¿Bajo perfil o anonimato?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Sin duda, en México todavía vivimos dentro del estupor, el asombro y el aprendizaje de los nuevos protagonistas de la vida política del país, aquellos que se ubican dentro de los círculos del poder.

La aparición de nuevos personajes, de los que hasta hace menos de dos años nadie sabía de su existencia, o, cuando menos, no los relacionaba en las altas esferas de gobierno, pero que después del primero de julio de 2018, se apersonaron alrededor del ganador de la Presidencia de la República.

Son varios los personajes del gabinete cuyos nombres no suenan y no es precisamente por su discreción, sino porque su trabajo no resalta con los resultados que tengan.

En un recorrido por el gabinete presidencial se encuentran hombres y mujeres cuya presencia es casi anodina y de la que la población tiene escaso conocimiento de su existencia.

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, oriunda de Chiapas y egresada de la Universidad de Chapingo, fue durante algún tiempo la dirigente de Morena en Puebla, seis años de ser designada para el actual cargo fue propuesta para encabezar la Reforma Agraria.

Román Meyer Falcón, titular de Sedatu, es egresado del Tecnológico de Monterrey y antes de su actual cargo trabajó en el gobierno de la CDMX, donde fue asesor técnico de la secretaría de Finanzas y director de Proyectos estratégicos de la secretaría de Salud. Se especializa en Desarrollo Económico sustentable y Urbanismo.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, es promotora de cultura popular y fue directora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente, es uno de los pocos emergentes, ya que asumió el sitio dejado vacante por Josefa González, por lo que tampoco ha tenido demasiado tiempo de exposición. Se trata de un biólogo, con doctorado en Ciencias. Cuenta con reconocimiento como el Premio Nacional Medio Ambiente y el Premio al Mérito Ecológico en la década de los 80 (85 y 89, respectivamente).

Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura, ingeniero Agrónomo y doctor en Morfogénesis Vegetal, fungió como director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, durante los ochos años anteriores a su actual cargo.

Ellos cinco son los personajes del gabinete presidencial que menos exposición han tenido en las mañaneras y cuya identidad es casi inadvertida por la mayor parte de la población, la que desconoce si están haciendo las cosas bien o mal.

Eso sí, tampoco ninguno de ellos ha sido captado en situaciones anómalas como sucedió frecuentemente con algunos de sus antecesores en esas dependencias.

Hay otros personajes que han perdido notoriedad, ya que iniciaron con una gran fuerza y presencia y se han ido desdibujando con el transcurrir de quince meses.

Rocío Nahle, secretaria de Energía y encargada de la construcción de la nueva refinería; Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública; Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones; Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación y Miguel Torruco, secretario de Turismo.

Los demás mantienen su espacio y presencia, algunos más que otros.

*****

Finalmente, Emilio Lozoya Austin, fue trasladado de la prisión de Málaga a una de Madrid, donde enfrentará el proceso de extradición hacia México.

