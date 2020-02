Espionaje en el mundo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Históricamente se ha hablado del tema, pero hoy cobra mayor interés a raíz de la detención del científico mexicano, Héctor Cabrera, acusado de espiar para Rusia, y quien actualmente se encuentra detenido en Miami sin derecho a fianza por el momento. Su detención se debió a la fotografía que tomó a una placa del auto de un alto funcionario estadounidense y a partir de ahí se han tejido una serie de especulaciones.

¿Pero qué debemos entender por espionaje?

Se denomina espionaje a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos o información confidencial.

Diversos estudios del tema señalan que las técnicas comunes del espionaje han sido históricamente la infiltración y la penetración, en ambas es posible el uso del soborno y el chantaje. Es España, de acuerdo con una investigación de Diego Navarro Bonilla, en el lapso de un año ha visto incrementar la tensión en la relación entre Estados, como consecuencia de una masiva y sistemática filtración de información clasificada que marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Nunca antes, añade, la acción de un whistleblower (denunciante) como Edward Snowden había llegado a socavar de manera tan profunda los principios y fundamentos que habían definido el contexto de interacción entre países, tanto aliados como manifiestamente adversarios. Frente a otras filtraciones contemporáneas, especialmente las orquestadas por Julian Assange y el movimiento Anonymous, este caso ha marcado una notable diferencia.

Se suma así a las revelaciones de otros informantes públicos como Thomas Andrews Drake (2010, NSA), Shamai K. Leibowitz (2010, FBI), Stephen Jin-Woo Kim (2010, State Department), Chelsea Manning, (2013, US Army) y John Kiriakou (2012, CIA). Así fue cómo un ex analista de 29 años, consultor tecnológico de la empresa Booz Allen Hamilton subcontratada por la CIA y la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) como administrador de sistemas, decidió convertirse en un whistleblower (denunciante).

En su trabajo Estudios Internacionales, indica que sorpresivamente, en junio de 2013 se hicieron públicos, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore. Sorpresa, indignación, catástrofe, apoteosis, búsqueda, revuelo internacional, llamadas a consultas, teléfonos pinchados, vigilancia masiva de todos contra todos… La estela dejada por este ejemplo de whistleblower (fenómeno contemporáneo relativamente frecuente en Estados Unidos) se presta a numerosas reflexiones que van desde la ética de la inteligencia a la dicotomía entre seguridad y libertad de información, de la filosofía de la información a la transparencia, de las relaciones entre Estados a los mecanismos de control y reforzamiento de los sistemas democráticos.

Fue así como quedó planteado el drama: para unos, Snowden era el nuevo villano, traidor y felón que divulgaba secretos que afectaban directamente a la seguridad nacional. Para otra inmensa mayoría, sin embargo, Snowden era un héroe: alguien que arriesga no sólo su posición cómoda sino su propia vida para denunciar actuaciones difícilmente aceptables de un sistema de vigilancia, almacenamiento e interceptación de información nunca visto en la historia. Por tanto, el dilema ley frente a ética estaba servido. Amy Davidson escribió en The New Yorker que Snowden era la razón por la que en Estados Unidos había existido una discusión sobre la privacidad y los límites de la vigilancia doméstica.

FOUCHÉ EL ESPIA En Francia también tuvieron a un personaje espía. El político francés conocido como el “genio tenebroso”. Joseph Fouché, quien ejerció su poder durante la Revolución francesa y el imperio napoleónico. Fue una personalidad muy poderosa y de gran influencia en Francia, durante la tormentosa era política que vivió, siendo el fundador del espionaje moderno y el responsable de la consolidación del Ministerio de Policía de Francia, posteriormente denominado Ministerio de Interior, como una de las instituciones más avanzadas de la nación.

LA GUERRA TECNOLÓGICA

Para tener una idea de la trascendencia de este fenómeno, veamos lo que dice Miguel Ángel Pesado sobre el tema: “La importancia universal de las tecnologías de la comunicación queda evidenciada en una nueva “guerra fría” o “guerra tecnológica”. Nadie está fuera de la carrera. China, Estados Unidos, Rusia, India, Inglaterra, Corea, Francia, Arabia Saudita, Brasil, Alemania, Turquía, México y todos los países del planeta en mayor o menor medida. Algunos pocos países muy desarrollados son victimarios. La mayoría son víctimas permanentes de espionaje político, militar e industrial; cuando no, sabotajes cibernéticos lisa y llanamente. (Fuente www.perfil.com).

COMBATE A PRACTICAS NOCIVAS No hay vuelta de hoja, dice el senador Ricardo Monreal: El combate frontal a los abusos y prácticas laborales nocivas, va; se regulará la subcontratación u outsourcing ilegal que afecta a unos 8 millones 200 mil trabajadores, cuyos empleadores evaden al fisco con más de 21 mil millones de pesos anuales, lo que impide al Estado atender circunstancias delicadas del desarrollo del país, pero, sobre todo, no cumple con los derechos de la clase trabajadora.

m0007tri@yahoo.com.mx