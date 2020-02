Pena de muerte o cadena perpetua

Desde el portal

Ángel Soriano

En San Lázaro, diputados del PVEM y Morena impulsan una iniciativa para establecer la pena de muerte contra feminicidas y secuestradores, en tanto la Fiscalía General de la República hace lo propio para endurecer las penas hasta 81 años de cárcel para autores de delitos graves, lo cual demuestra que la indignación contra la violencia es creciente.

Y esa realidad que se refleja en el Poder Legislativo y en la FGR es avalado por una gran parte de la sociedad que, como es el caso de Marcelina Cruz, madre de Giovana, presunta autora del feminicidio de Fátima, teme por la vida de su hija, ante las amenazas de personas que condenan tal bestial hecho. Ya en otras regiones del país, desde hace décadas, los vecinos organizados han linchado a los ladrones.

La impunidad, complicidad y omisión de las autoridades encargadas de impartir justicia, desde el policía de crucero, el MP o el juez, el magistrado o el ministro, coadyuva a la indignación generalizada del pueblo al dejar en libertad a los delincuentes, facilitarles la fuga de la prisión o del juzgado, y permitirles que gocen de cabal impunidad lo mismo por delitos del fuero común que del federal.

La estrategia de abrazos, no balazos, ante estos indignantes hechos que van en ascenso, se queda corto ante la repetición de los delitos de alto impacto. Si bien la pena de muerte no está en la agenda de Morena —que es mayoría en la Cámara de Diputados— si debe considerarse cuando menos cadena perpetua para los feminicidas o sanciones más severas pues aunque no guste la mano dura es preciso hacerlo cuando menos para ejemplo de los delincuentes en libertad.

TURBULENCIAS

Impacta ejecución de estudiantes en Puebla

La SEP y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cumplieron con el otorgamiento de la matrícula a la generación 2019-2020, de las 11 escuelas normales de la entidad y continúan con la atención a las peticiones de los estudiantes, por lo que exhortó a estudiantes en paro que se reincorporen de inmediato a sus actividades académicas, así como a seguir por la vía del diálogo la revisión a sus planteamientos e inquietudes. Indicó que en lo que corresponde al IEEPO, no hay trámites pendientes por cumplir y se brinda el acompañamiento necesario en el proceso para la transformación de la malla curricular, lo cual es una facultad de la Federación, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), de la SEP, no del estado… El Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que hay tres detenidos relacionados con el asesinato de dos colombianos estudiantes de Medicina, José Antonio Parada Cerpa, de 22 años y Ximena Quijano, de 25, de la UPAEP, así como Javier Tirado Márquez, de la BUAP, y el chofer de un Uber, José Manuel Vital y cuyos cadáveres fueron localizados en la colonia El Tanque de Santa Ana Xalmimilulco, en las inmediaciones del aeropuerto de Huetjotzingo. Las víctimas, fueron ejecutados luego de acudir el domingo a presenciar el Carnaval en Huejotzingo y que a las 22:15 horas pidieron el servicio de un Uber para regresar a sus casas, y cuyo vehículo, un GM Beat, placas TPP14GA, fue localizado “no muy lejos” de donde se encontraron los cuerpos; se catearán tres domicilios relacionados con los hechos, reveló, en tanto en la capital poblana miles de universitarios salieron a las calles para exigir Justicia y cese de la violencia en la entidad y en el país.

