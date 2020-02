AMLO es adicto al martirologio

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Y YA QUE ANDAMOS TAN PATRIOTEROS NO ME EXPLICO LA RAZÓN POR LA QUE NO SE INVESTIGA Y CASTIGA A VICENTE FOX, POR CAMBIAR EL ÁGUILA DE LA BANDERA POR UNA ÁGUILA MOCHA Y LO GRAVE ES QUE LA MOCHÓ DE ABAJO, NO LA DESCABEZÓ… como que son los recuerdos de las patadas paternas cuando “el gringuito” andaba borrachón y golpeador contra doña Mercedes…

Y es curioso que para todo se culpe a los malditos de la imposición del neoliberalismo, sobre todo porque muchos de sus representantes son “cuatachones” del Presidente y él debe saber cómo funcionan éstos cuando andan de malosos y de golpistas y si es cierto o fuera cierto que la oposición de la reacción está seriamente derrotada por la moral, pues no me explico el por qué sigue jodiendo como si anduviera vivita y coleando. Y es tan inexplicable como la manifestación mañanera donde Rosario Piedra exige al Presidente que reciba a su mamá con la organización política que fundara. Eureka. Pues al parecer no le cae el veinte de que siendo la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no necesita andar en movidas y marchas y plantones, sino convocar a una reunión con el Presidente para que las escuche, pues para eso es el poder a menos que no lo quiera utilizar por aquello de que no se vale usarlo para la mamá sino para los demás derechos humanos…

O son pocos los historiadores y digo que son historiadores porque la neta que eso no es mi fuerte que explican que Madero en realidad era un terrateniente, que andaba en esas cosas del espiritismo y de las sociedades secretas, que leía cartas y convocaba espíritus, claro que no convocó al bueno para que le diera el pitazo de que Huerta lo quería joder al lado de sus cuates, tal como ya habían terminado con su hermano. El asunto es que curiosamente le dejó en el poder, en el Ejército al golpista de Huerta que fuera el que acompañó a Porfirio Díaz en el ferrocarril que le llevará a Veracruz y cuando éste preguntaba quién lo escoltaría y le dijeron que Victoriano, pues se sintió muy bien al decir que era un hombre de lealtades, y bueno, sí era leal, pero a los enemigos de Madero. Es claro que en tales condiciones y de revolturas no es lo mejor tratar de explicar la historia y el presente con las tesis de Madero, porque no fueron capaces de enfrentar a los golpistas y matones, claro que las ideas no se pueden destruir, pero se destruyen a los que las traen en boga y todo se jode, la realidad es que Madero fue un mártir y al parecer ese es el mejor ejemplo que le brinda a AMLO, su martirologio y esto no es lo mejor, nos dicen muchos especialistas en el análisis político, porque cuando un dirigente anda cultivando el martirologio es peligroso porque provoca a que se den las condiciones para ello, así es bueno que por el bien de México, por el bien de su familia, de sus amigos y de sus simpatizantes, AMLO, tome conciencia de que debe mantener una buena protección personal, no del estilo que traían los ex presidentes con los sicarios del EMP, no, pero tampoco puede dejar que “el pueblo sabio”, desarmado, sea el responsable de su seguridad. Cualquier atentado en su contra traería una enorme violencia de sus simpatizantes que son millones y la confrontación sería brutal y de graves consecuencias.

La verdad de las cosas es que vemos que muchos sectores andan en realidad muy inquietos, si es que como dice el director de la UIF que para esas fechas, como la canción: “para abril o para mayo…” se darán a conocer muchos detenidos por el uso y abuso de las facturas chafas y por la evasión fiscal, pues no es para menos el que muchos “cuatachones” de la “mafia del poder” anden inquietos y lo más curioso es que cada vez que van a las comilonas o cenas o a la tamaliza y al chocolate pues cuando no les dan un pellizco al bolsillo, también les mandan mensajes de que han burlado muchos impuestos y que eso no solamente está mal sino que tienen delitos y castigos y pues como me cuentan algunos de esos “mafiosos del poder”, pues no entienden con quién transar para terminar con la inquietud, si es con Romo o con cuáles de los “cuatachones” de esa mafia que andan cercanos a los afectos presidenciales para que les den una manita, sin entender que el Presiente como no quiere dinero, ni propiedades ni nada material que contamine su visión de apóstol de la honestidad, pues le pueden errar y en vez de que les sea útil el apapacho les puede resultar cola y los mande al botellón.

Todos entendemos que como visión y sueños el Presidente tiene el de pasar a la historia de México como el Presidente más honesto y más leal a sus ideas y no es malo, lo malo es que muchos que andan cercanos a él pues no andan en lo mismo y esperan los cambios o que termine el mandato, ya sea en su tiempo o adelantado para que puedan imponerse los nuevos tratos y que el aceite que hace funcionar la maquinaria económica y política de este país: la corrupción y el “chochupo”, pues vuelva a aceitarla para que funcione porque ahora, me dicen muchos, si antes con los corruptos había medicamentos y no los precios de tales tan elevados en las farmacias no me explico la razón por la que no hay medicamentos en los hospitales ni en las farmacias, porque los ocultan para irles aumentando los precios y pues ni quién cheque como lo hacen con las estaciones de gasolina. Pues no hay control de precios ni de nada, a lo mejor, AMLO, con tantas ocupaciones no anda con los tiempos para que la señora lo mande al mandado y por ello no sabe cómo aumentan los precios en mercados y en los súper o la comer, al final de cuentas, al parecer, pues uno se alegra por los aumentos de salarios y al poco tiempo pues le sale cola porque andan más caros los alimentos, los medicamentos y las ropas aunque sean de segunda mano o de paca de contrabando, total, los que nos jodemos somos todos y pues ni hablar… y recuerden: EL NUEVE NADIE SE MUEVE y hay que apoyar a las mujeres para que nos recuerden que venimos y tuvimos o tenemos madre…

socrates_campos8@yahoo.com.mx