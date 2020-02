Rosalía León, talento, congruencia y mexicanidad

“Las mujeres tenemos ese poder de transformar, yo lo hago a través de la música”

La cantautora se ha dedicado a estudiar la música folclórica de América, y la fusiona con rock en un delicioso ensamble que se vuelve caricia

Claudia Arellano

En el marco de la presentación de la nueva producción de la maestra Eugenia León, titulada “A los Cuatro Vientos”, misma que tiene un tema de la autoría de Rosalía León, la joven artista platicó con DIARIO IMAGEN acerca de algunas situaciones que como autora ha vivido a lo largo de su carrera. Recientemente promocionó “Casi creo que aquí te quedas”, un tema en el que se acompaña de la guitarra de Sergio Vallín y la voz de Eugenia León, quien reconoce y cobija el talento de la ex académica.

“Las mujeres tenemos ese poder de transformar, yo lo hago a través de la música y me encanta, creo que cuando estás a gusto con lo que haces y eres congruente te vuelves tu mejor promotora, por ahora estoy preparando algunos temas en purépecha, creo que debemos preservar nuestra identidad y las de los pueblos de este país, me encanta poder hacerlo y sobre todo estoy cerca de la gente que siempre me va diciendo por dónde caminar, por dónde ir con esta carrera”, dijo.

Esta charla se basó en un encuentro fortuito y muy atinado, de esos que no esperas en la vida, la que aquí suscribe se encontraba a punto de salir del tocador de damas, cuando de pronto en el mismo sitio ahí estaba lavando sus manos Rosalía, quien emana tranquilidad y con su inmensa sonrisa dijo: “hola”, lo que valió para comenzar una charla que duraría poco más de media hora.

En la conversación que se dio en uno de los pasillos del hermoso recinto de la Fonoteca Nacional pudimos charlar entre otras cosas, de Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Chabuca Granda, Pablo Milanés y por supuesto la entrañable amistad que ahora goza con Haydée Milanés, algunos detalles de esa charla que nunca se formalizó en entrevista, por supuesto no serán plasmados hasta una futura charla en la que la autora nos revele más detalles de sus nuevas composiciones.

La cantautora y guitarrista mexicana Rosalía León rememoró el concierto ¡Ay de mí que tengo suerte!, en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana, Cuba, donde goza de gran aceptación gracias a la fusión que logra de los sonidos de guitarra acústica y eléctrica y destacando por su singular mezcla de sones, guapangos y jaranas de la tradición mexicana que a su vez rescata sonidos de jazz, blues y pop.

“Estamos en una época en la cual la mujer tiene el gran poder de cambiar su propia historia, yo estaba en un diálogo interno conmigo en otros tiempos pensando en qué era lo que estaba haciendo bien o no, yo preferí mi música y autenticidad por encima de sumas de dinero, todo lo que haces con amor, no pensando en el bien material, te da resultado distinto, ha sido difícil el camino y sin duda ser mujer te cuesta el doble, ya que también en mi área habrá quien no crea en lo que hacemos, hubo alguien que me dijo que mi música no era de autor, y es cuando toca defender lo que hacemos con lo que mejor sabemos, trabajar”, dijo segura y optimista del camino que se está abriendo para las nuevas autoras.

Rosalía recordó que fue muy pequeña cuando empezó a cantar en el coro de la iglesia de su colonia, donde también aprendió a tocar la mandolina, la preparación de Rosalía ha sido constante y latente, muestra de ello es el resultado melódico de sus piezas, las cuales reflejan su autenticidad, talento y empuje que sin duda inspira no solo a aquellas mujeres dedicadas a la música sino a toda mexicana en busca de sus sueños.

