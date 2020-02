El creador de stickers para Facebook, Oscar Ospina, trae a México a “Opi y Kipi”

Lanzará su libro “Toma tus problemas sin gravedad” el 29 de febrero en la librería Porrúa, de Chapultepec

Arturo Arellano

Opi y Kipi son un oso y un pájaro, simpáticos personajes quienes aparecieron por primera vez como stickers para Facebook Messenger. La interacción de sus miles de seguidores en redes sociales llevó a su creador Oscar Ospina a publicar el libro “Opi y Kipi: Toma tus problemas sin gravedad”, mismo que será presentado este 29 de febrero en Porrúa Chapultepec, donde además ofrecerá una masterclass.

Para ofrecer detalles del libro y lo que ha sido su carrera como ilustrador, Ospina visitó la redacción de DIARIOIMAGEN en compañía de su esposa Juliet, también ilustradora y en quien se ha apoyado para lograr trascender con sus personajes. “Es una recopilación de los primeros tres años de Opi y Kipi, nosotros llevamos ya mas o menos seis años publicando constantemente estas viñetas en redes sociales, pero en este libro está lo que hicimos primero. Además algunas historias inéditas que no pusimos en redes sociales”.

Describe que “El libro es de estos dos personajes Opi y Kipi, en situaciones diarias, ‘Toma tus problemas sin gravedad’, es un juego de palabras, porque la gravedad es algo que no hay en el espacio y por eso flotas, entonces cuando tomas tus problemas sin gravedad, es también tomarlos a la ligera y que no te afecten mucho. Son historia cotidianas que le pueden pasar a cualquiera con un toque de humor, si de pronto te dicen que tu cuerpo es diferente, lo es, pero al final no es malo si le sacas provecho, en este caso lo hacemos con humor y un poco de ternura”.

Habiendo hecho miles y miles de trazos a lo largo de su carrera, Ospina refiere que “finalmente Opi y Kipi fueron los que le gustaron a la gente. La marca se llama Mostropi, porque al principio hacía muchos monstruos, en redes sociales me daba a conocer por ello, pensé que los haría toda la vida, pero después hice estos personajes tiernos, estilo Kawai, muy con la onda japonesa y Facebook nos llamó para ser parte de los stickers de Facebook Messenger, ahí fue donde decidimos darle rienda suelta a los personajes”.

Fue entonces que la gente comenzó a interactuar con los personajes y Ospina decidió llevarlos a otro nivel, “creamos la marca, la reestructuramos con mi esposa Juliet, decidimos que estos personajes pudieran ser licenciables, que los pudieran tener en productos, gracias a eso en México es donde más seguidores tenemos. Tenemos licencias en pijamas, agendas, mochilas, entre otras cosas”.

Recuerda que “hay varias formas de lograr lo que nosotros hacemos, ya sea con historias o situaciones y otras sin texto, que es mas complicado, porque solo con la imagen la gente debe entender lo que sucede. Al principio dibujaba mucho lo que veía en televisión como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, pero cuando piensas en marca, en lo tuyo propio en tu empresa miras a tu propio estilo, en mi caso el estilo minimalista, que siempre me llamó la atención, vi lo que hacían con Hello Kitty y eso quise, trazos gruesos y que no necesitan mucho tiempo para dibujarlos, además yo trabajaba todo el día y si quería dibujar y mostrar lo que sé hacer, lo tenía que hacer por las noches llegando a casa, estos personajes tan sencillos me dieron la oportunidad de pensar más en la idea que en el dibujo, al final la idea es más fuerte que la ilustración, porque puedes hacer una ilustración muy desarrollada pero sino tiene un contexto o un mensaje atrás, se queda en solo un dibujo bonito. Lo mismo si tienes una idea potente pero un dibujo no tan bonito, la idea queda por encima, no hace falta ser el mejor dibujante”.

Finalmente, adelantó que este 29 de febrero presentará su libro en la librería Porrúa Chapultepec a las 13:00 horas, por lo que ofrecerá una firma de autógrafos y un taller para enseñar técnicas a otros ilustradores. El acceso será por medio de la compra del libro.

La interacción de sus miles de seguidores en redes sociales llevó a su creador, Oscar Ospina a publicar el libro “Opi y Kipi: Toma tus problemas sin gravedad”, mismo que será presentado este 29 de febrero en Porrúa Chapultepec, donde además ofrecerá una masterclass.