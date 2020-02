Se preparan en Tamaulipas para llegada del coronavirus

Tras la confirmación de casos en Texas

La OMS reporta más de 82 mil infectados por el Covid-19, en el mundo

Preocupa al Sistema de Salud de Tamaulipas la presencia de 53 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, de los cuales más de 30 se han registrado en Texas.

La secretaria de Salud estatal, Gloria Molina aseguró en entrevista que “estamos preparando la frontera, estamos preparando el centro y el sur del estado para estar atentos, seguimos con la vigilancia activa de todo el sector, con muy buena coordinación con todos”.

Entre las acciones que ya están llevando a cabo se refirió a la capacitación hacia el personal, así como los simulacros, refiriéndose al que se realizó en el Hospital General de Reynosa, así como uno en aeropuerto y otro más identificando a un presunto paciente.

“Estamos haciendo los simulacros para capacitar a nuestro personal. También hemos hecho la reproducción de mucho material para informar a la población, porque lo que necesitamos realmente es que la población esté enterada de lo que tiene que hacer”, añadió.

Afirmó que es una realidad, “va a llegar al país, va a llegar a Tamaulipas. Ya está en Brasil como ustedes ya saben, esto es cuestión de estarnos preparando”.

OMS reporta más de 82 mil infectados de coronavirus en el mundo

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que se han registrado 82 mil 295 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 78 mil 631 corresponden a China y 3 mil 664 al resto del mundo. Este recuento supone que en las últimas 24 horas se han registrado un total de mil 185 casos adicionales.

La OMS indicó también que se han registrado 2 mil 747 muertos por el virus en China y 57 fuera de este país. Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Noruega, Pakistán, Rumanía y Macedonia fueron los nuevos países que reportaron uno o más casos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el virus no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.

“Si me pidieran sugerencias para prevenir este virus daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos frecuentemente, no tocar la cara con las manos… en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios básicos de prevención son los mismos”, señaló en rueda de prensa.