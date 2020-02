Haces desmorona a “Napito” y a CTM

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Muestra músculo la Catem ante AMLO

La otra visión del sindicalismo mexicano

Tenía la conciencia limpia; nunca la usaba

Staislaw Jerzy Lec, 1909-1966; escritor polaco

La asamblea de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que preside Pedro Haces, impresionó al sindicalismo tradicional como la CTM y el Congreso del Trabajo, que encabeza Carlos Aceves, así como a los mineros que siguen a Napoleón Gómez Urrutia, Napito para los cuates.

La CTM de origen priista, fue desplazada y la organización gremial de “Napito”, borrada materialmente del colectivo laboral; no representa a nadie… Sólo a su séquito. El lunes se llevó a cabo su asamblea que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la asistencia de miles de trabajadores que mostraron su apoyo al líder de la CATEM, Pedro Haces mostró músculo e invitó a personajes de toda índole, como Laura Bozzo, conductora controversial, así como el exsenador Armando Ríos Piter, el obispo Onésimo Cepeda, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas. Es una versión diferente y moderna del sindicalismo. No va contra los empresarios; busca beneficios para los trabajadores mediante la supervivencia de las fuentes de trabajo. Públicamente, el senador suplente de Germán Martínez demuestra que la política no es enfrentamiento entre los actores del entorno productivo, sino de colaboración.

En materia de salarios, pide más dinero para el trabajador y estimular el proceso productivo. Pugna por el respeto de las prestaciones laborales y por la solución de los conflictos obrero patronales, mediante la negociación.

Veremos cuál será el destino del sistema laboral del país. Por el momento, desplazado quedó “Napito”, quien busca el enfrentamiento sistemático y la CTM que simplemente ya no cumple con ninguna expectativa.

PODEROSOS CABALLEROS: Para el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, la tercerización y la subcontratación debe estar regulada y permitida en actividades preponderantes, prioritarias, directas, indirectas o accesorias, permanentes y temporales. La subcontratación legal, según un estudio de El Colegio de México, representa casi el 25% del personal remunerado total de las empresas, y está muy arraigada en algunos sectores de la economía como los servicios financieros, transportes, medios de comunicación, minería, aeronáutica y la industria automotriz, entre muchos otros. Para el CCE, restringir la subcontratación no sólo atentaría contra la permanencia y generación de empleos en México, sino que emitiría señales negativas y de incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Las normas deben abonar a la competitividad del país, así como a la sustentabilidad y certidumbre jurídica de las empresas para operar, ya que les permite generar y ofrecer mejores empleos. Hoy se realiza el segundo Parlamento Abierto sobre subcontratación, esta vez organizado por la Cámara de Diputados. *** Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, hijo de un hombre de izquierda, comunista pues, ahora borrado de las reseñas izquierdistas de Morena, alertó sobre la desesperada acción de éste partido político para controlar las elecciones del 2021. Es escandaloso lo que ocurre en ese instituto que si bien no es un instituto 100% ciudadano, no es una ínsula del gobierno federal. En esto quiere convertirlo Morena, y esta es la instrucción de los altos mandos del gobierno federal, recibió el líder mayoritario de Diputados. El temor de Córdova no es para menos. Es un importante y alarmante llamado de atención política, sobre la configuración del INE y las elecciones del año próximo. Son 15 gubernaturas, 2 mil 327 alcaldes, y la renovación de 29, de los 32 congresos locales. Un festín para depredadores que sólo esperan devorar a su presa, maltrecha por el desgaste de la clase política y el fortalecimiento del populismo de izquierda. Mientras esto ocurre, de cara a esos comicios del año próximo, los partidos opositores al gobierno están desmoronados y Morena, es un manicomio; todos contra todos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Banorte, que preside Carlos Hank Rhon, firmó un acuerdo de cooperación con la agencia de crédito de exportación oficial de Dinamarca EFK para apoyar a empresas mexicanas en actividades de comercio exterior. Así impulsará importaciones provenientes de Dinamarca, así como proyectos de energía e infraestructura en México que involucren a empresas danesas como proveedoras de bienes y servicio.

