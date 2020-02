El IMSS atiende a menores con pubertad precoz

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Medidas para prevenir la transmisión de dengue, chikungunya y zika

El IMSS da atención oportuna con tratamiento hormonal a niñas y niños que presentan pubertad precoz antes de los 8 y 9 años respectivamente, a fin de evitar problemas de talla y situaciones emocionales que afectarían su desarrollo. La doctora Mayra Torres Castañeda, adscrita al Servicio de Endocrinología Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, explica que la pubertad precoz se manifiesta con crecimiento mamario en niñas y aumento de los testículos en niños, situaciones que pueden pasar desapercibidas por sus padres. Dijo que se debe estar atento en qué momento empiezan estos cambios, porque es importante atenderlos de manera integral para no afectar el pronóstico de talla, principalmente en las niñas, lo cual puede pasar como algo normal porque se tienen antecedentes familiares de personas con baja estatura. Al recibir un paciente con datos clínicos de pubertad precoz, se corrobora por estudios de laboratorio para verificar la producción hormonal de estrógeno y testosterona; además de tomar una placa de rayos X de la mano para conocer la edad ósea o maduración de los huesos, lo cual ayuda a saber qué tan comprometida puede estar la talla. Una vez que se diagnostica, se inicia tratamiento con medicamento inyectable, que puede ser mensual o trimestral según cada paciente, por períodos de uno o dos años. La eficacia del tratamiento hormonal se traduce en que detiene el aumento de mamas en niñas, y si ya menstruaban dejan de hacerlo; mientras que en niños, ya no crecen los testículos. Ello se debe a que se inhibe la producción de estrógeno y testosterona, hormonas que quedan en pausa o dormidas para que los menores mejoren y sigan creciendo de manera normal, dándoles seguimiento cada tres o cuatro meses. Los cambios anticipados del desarrollo pueden presentarse desde los dos a cuatro años de edad, aunque el rango varía y es más común en niñas, sin que haya causa específica de por qué ocurre así; una vez que presentan la menstruación se considera que finaliza su crecimiento La pubertad precoz no afecta la salud en general, únicamente es la talla final con la que va a quedar la niña o niño, porque fisiológicamente, cuando inicia la pubertad, es el último jalón de crecimiento, además de que los menores no están preparados emocionalmente para vivir esta fase. Los padres de familia deben estar atentos a los cambios o comentarios que les hagan sus hijos y revisarlos físicamente. Si las niñas refieren dolor o punzaditas en el pecho, o en los niños es visible el crecimiento de órganos genitales, llevarlos con su médico para valorarlos y atenderlos oportunamente para que el pronóstico de estatura sea bueno y se eviten daños emocionales.

Para prevenir y reducir la transmisión de los virus del dengue, chikungunya y zika, enfermedades transmitidas al ser humano mediante la picadura de artrópodos que se alimentan de sangre, en especial, los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, se requieren estrategias para el control y vigilancia de dichas poblaciones. El transmisor tiene amplia presencia en regiones tropicales y subtropicales del mundo, en donde las condiciones de temperatura, humedad, presencia de depredadores y lugares que sirven de criadero son idóneas. En México, más del 60% del territorio tiene las condiciones ambientales propicias para su desarrollo, principalmente en el período de primavera-verano. La eliminación de criaderos dentro de las viviendas, la aplicación de insecticidas en la fase larvaria y en la adulta, son algunas de las acciones que se implementan para controlar al vector; no obstante, el uso de insecticidas puede traer consecuencias medioambientales, a la salud humana. Por ello, se recurre a nuevas alternativas para interrumpir el ciclo de vida de los mosquitos, como el uso de la bacteria Wolbachia, mosquitos irradiados y mosquitos transgénicos, todos enfocados a alterar o inhibir alguna fase del ciclo de vida del mosquito.Una estrategia prometedora debido a que altera la reproducción sexual del artrópodo es la introducción de bacterias intracelulares del género Wolbachia, que se heredan por la vía materna; un mosquito hembra Aedes infectado con Wolbachia se puede cruzar con un macho no infectado y tener descendientes infectados, las bacterias al estar dentro de los tejidos del mosquito funcionan como barrera para el virus, lo que impide que se infecte y a su vez el mosquito no pueda transmitir el patógeno y por lo tanto desarrollar la enfermedad del dengue.

