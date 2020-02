Se busca un tango… • II

De la carpa a las letras

Arturo Arellano

Segunda parte

Esta es la esta segunda entrega de nuestra serie “Se busca un tango” y lo que les puedo decir de entrada es que vamos, parece ser por un camino ambiguo. Los pongo en contexto, resulta que en “De la carpa a las letras” pasada, les contaba sobre un tango que uno de mis tres lectores nos solicitó ayuda para encontrarlo. Se trata de una versión de “Payaso”, tango de Emilio Falero, pero que lleva en el medio el poema “Ríe payaso”.

Este tango ha sido interpretado por múltiples cantantes, como lo dijimos la semana pasada el más famoso de ellos Carlos Gardel, pero en ninguna de las versiones que hasta ahora hemos escuchado, hemos dado con la que buscamos, por el contrario nos hemos encontrado con otras obras igualmente misteriosas, cuyos archivos sonoros se han quedado perdidos en el tiempo. Esperamos que la versión de “Payaso”, de Falero, que buscamos no sea una de ellas.

Lo que me ha resultado bastante divertido de esta búsqueda, es que me he reencontrado con muchas hermosas piezas hace tiempo no escuchaba y todas ellas cuentan su propia historia con referencia ya sea a los payasos o a el circo en general, de entre ellas, les dejaré una lista de recomendaciones para el día de hoy, esperando que al igual que a mí los hagan viajar en el tiempo y deleitarse los oídos con la magia del tango, en su mayoría argentino.

1.- “Payaso”: Autoría de Natalio Sedini y Manuel Raygada, interpretada por Pepe Aguirre.

2.- “Amor de Payaso”: Autoría de Antonio Sureda e interpretada entre otros por Roberto Rufino, Francisco Canaro (Charlo), entre otros.

3.- “Payaso Triste: Letra de Juan Carlos Patrón y música de Romeo Gavioli y Carmelo Imperio. Interpretada por Romeo Gavioli.

4.- “La Muchacha del Circo”: Escrita por de Manuel Romero y Gerardo Matos Rodríguez e interpretada, entre otros, por Agustín Magaldi.

5.- “Alma de Payaso”: Autoría de Raúl Saraceno y Antonio Pérez, interpretada por Roberto Maida.

6.- “Ríe Payaso”: Autoría de Emilio Falero e interpretada por Carlos Gardel, entre otros.

Hasta aquí son temas que pueden escuchar en YouTube, la siguiente semana comentaremos cada uno de ellos, puesto que cada uno tiene un historia en particular y melodías diferentes, siempre dentro del tango.

Las últimas tres canciones de esta lista, que dejo a continuación, no tienen testigo auditivo al menos en internet, ni en mi colección de discos de tango, de modo que los invito a que si cuentan con algún archivo sonoro, por favor me lo hagan saber, se los agradecería infinitamente. Mientras tanto he encontrado las partituras de las primeras dos, que intentaré poner a disposición de un pianista para que las interprete y tener una idea de su melodía.

7.- “Payaso”: Ángel Flores y Luis Piersantelli

8.- “El Payaso”: Celia Gamez, letra de Bolaños y Zapata.

9.- “Payaso”: Santos Discépolo.

Bueno, finalmente les cuento que casi al cerrar esta segunda parte de nuestra búsqueda, todo ha dado un vuelco, amigos, nos leemos el próximo lunes con un excelente avance de nuestra investigación.

