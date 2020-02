En Brasil, el primer caso de coronavirus en América Latina

El hombre se contagió en Italia

Aumentan infectados en Italia; van al menos 10 muertos; en Irán, 15

José Luis Montañez

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó que un hombre de 61 años que recientemente viajó a Italia dio positivo por coronavirus, con lo que se convierte en el primer caso detectado oficialmente en América Latina.

Originario de Sao Paulo, en el sur del país, el afectado estuvo en un viaje de negocios desde el 9 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, uno de los focos de la enfermedad junto con la vecina región de Véneto.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue internado en el Hospital Israelita Albert Einstein desde el martes, y se le practicaron dos exámenes para confirmar que contrajo el Covid-19.

La confirmación fue realizada por las autoridades brasileñas este miércoles por el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.

Además, se anunció que se intenta localizar a “todas las personas que tuvieron contacto” con el paciente, tanto en Brasil como a nivel internacional.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) anunció que había pedido a la aerolínea una lista de todos los pasajeros y la tripulación que estaban en el vuelo en el que viajaba el paciente infectado.

Henrique Mandetta informó que el hombre llegó a Brasil el sábado sin ningún síntoma y que pasó el fin de semana con su familia.

Fue el lunes cuando comenzó a sentirse indispuesto y acudió al médico.

Un día después, el ministerio de Salud brasileño reportó que el paulista presentaba tos seca, fiebre, dolor de garganta y secreción nasal, síntomas característicos de la enfermedad, aunque aseguró que su estado de salud era estable

Las autoridades brasileñas indicaron que el primer examen específico para el virus dio positivo, aunque una segunda prueba fue realizada para confirmarlo antes de declarar oficialmente el caso.

Aunque otros latinoamericanos se habían contagiado antes, este es el primer paciente que se detecta dentro de la región, que hasta ahora era la única en el mundo (además de la Antártica) sin registrar casos confirmados.

Aumenta 45% los casos de coronavirus en Italia; van 10 muertos

El número de enfermos por un nuevo coronavirus en Italia dio un salto del 45 por ciento en las últimas 24 horas y ahora suman 10 los muertos en el país europeo por el Covid-19, informaron funcionarios de protección civil.

Los funcionarios precisaron que se han confirmado 322 personas infectadas, 100 más de las reportadas el marte.

Los nuevos casos también incluyen a quienes se encuentran fuera de las dos regiones del norte más afectadas, incluso tres en Sicilia, dos en Toscana y uno en Liguria.

A medida que los casos continuaron creciendo a un ritmo preocupante, surgieron pruebas de que el virus se estaba extendiendo a otros países desde su epicentro en Europa luego del paso de italianos y europeos que pasaron las vacaciones en las afectadas regiones del norte italiano.

Las autoridades de protección civil habían informado de un fuerte aumento de los casos en Italia, al pasar de los 222 del lunes a 283. Hasta esa hora habían reportado siete personas muertas, todas ancianas que sufrían otras patologías.

“Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia”, dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud. “Pero confiamos en que, con las medidas que hemos implementado, habrá un efecto de contención en los próximos días”, agregó.

Italia ha cerrado escuelas, museos y teatros y cancelado el Carnaval de Venecia y las misas en las dos regiones con focos de infección, Lombardía y Véneto. Policía y soldados vigilaban el cumplimiento de la cuarentena en unas 10 poblaciones de Lombardía y en el centro del foco en Véneto, Vo’Euganeo.

La isla italiana de Sicilia informó su primer caso positivo: una mujer que vacacionó desde Bérgamo, en Lombardía. También se informaron dos casos en Toscana, al sur del epicentro.

La mujer en Sicilia y su esposo fueron aislados y las autoridades trataban de identificar a sus contactos en un intento de detener la expansión del virus en la isla, informó el gobierno regional siciliano.

España contó tres casos activos: una mujer en Barcelona que estuvo en Lombardía en los últimos días, y un médico del norte de Italia y su pareja que estaban de vacaciones en las Islas Canarias.

El hotel donde la pareja se hospedó, el H10 Adeje Palace, fue clausurado y unos mil huéspedes recibieron órdenes de permanecer en su interior, según medios españoles y la oficina de prensa de la localidad de Adeje.

Sube a 15 la cifra de muertos por coronavirus en Irán

Mientras tanto, lacifra de muertos por el coronavirus Covid-19 en Irán aumentó a 15, mientras que el número de infectados subió a 95, informó el Ministerio de Sanidad.

De los 34 nuevos casos identificados, 16 se encuentran en la provincia de Qom, nueve en Teherán, uno en Fars, dos en Guilán, dos en Mazandarán, uno en Nishabur, uno en Alborz y uno en la isla de Qeshm, indicó la agencia Irna. Todos los recién infectados habrían viajado a la ciudad santa de Qom antes de ser diagnosticados.

Evalúa Trump pedir fondos de emergencia

Por otra parte, un portavoz de la Casa Blanca aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump considera solicitar al Congreso de Estados Unidos fondos de emergencia para reforzar su respuesta ante el coronavirus, cuya propagación fue calificada por la OMS como “muy preocupante”.“Necesitamos algunos fondos aquí para asegurarnos de que (…) protejemos a todos los estadunidenses, que nos mantengamos a salvo”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, en entrevista con la cadena Fox News Channel. Cuando se le preguntó cuántos fondos puede solicitar para la aprobación del Congreso, Gidley dijo a periodistas en la Casa Blanca que aún no se había anunciado el monto. El Washington Post, citando a personas no identificadas que están familiarizadas con la planificación, informaron que la administración podría solicitar mil millones de dólares de fondos del congreso.