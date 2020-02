Es liberación, no apoyo a la reacción

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES DE NUEVO A LAS MISMAS ANDADAS DE ANTES, por cierto, mucho me recuerdan las voces que ahora solicitan paz y buenas maneras de protesta y no pintar ni mentar madres ni hacer destrozos con el cuento de que ahora no hay represión, pues no lo es, efectivamente tenemos represión al no escucharnos, al decir que solamente el Presidente tiene la razón, que el Presidente perdona a los pillos ex presidentes con el cuento de que no lo hace para que no se piense que hay venganzas cuando hay desfalcos, robos, saqueos, transas, asesinatos, manipulaciones, entreguismos y si dejar que entren armas en los programas de RÁPIDO Y FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO y se maten a mexicanos impunemente no es traición a la patria, pues entonces que nos devuelvan los libritos de civismo que nosotros leímos y estudiamos, si los robos de miles de millones de pesos como ha notificado el Auditor de la nación, el oaxaqueño David Colmenares, no importa y no sabe, si sabiendo no lo dice, que se investiga al pillo de Peña Nieto y pues si siguen en tales cuenteretes, pues lo que sucede es que todos nos quedamos con el cuento de que nos han dado atole con el dedo, porque al final de cuentas solamente vemos a su lado, en las cenas ya sea de tamales de chipilín o de comidas y reuniones cerradas a los miembros de la MAFIA DEL PODER, porque no veo a nadie nuevo que no sean los viejos ricachones que se han enriquecido, como el Presidente señalaba cuando andaba en campaña, por las concesiones y los apoyos en negocios utilizando los bienes nacionales y los fondos públicos para hacer sus negocios privados, y si esto no es hacer como que hacemos y pensar en que para que “todo cambie” todo debe continuar igual, pues solamente nos hacemos “pentontos” y la situación no es que ahora entren los reaccionarios, porque muchos de los que hoy protestamos no lo somos y sabemos de luchar y de peleas así que no nos califiquen, porque no somos reaccionarios ni comulgamos con ellos, somos, en verdad liberales de corazón, lo sentimos y por ello nos indignamos cuando el Presidente que nos prometía cambios y justicia se echa para atrás diciendo que él no proyecta el castigo que prometía cuando solicitaba nuestro voto y se lo dimos…

La realidad es que la protesta de EL NUEVE NADIE SE MUEVE no solo es contra un gobierno, es contra la sociedad que ha lastimado, desprotegido y asesinado, maltratado, violentado a las mujeres por cientos de años, no es tan importante, en este momento, el Presidente para que se piense que se busca unificar esfuerzos reaccionarios para lastimar a su gobierno, no, se le hace saber que las mujeres luchan por su liberación no por el apoyo que supuestamente él demanda, y no apoyan tampoco a los reaccionarios porque nos vale y les vale, la cosa es que hay un movimiento mundial para dar fuerza y liberación a las mujeres y hay que apoyarlo.

Se quejaba el Presidente de que al marchar mancharán piedras, cuando les han machado el alma, se quejaba de que mentaban madres, cuando les han golpeado y silenciado por años, se quejaba porque pintaban la fachada de Palacio pero EL PALACIO NACIONAL ha sido la sede de los pillos y tiranos, y demandaba de ellas que fueran serenas y discretas, que no hablaran ni protestaran, no gritaran que fueran civilizadas y no pintaran, pues que poca manera de entender las cosas, por ello, ellas, que son muy valientes, serenas, luchadoras, que se dan cuenta que es su tiempo y lo aprovechan en la protesta para su LIBERACIÒN pues dicen, “si les calan los gritos y las marchas, pues ahora no salimos, nos quedamos calladas, porque nuestro silencio es un enorme grito de protesta, de mentadas de madre, de rebelión justa, así que mostraremos cuándo no vamos a los mercados, ni al trabajo, ni hagamos nada en casa, ni vayamos a las calles, sino solas con nuestras familias, pensemos en que somos lo que somos porque sin nosotras no son nadie.

Esto me recuerda cuando Díaz Ordaz y sus lacayos, algunos ahora legisladores en la 4T le aplaudían a rabiar diciendo que los jóvenes en las calles éramos manipulados, groseros, gritábamos sin saber lo que decíamos y que no les queríamos escuchar solamente porque ya estábamos hartos y cansados de escucharles sus mentiras y demagogia y promesas y presiones optamos por hacer la MARCHA DEL SILENCIO, UN 13 DE SEPTIEMBRE DEL 68 y claro, al final, pues terminamos mentándole la madre en un solo grito de Zócalo, Zócalo, porque es la plaza del pueblo, no de la reacción que nos gobernaba y la que protegía a los pillos de antes y del hoy, la protesta es clara, el silencio y la no acción son la mejor lucha y la muestra de que tienen la razón, nuestras mujeres no están manipuladas por las derechas, esas son las visiones de los que temen su poder y su fuerza, ellas saben ahora de su valor y valentía y la aplican con un silencio que perfora el alma y que hace despertar las conciencias, ya nadie las para, nadie tendrá la fuerza ni el valor de frenarlas en su camino a la liberación femenina, no la igualdad, eso no es cierto, es su liberación y así lo hacen.

Y hoy, muchos de las funcionarios que aplauden la tarea de EL NUEVE NADIE SE MUEVE, tendrán que aceptar que todo esto nos recuerda nuestros momentos y ahora debemos ser congruentes para apoyarlas a ellas, a las mujeres que nos hacen ser humanos y amorosos y sacan, ellas, el valor de mostrarnos los caminos, así que si algunos quieren andar haciendo la contra porque dicen son manipuladas, pues allá ellos, pero la verdad es que nadie busca apoyar o atacar a nadie, esta es una enorme ventaja y si tienen miedo es porque no tienen el valor y lo demuestran, cómo no tienen valor cuando el pueblo demanda la investigación y consignación de los pillos no importa que hayan sido presidentes, y el que debe hacerlo, dice no y se calla y alega que las demandas son manipuladas por la reacción, y esto no es lo cierto, es la reacción de las etapas y los tiempos, este tiempo es el tiempo de la liberación de las mujeres y el de la lucha contra la corrupción y la explotación y se les debe respetar para que no sea un esquirol del cambio, del cambio que prometió y no ha realizado porque sigue acompañado de la MAFIA DEL PODER, y esos si son la reacción y matan y engañan y traicionan, que no se le vaya olvidar…

