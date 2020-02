El nueve nadie se mueve

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL NUEVE NADIE SE MUEVE. Esta fuerza de las mujeres, su indignación y su liberación, sin duda impactará a todo el país y los hombres que estemos de acuerdo con ellas las debemos apoyar: EL NUEVE NADIE SE MUEVE no es un día para el oportunismo político, es para la liberación de las mujeres, es para darnos la muestra de que somos dos en uno, de que sin ellas la raza humana no existiría, sin su apoyo jamás hubiéramos logrado la agricultura, las artes, la cerámica, el tejido, la gastronomía, la educación en las casas que surtía la educación pública, en fin, todos estamos en deuda con las mujeres y debemos apoyar, EL NUEVE NADIE SE MUEVE.

Recordemos que cada tantos años, decía Don Porfirio, que cada cincuenta, se convulsiona el país, debemos entender que por ejemplo en el MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968, se va fraguando como una rebelión juvenil impulsada por la música, la moda, los tiempos de lucha en contra del imperialismo y los cambios que se daban en el seno de las familias, ahí se gestaron las rebeliones, de ahí salieron las comunas y las manifestaciones, de ahí salió la conciencia popular en contra de la guerra y más contra las guerras imperialistas que pretendía conquistar nuevos territorios e imponer las condiciones de una economía de guerra y de violencia, explotación y saqueo a los bienes y recursos de los pueblos, por eso, Cuba, impactó, porque era como el Viejo David ganándole a Goliat, por ellos nos dieron las fórmulas y los mecanismos para entender que nuestra liberación era interna, con conciencia, pero sobre todo que deberíamos conquistarla en la lucha diaria.

Es muy probable que a muchos se les olvide o se repriman en la pelea porque las experiencias fueron brutales y las represiones violentas, la traición, en el caso de México, nos mostró el verdadero poder de la mafia del poder, nos demostró que no se tentaban en corazón y que traicionaban su palabra y los acuerdos llegando a la matanza de Tlatelolco, se movían las fuerzas de la guerra fría y entonces se alentaban los golpismo y las guerras internas en los países, en México, se probó, sin duda alguna, por medio de algunos militares y con la aprobación del Presidente y de sus esbirros ligados a la CIA, con la aplicación de la Guerra preventiva que por medio de grupos incursionaban en la violencia en contra de los estudiantes para que salieron de sus cuevas los dirigentes y se dieran las peleas, al final, se fueron imponiendo la razón y la verdad, y cuando el mismo gobierno estaba pegado a la pared, negocio para llegar a la gran traición, usando a un grupo como el EMP para que al lado de policía políticos y de verdaderos traidores de la causa se llegara a la matanza de Tlatelolco, esta es la realidad.

Hoy en día vemos que el movimiento de liberación de las mujeres también tiene un origen mundial, salen las mujeres acompañadas de sus hombres y enfrentan el poder y la barbarie, se lucha porque se eviten las matanzas y los malos tratos, la explotación, que se reconozca que tienen el mayor valor moral, ético y que, ellas, son la base de nuestra sociedad, sin ellas nada somos, esa es la realidad, por ello han encontrado una nueva forma de lucha en su liberación, la de las manos caídas, la de la no acción, la de mostrar que sin ellas el país y todos no somos nada, que tienen coraje y resentimiento que ya están cansadas de violaciones, matanzas, secuestros, agresiones, acosos y salen a pelar, lo hacen con los viejos métodos y marcharon enfrentando obstáculos y gritando su enojo y buscando su liberación, y muchos, nos quedamos callados, otros, incluyendo al Presidente, se mostraban molestos porque en su paso, aguerridas, valientes y enojadas, profundamente encabronadas también pintaron sus consignas, no tenían otra forma de mostrar su enojo y nadie les daba espacios para hacerlo, los medios se cerraron y aplaudían los llamados al buen comportamiento a la no agresión a que no pintaran, ni mancharan, ni dejaran constancia de su enojo y de su voluntad de lucha por su liberación y ahí están, incluso en contra del Presidente y lo enfrentan y se vuelcan y buscan y encuentran que una forma violenta, muy violenta de protesta es el silencio y la no acción como Gandhi en sus mejores tiempos, en un mundo que no escucha, pues a lo mejor el silencio les mueve algo en la conciencia, y por ello no buscan más que el no hacer el día NUEVE NADIE SE MUEVE, es el nueve de marzo, poco antes de la PRIMAVERA que será la primavera de la liberación femenina, con un ¡ya basta!.

Nos impactó que al inicio la esposa del Presidente dijera que le entra, que está con ellas, pero a las pocas horas se movieron los transas y dicen que sí apoya, pero apoya a las mujeres para que apoyen al Presidente, como en los viejos tiempos, estoy convencido de que Doña Beatriz Gutiérrez Müller es una mujer liberada y luchadora, que no se dejará aplastar por las “buenas conciencias” que todo lo ven y hacen en función a darle por su lado a los hombres del poder, ella sabe lo que es la lucha y los esfuerzos que se deben realizar, los peligros, las amenazas, por eso, el nueve nadie se mueve, es algo que no está al alcance de las represiones ni de los oportunismos, no hay nadie en las calles, ni en los centros de trabajo, ni en las tiendas, están silenciosas, cazando las reacciones, platicando y convenciendo en sus casas la bondad y lo importante de la liberación, y por ello, en el silencio se podrán escuchar todas sus voces y protestas, es la consigna del prohibido prohibir que movió a los jóvenes en el 68 y en el 2020:EL NUEVE NADIE SE MUEVE es la voz de los silencios que despiertan las conciencias y apoyamos a las nuestras, a las que siempre han estado a nuestro lado luchando por una vida mejor, más humana, con paz, serenidad y amor, esta es la verdadera lucha de 2020, lo demás, es demagogia y el oportunismo del decir que cambiamos para que todo siga igual, al lado de la mafia del poder y de los mafiosos que nos han aplastado, reprimido, asesinado, y ahora, las mujeres nos demuestran que son más creativas y mucho más valientes y hay que apoyarlas, es el fin del paternalismo y del machismo y el inicio del amor y del respeto…

