Un nueve sin exclusiones

Desde el portal

Ángel Soriano

Sin ánimo de ser perfeccionista, la proyección del paro nacional el nueve de marzo en defensa de las mujeres contra todo tipo de agresiones y homicidios, merece todo el respaldo, pero el enfoque no es el correcto: no puede excluirse a la mujer, fundamental en la humanidad, en ningún momento. Es madre, esposa, hija, hermana, abuela, compañera. La sociedad no puede dejarla a un lado.

Desde luego que se comprende el ánimo y la necesidad de hacer sentir su presencia y ausencia, y es correcto, todos la aceptamos como pieza fundamental en el desarrollo social, pero no es aceptable decir: hoy no hay mujer. Eso es imposible, de ninguna manera dejará a sus hijos en la escuela ni estará de acuerdo con dejarlos solos en la casa; a su hermano o a su padre. El movimiento, desde luego, tiene sus efectos y sus propósitos.

Merece, desde luego, todo el respaldo social en una lucha de género que es preciso destacar, denunciar, y hacer patente su relevancia: un ya basta a las agresiones a las mujeres de todas las edades, la falta de respeto y humillación, la pérdida de valores humanos que ha llevado a esta situación a niveles intolerables y que es preciso detener, pues de lo contrario, no sabemos hasta dónde puede llegar.

La autoridad en todos sus niveles, debe hacer conciencia sobre un movimiento de esta envergadura, al margen de filias o fobias políticas o ideológicas, debe tomarse en cuenta so pena de que éste, como principio, se afine con puntería política y vaya más allá, como lo ha recordado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, en un movimiento “cacerolista” que recuerda el trágico desenlace del gobierno del presidente Salvador Allende, en Chile.

TURBULENCIAS

Se consolida Alfonso Ramírez Cuéllar

Una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un fallo favorable en favor del diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar que lo ratifica como presidente interino de Morena, y que organizará la elección de la dirigencia nacional, para donde se perfila el también diputado presidente de la JUCOPO en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo…Bloqueos urbanos y rurales estrangularon otra vez la ciudad de Oaxaca y los valles centrales lo que originó la suspensión de la sesión del Congreso local, en San Raymundo Jalpan, y un retraso de cuando menos tres horas en la IX audiencia pública que realizó en la villa de Zaachila el gobernador Alejandro Murat que no impidió que se tomara su nieve de leche quemada con tuna en la plazuela del lugar…En tanto el tuxtepecano Eviel Pérez Magaña, secretario de Obras Públicas con el gobernador Ulises Ruiz y senador de la República, aspirante en dos ocasiones a la gubernatura de Oaxaca, tomó a chunga la acusación de la ASF que dirige el también oaxaqueño David Colmenares Páramo y que lo señala como responsable del desvío de recursos millonarios destinados a programas sociales. “Me dan risa esos comentarios, ya estoy acostumbrado a los ataques infundados”, señaló en redes sociales donde también se publicitó la apertura de elegante restaurante propiedad de uno de sus hijos en la apacible y progresista ciudad de Querétaro. La familia Pérez Magaña ha dejado Tuxtepec, un verdadero polvorín en la entidad…Y entre las investigaciones en puerta de la ASF se encuentran también cercanas colaboradoras del senador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, que fiel al clásico estilo priista que predominó durante décadas, ponía a sus incondicionales donde había, no donde podían servir. Y se despacharon con la cuchara grande…

