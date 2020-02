Sepultura celebra su aniversario 35 con “Quadra” y lo promociona en México

“Apertura a otras ideas, ha creado violencia”: Andreas Kisser

La banda de trash metal presenta su disco número 15, que contiene un mensaje esperanzador

Claudia Arellano

La banda de thrash metal, Sepultura, está de visita en México y en voz de Andreas Kisser, quien conversó con DIARIO IMAGEN, se habló sobre la nueva producción de los brasileños llamada “Quadra”, que con ella trae un mensaje esperanzador pero sobre todo de llamado a la conciencia. Dejando expuesto a flor de piel su inteligencia y sensibilidad a lo que actualmente ocurre en el mundo. “Quadra es el álbum que nos da esa visión de lo que acontece en la actualidad, te invita a dejar etiquetas, a dejar la segregación porque alguien actúe o piense distinto a ti”, dijo.

Kisser, quien se ha caracterizado por su apertura musical e ideológica, dijo que está enterado de los feminicidios y a su vez de los movimientos que se han desatado en México para detener estas prácticas de violencia, los cuales dice no distan mucho de los actos en Brasil.

“Las manifestaciones deben ser como ellas determinen deben ser, no como alguien más considere. Son manifestaciones muy positivas, vimos la lucha años atrás de Martin Luther King, los hippies, hay ocasiones que de alguna manera tienes que llamar la atención con respecto a un problema que solo ellas o ellos están pasando, es muy difícil un blanco hablar de racismo porque no pasamos por eso”.

Asimismo agregó: “Las diferencias entre los seres humanos están en los conceptos, vuelan en su cabeza, pero no es natural, el arte tiene esa misión de traer esos temas sociales, no de una manera adoctrinadora, sino consiente, hay un problema para las mujeres sin duda, ese acoso, esa violencia eso de no aceptar que debemos tener un cambio, que te educaron de una forma, pero no forzosamente es la correcta”.

El guitarrista aseguró que en Brasil atraviesan las mismas situaciones y que se siente feliz cuando se da cuenta de que las mujeres salen y se manifiestan, pues asegura hoy tienen una forma de tener una palabra más activa. “Recientemente fui al museo del Apartheid en Johannesburgo y es muy pesado ver la manera en que una persona trata a otra, es muy triste, todavía tenemos las consecuencias de no aceptar el cambio, de no aceptar el modo de ver o actuar de otro, tenemos que luchar por tener libertad de pensamiento y eso me agrada, soy papá y sé que hay quien está luchando por que Julia (su hija) no viva con miedo a decir lo que piensa”, afirmo.

“Todo aquel que tenga hijos, debe ser alguien con mayor apertura, y lejos de criticar algún movimiento investigar a fondo porque alguien se manifiesta de tal o cual forma, la congruencia empieza a darse con la conciencia, no puedes pedir que alguien no agreda a tu hija si das el ejemplo de agredir a la madre de esa niña, se llama lógica. Justamente Qadra habla de cuestionarnos todo, pero todo lo de nuestro interior no cuestionar al otro pues su realidad el solo la sabe”

El arte de Quadra es dejar ver que la muerte hace parte de la vida, y que cualquier religión hace servicio a la muerte. “La portada representa el senador de la Grecia antigua con ese conjunto de reglas y una idea errónea que tenemos del mundo hecho con divisiones y la plata que en este tiempo es la regla número de felicidad para muchos. ¿Es muy difícil entendernos entre humanos? O solo con los pensamientos limitantes, creando estereotipos. Yo crecí en los 70 en una dictadura militar, y ahora agradezco que mis hijos viven diferente y con un derecho de replica mayor”, afirmó.

Respecto a Sepultura, la banda fundada en Belo Horizonte por los hermanos Max e Igor Cavalera, que abandonaron el grupo años después, Kisser, dijo que la escena del metal es increíble en la actualidad, pero para ellos fue importante renovar la escena y Quadra es una consecuencia de eso, pues tras dos trabajos anteriores sumado a los conceptos tecnológicos logran lo increíble.

“El heavy metal es el género más popular del mundo hay que erradicar ese concepto de la gente de que este género es violento, no hay violencia, no hay agresividad el que es violento no es un real entendedor del metal, será solo un adorno en su vida. En México siempre nos han tratado muy bien siempre los festivales fueron excelentes hicimos uno todavía con Motorhead. Tocamos en el 89 por primera vez en este país nunca nos vamos a olvidar del sonido con las puertas cerradas y la gente de pronto te asusta, pero porque son pasionales y eso nos encanta”, dijo quien afirma que Quadra vuelve a retomar “la percusión tribal, los elementos orquestales, los coros, las melodías y las voces limpias”.

Andreas Kisser aseguró que tienen una larga gira este 2020 contemplando México, aunque ahora no hay fechas exactas trabajan duro en ello, sin embargo, por ahora se dedican a la promoción de este disco con apoyo de Seitrack.

