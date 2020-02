México: coronavirus, amenaza; AH1N1, mortal

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

2019: 5.3 millones de influenzas agudas

México lejos de la salud escandinava

Fiscal de Veracruz y Cuitláhuac García, gobernador

Los valores morales se pierden sepultados por los económicos

José Luis López Aranguren, 1909-1996; filósofo español

Insisto: ¿Estamos preparados para enfrentar el coronavirus?

Independientemente del ritmo de crecimiento y daño que pueda provocar la nueva cepa de influenza, ahora con el coronavirus o COVID-19, la pregunta constante es: ¿estamos preparados ante una pandemia mundial?

A México le tocó en el 2009, en el gobierno de Felipe Calderón, al enfrentar la llamada Gripe Porcina o la A-H1N1. Esta enfermedad continúa con un ritmo elevado de mortandad; en el 2018 murieron 40 personas en México y en el 2019 habían muerto 18.

Según cifras de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, de los 7,455 casos de influenza del 2018-2019, 4,886 representaron la A-H1N1, o sea más del 70%, con una tasa de mortandad del 16.5%.

La temporada de influenza estacional presenta un comportamiento con un incremento paulatino de casos confirmados conforme avanzan las semanas y una curva epidémica por arriba de la temporada 2017-2018 de la cual comparte el predominio del subtipo viral A(H3N2).

La temporada presenta un predominio del subtipo viral A(H3N2) en el 54% de los casos, seguido de influenza A-H1N1 con un 32%, influenza B en menor frecuencia con un 11% e influenza A No Sub tipificable con un 3%. La distribución por sexo continúa con un predominio del 56% en las mujeres. El índice de positividad acumulado presentó un incremento respecto a la semana anterior (14.8%).

Está controlado un brote epidémico. Sin embargo, como he reiterado en otros comentarios, ante una pandemia desconocida, es importante que se invierta en laboratorios para análisis de muestras de casos sospechosos y un sistema de salud pública de vanguardia.

Existe una plataforma que heredamos de la época de Calderón, pero está siendo obsoleta. Se necesitan más hospitales especializados, laboratorios de alta tecnología y, especialmente, un suministro de medicinas que sea eficiente para beneficio de todos los mexicanos, sin distinciones de nivel económico o identidad partidista. Como pugna el presidente López Obrador, similar a las naciones escandinavas, que nos causan admiración. Ese es nuestro objetivo. El objetivo: un sistema de salud similar a los países escandinavos.

