Maroon 5 triunfa en el Foro Sol

La banda estremeció a sus fans

Adam Levine usó una playera con el apellido del fallecido basquetbolista Kobe Bryant y el número 24 en la espalda, tocó con una guitarra color rosa, con la cara de Hello Kitty y se pintó las uñas color neón para destacar sus manos tatuadas

Los estadounidenses Maroon 5 pisaron puntuales el Foro Sol para ofrecer a sus fans mexicanos una noche musical que recorrió sus temas clásicos y actuales.

El Foro Sol recibió en su primera presentación de dos, a Adam Levine quien comenzó con It Was Always You para seguir con una de sus cartas fuertes: This Love, que fue coreada por 54 mil 800 almas que se congregaron en el Foro Sol.

“Amamos estar aquí, es hermoso tocar en México”, expresó el vocalista quien portó una playera con el número 24 en homenaje al fallecido basquetbolista Kobe Bryant.

Cerca de 55 mil asistentes no dejaron de expresar su cariño, sobre todo, con los gritos femeninos por el frontman de la banda californiana.

What Lovers Do, Makes Me Wonder, Payphone, Won’t Go Home y Maps hicieron vibrar a la audiencia para después ponerla a bailar con Moves Like Jagger.

Los músicos brindaron un setlist diverso que recorrió sus seis trabajos discográficos, con Lucky Strike, Tangled, Harder To Breath, Sunday Morning y Cold.

La siguiente partida musical que comenzaba a cerrar la jornada en el Foro Sol fue Daylight, Animals, Sugar y Memories.

La banda se despidió con la clásica balada romántica She Will Be Loved y el popular tema Girls Like You

“What Lovers Do”, “Makes Me Wonder”, “Payphone”, “Won’t Go Home” y “Maps” hicieron vibrar a la audiencia para después ponerla a bailar con “Moves Like Jagger”.