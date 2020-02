4T, contra movimiento feminista

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Eréndira se burla; Beatriz, se deslinda

Imparable #UnDíaSinNosotras del M9

La educación es la mejor defensa de las naciones

Edmundo Burke, 1729-1797; estadista y filósofo irlandés

¿Quién dice que el movimiento #UnDíaSinNosotras, va en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién ve a los opositores del gobierno en una legítima demanda de las mujeres por vivir con respeto, en paz y… con vida? ¿Por qué ven desgasta del gobierno ante la violencia? ¿Por qué son importantes esos movimientos en los procesos electorales? ¿Por qué los niños son invisibles en la agenda política, de los políticos?

En todas esas interrogantes, se puede responder que hay un solo interés de las oligarquías políticas: las elecciones del próximo año. Las mujeres son importantes porque representan más del 50% del electorado. En cambio, los niños, no representan nada para los políticos. No tienen credencial para votar; no tienen identificación del INE y, con ello, ni siquiera pueden comprar una cerveza.

Los movimientos feministas en la historia del siglo pasado, se identificaban con la izquierda. Pero, en los tiempos modernos, se dieron cuenta que la izquierda es machista y controladora, especialmente de las mujeres. La equidad de género es sólo maquillaje. El poder real, como ocurre en muchos países que se jactan de izquierdistas, son los hombres los que tienen la última palabra.

Los feminicidios, la violencia contra las mujeres y las agresiones cotidianas, así como la injusta diferenciación de la paga de igual trabajo, así como las agresiones contra los niños, no deben tener un espacio en la sociedad mexicana. En ello, estamos de acuerdo todos los mexicanos. No hay duda.

No se trata de aniquilar a los hombres y desaparecerlos, como se burló la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval en un tweet. Se trata de una convivencia sana y justa. De igualdad de oportunidades y de respeto. Donde no impere el poder de la fuerza. Y, que conste que además de las mujeres, que sí votan, deben sumarse a los niños, quienes desde el silencio de sus cortas vidas, viven calvarios indescriptibles, donde nadie los ve, ni los cuida, ni los escucha. Estos no son importantes para nuestros políticos, porque NO votan. Esta es una cruel realidad.

Las injusticias deben terminar. La impunidad no debe darse en una sociedad que se dice moralmente adelantada. Esa lucha no es un gobierno, sino de toda la sociedad y el gobierno debe hacer propuestas de mejoramiento de la vida.

Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente, se había sumado al movimiento, pero en pocas horas prefirió bajarle el tono, precisamente después que AMLO dijo que los conservadores, la derecha, está detrás de las movilizaciones. Creo, que no es cierto y si así lo fuera, entonces que se den nombres y apellidos. No es contra de AMLO, es en favor de una convivencia sana y justa. ¿No podemos contar con nuestro gobierno en esa legítima demanda?

PODEROSOS CABALLEROS: Por cierto, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se había comprometido, incluso empezó su palabra, para que no faltaran medicamentos contra el cáncer a partir de este lunes de la semana pasada. Cuando las mujeres bloquearon la entrada al IMSS en Paseo de la Reforma, por el recorte de recursos para el Fucam, entonces encendieron las luces de alerta. De inmediato, lo resolvieron. Otra vez, ellas votan, los niños NO, y por ello, no importa darles medicamentos contra el cáncer. Así les cierran las puertas del futuro. *** El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración Justicia de la CDMX, Tomás Pliego Calvo, lejos de cumplir con tan importante y urgente labor sólo se dedica a generar problemas con un lleva y trae de versiones falsas, diferentes y encontradas grillas, tanto a la secretaría de Seguridad Ciudadana, como a la Fiscalía de la CDMX, el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso. Con ello es mucho el daño que le hace a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, empeñada en devolver la tranquilidad a la población.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: FEMSA y el Tecnológico de Monterrey convocó a candidatos para la 27ª edición del Premio Eugenio Garza Sada, que reconoce las habilidades de liderazgo social y empresarial, que definieron la vida y obra de don Eugenio Garza Sada. Son tres categorías para participar, en las que destacan el Liderazgo Empresarial Humanista, dirigida a empresarios de mínimo 65 años de edad, generadores de empleo, que impulsen la educación y realicen obras sociales en México.

