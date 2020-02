Kaia Lana quiere “Un momento solos”

La cantante mexicana defiende su propuesta con letras universales y ritmos frescos como pop y R&B, ahora de la mano de Warner Music

Arturo Arellano

Kaia Lana es una talentosa y hermosa cantante mexicana, quien comienza su carrera musical este 2020 de la mano de su nueva casa disquera Warner Music México, presentando su sencillo debut “Un momento solos”, con el que traza la línea de su estilo, enmarcado con letras universales y ritmos frescos como lo son el pop y el R&B.

La letra de la canción expresa una situación que sería más natural para un hombre, como el que las mujeres no siempre son las primeras en acercarse y conocer a alguien, pero quién mejor para contarnos del sencillo y su carrera, que la misma Kaia, quien en entrevista para DIARIOIMAGEN dijo: “He estado ligada a la música toda mi vida, mi madre es súper artista, canta, toca piano, la guitarra, es escultora, entonces he estado involucrada en este rollo, aunque yo no quería dedicarme a la música, yo quería ser biólogo marino o algo más alternativo, pero luego tomé clases de canto a los 13, clases de guitarra y años más tarde me voy a un internado fuera y es cuando me doy cuenta de que si quería hacer música, audicioné para Berklee, donde estudié música en forma”.

Con su llegada a Warner Music, destaca: “He tenido la oportunidad de componer mis canciones desde hace mucho, pero ahora con Warner pude tener a un productor padrísimo que se llama DJ Swivel, que ha hecho cosas para BTS y The Chainsmokers, y bueno, también con Kandy Souza, y juntos le han dado mucha forma a mi sonido, mucha sustancia, dictaron la forma en que se va a desenvolver y por ahí nos estamos yendo”,

Del primer sencillo comentó: “Esta canción, originalmente esta escrita por Swivel, por mí y otros, en lo que pensaba era que hacia mucho sentido decir estas cosas en la sociedad actual, sobre la mujer, porque como que no se está acostumbrado a que una mujer en México tenga iniciativa de algo, pero que no quiera algo serio con un hombre, es una canción de libertad, una realidad que estamos viviendo y que deberíamos de aceptar, porque las mujeres tienen todo el derecho de decidir en todos sus aspectos, incluido por supuesto el amoroso”.

Describe que “musicalmente es muy dentro del pop y el R&B, sonidos frescos, pero no urbano, aunque no tengo nada en contra, pero sí quería hacer algo diferente. En este sentido, de lo musical, mis demás canciones sí tendrán el mismo idioma, pero de las letras serán casos particulares, no hablaré de lo mismo todo el tiempo, contaré historias de amor, del miedo, de donde vivimos”.

Sobre los shows, destaca que “he tenido ya un show completamente mío y lo que puedo decirles que van a ver es mucha energía, porque me importa la música, pero también el performance, me gusta cantar para mi, pero también hacer que la gente sienta lo que yo estoy sintiendo, voy a cantar en donde la gente me quiera escuchar, no busco algo especifico, tenemos mucha libertad en México, que es padrísimo porque tiene una gran variedad de festivales, donde hay mucha exposición, estoy dispuesta a ir a donde me llamen”.

Finalmente, adelantó que trabajó algunas cosas con el músico Daniel Bitrán, mientras que el primer sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

