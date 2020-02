“Que levanten la voz, como sea, que nada las silencie”: Ilse Salas

La actriz promueve el filme “Amores Modernos”, que se estrena el próximo 27 de marzo, y externa su enojo e indignación sobre los casos de feminicidios

Claudia Arellano

Actriz, madre, y activista es Ilse Salas, sinónimo de discreción y éxito laboral al mismo tiempo, pues aunque no tiene popularidad desacerbada debido a algún tipo de escándalo, la tiene por su inteligencia y sus atinadas participaciones tanto en series de televisión como en cine; la actriz actualmente promueve el filme “Amores Modernos”, que aborda de alguna forma la forma en que se ha educado al ser humano para “dramatizar”, el amor, a propósito de platicar de esta producción.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Ilse Salas hace un paréntesis para hablar sobre el movimiento feminista en nuestro país y asegura “no es posible que estén más preocupados por sus monumentos que por las mujeres muertas. Que levanten la voz del modo que sea, que nada las silencie, si es la forma en que harán caso, esta violencia debe pasar, debe existir una solución, no puedo creer que se centre más la atención en los supuestos actos vandálicos que en la protesta real”, dijo.

De igual modo, Ilse aseguró que los feminicidios en México deben llegar a oídos de autoridades internacionales para que se tomen las medidas correctas, dijo que el caso de Fátima es algo que le lacera el alma pues al ser madre no puede imaginar qué reacción tendría si alguien dañara a sus hijos. “Creo que esto lastima mucho a cualquier ser humano que se jacte de serlo, a mí esto me rebasa, me duele demasiado todo lo que está ocurriendo, cuando estuvimos dando voz al colectivo ‘El grito más fuerte’, nos dimos cuenta de muchas injusticias y que en este país la victima si quiere justicia debe buscarla solo”, dijo.

Aseguró que para ella las llamadas por algunas personas, incluidas mujeres, como “feminazis”, son solo chicas haciendo lo que nadie más quiere hacer, haciendo un trabajo no solo como se cree de pintas y disturbios, sino que es la forma en que sacan su furia ante hechos tan atroces que a muchas personas les siguen pareciendo “mentira”. “Entiendo la rabia de todas ellas que incurren en actos violentos como resultado de una violencia de años atrás y a la que nadie ha puesto atención, pero ante una sociedad enferma, ellas siguen siendo para muchos las que están enfermas o dicen que no son las formas, sin embargo, si fuera alguien de tu familia no piensas lo mismo”, dijo.

Salas urgió a que el gobierno de este país tome con responsabilidad la violencia “Estos casos son la raíz de un sistema patriarcal, de un sistema machista y opresor que existe y que nos sigue pisoteando y muchos siguen permitiendo, he escuchado a tanta mujer y hombre diciendo, ‘es que lo provocó’, ‘es que ella se lo buscó’, ‘es que ella lo incitó’, madres diciendo: ‘él no es así con nadie’, ‘qué raro, ella debió hacer algo muy malo’, señores violencia es violencia y no, nada justifica”, aseguró.

En tanto “Amores modernos” que se estrena en el mes de marzo narra el encuentro de varios hermanos que vuelven a verse por cuestiones de un acontecimiento muy fuerte que ocurre: la muerte de uno de los miembros de la familia; este reencuentro traerá una serie de situaciones para ellos no del todo agradables. Protagonizada por Ludwika Paleta, Leonardo Ortizgris, Andrés Almeida e Ilse Salas, la cinta deja al descubierto los diferentes tipos de amor.

