Llaman a cuentas a Gabino Cué

En Nochixtlán, donde el 29 de junio de 2016 la Policía Federal al desalojar una protesta magisterial se enfrentó con pobladores con salto de 6 muertos y 100 heridos, el gobernador Alejandro Murat anunció la construcción de una Universidad Politécnica, entregó una patrulla y uniformes y rindió homenaje a las víctimas de la represión de esa época y dijo que “nunca más debe ocurrir un hecho como éste, ni aquí ni en ninguna parte del país”, en tanto que el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad, informó que el ex gobernador Gabino Cue fue citado por la Fiscalía General de la República el 27 de febrero para esclarecer los hechos ocurridos durante su gobierno. En tanto, Ángel Alejo Torres, hermano de Víctor Hugo, ex consejero jurídico de Gabino Cué, fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado y se perfila para la presidencia. Antes fue consejero jurídico del actual gobernador… Mediante una inversión histórica superior a los 122.5 millones de pesos en equipo con tecnología de punta en distintas áreas de la medicina, el ISSSTE inició al proceso de equipamiento de clínicas y unidades de las zonas más pobres del país, con la adquisición de 3 mil 813 equipos de infraestructura técnica y tecnológica par las Unidades Médicas de Chiapas, Guerrero, Estado de México y en la Ciudad de México anunció el director general Luis Antonio Ramírez Pineda. Indicó que “llegó la hora de resolver las carencias en la infraestructura médica de décadas” y subrayó que este es el inicio del proceso para revertir gradualmente el rezago en la actualización de aparatos de exploración, monitoreo y diagnóstico, ya que se busca ofrecer un mejor servicio a los trabajadores al servicio del estado y sus familias y con ello el ISSSTE, marca una diferencia sustancial respecto a otras administraciones que permitieron que el rezago tecnológico se acentuara, poniendo en riesgo la eficiencia y la calidad del servicio en detrimento de la salud de los pacientes…Juan Manuel Martínez Louvier, titular del INAES, resaltó que el sector social de la economía ha dejado de ser considerado como una presa política y hoy se ha fortalecido con acciones que van directamente a beneficiar a la gente en los ejidos y comunidades, donde la fórmula empresarial más potente son las sociedades cooperativas, de ahí que el Instituto trabaja para destinar el recurso para proyectos productivos. “Se trata de pensar en ecosistemas integrales en donde la gente sea el protagonista fundamental de la acción económica, sea en producción, consumo o en ahorro y préstamo”…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com