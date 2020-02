López Obrador, metido en nombramiento de Ackerman

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Rosario Piedra, presidente de la CNDH, no se manda sola

Pero qué retador salió John Ackerman luego de que por todos los medios posibles, se dejó sentir el malestar porque la siempre activa presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra lo nombró integrante del Comité Técnico que elegirá a los futuros consejeros electorales y como dice un reconocido abogado, Javier Coello Trejo, es obvio que la flamante ombudsperson no se manda sola; indudablemente recibió “línea” ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque públicamente el tabasqueño diga en su gustadísima conferencia mañanera, que ahora “ya no es como antes” y que él no se meterá en ese asunto.

¿No se meterá?, ya está más metido que nada pues nada nuevos son los ataques que ha dirigido al Instituto Nacional Electoral, que encabeza el consejero-presidente Lorenzo Córdova. El presidente quiere a modo y para su muy personal beneficio, absolutamente a todos los organismos y desafortunadamente, el INE no es la excepción. El tabasqueño está obsesionado con dicho Instituto para tener el control de las elecciones del 2021, sobre todo ahora que su credibilidad va en franca picada.

Ante los ataques porque evidentemente es un perfil eminentemente morenista, Ackerman respondió: “Perdón señores, pero ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con ella”. O sea y como dice un conocido refrán, o la beben, o la derraman.

En la “democracia” de esta llamada cuarta transformación, se trata de recompensar los servicios que prestan los más fieles e incondicionales seguidores de López Obrador y como al marido de la flamante secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval no le pudieron dar la rectoría de la UNAM por ser extranjero, entonces la línea fue darle otra importante posición que por cierto, no le complace mucho.

De seguro, Ackerman está a cargo de armar la estrategia para nombrar como consejeros del INE a otros incondicionales de AMLO, como por ejemplo, Gibran Ramírez, pintoresco personaje que está más que dispuesto a acatar también la “línea” del presidente en el INE.

Lo mismo ha venido sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Ejecutivo ha colocado a sus incondicionales y ha premiado a sus consentidos, como por ejemplo, su constructor favorito, José María Riobbó, que hasta se dio el lujo de negar que hubiera conflicto de interés en el nombramiento de su esposa, Yasmín Esquivel, como ministra de la SCJN

Por twitter, Ackerman escribió: “lo único que evidencia la Oposición al lanzarse con todo en mi contra es evidenciar su enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de silenciar las voces discrepantes”. ¿Quién será el intolerante?, ¿se habrá mordido la lengua el esposo de la titular de la SFP?

Por lo pronto, los coordinadores parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Juárez Piña y Tonatihu Bravo Padilla, evidenciaron a Ackerman al señalar que, “en decenas de expresiones públicas ha mostrado, en diferentes ocasiones, su desdén al INE. Cito algunas (expresiones) aisladas, por ejemplo, dice ‘el INE no es confiable’, ‘el INE se ha convertido en un partido de Oposición’. Eso está documentado”

Por ello, anunciaron que impugnarán ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Baja, la designación de John Ackerman como integrante del Comité Técnico Evaluador de aspirantes a consejeros del INE y el argumento esgrimido por Romero Hicks, es que “John Ackerman es inelegible y es evidente que no pasa el filtro de la imparcialidad y de la neutralidad, porque forma parte del Instituto de Formación Política de Morena, de un órgano de dirección; es claramente incompatible. En lo personal, y esa es su vida privada, su esposa es funcionaria de primer nivel, subordinada al Presidente de la República”, además de que es estridente, polarizante y servil.

MUNICIONES

*** Que la aún secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky “ponga sus barbas a remojar”, ya que nuevo dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, llegando, llegado, anunció una auditoría de los recursos manejados por su antecesora. Lo bueno es que Ramírez Cuéllar le avisó a Polevnsky que no se trata de una “cacería de brujas”, sino que necesita saber en qué estado recibirá el partido. En círculos políticos estiman que el reconocimiento del diputado con licencia al frente de Morena es una buena noticia para ese partido porque se supone que Ramírez Cuéllar tendrá el temperamento para poner orden. Habrá que ver qué ocurre en cuatro meses, tiempo en el que el diputado con licencia deberá convocar a elecciones al seno de su partido.

*** La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, reconoció en la UNAM a una aliada indiscutible en la construcción del México que vivimos. La respetamos y agradecemos el gran legado que ha dejado en millones de hombres y mujeres que han formado en sus aulas. Refirió que, con el Convenio General, la UNAM compartirá al Senado estudios y análisis sobre la realidad mexicana. “De igual forma nos acercaremos a los conocimientos de científicos y expertos en proyectos y trabajos en materia de docencia, investigación, difusión de la cultura y compartiremos las acciones, estudios, análisis y opiniones del propio Senado”, expresó. Una acción inmediata es generar el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, Senado-UNAM, cuyo objetivo es vigilar, evaluar e incidir en asuntos de interés público, a través de la generación e intercambio de información, con la intención de que esta sea considerada en la toma de decisiones. De esta manera, afirmó, el Senado pondrá en marcha los principios del Parlamento Abierto en la elaboración y discusión de leyes, en las comparecencias, designación de servidores públicos, fiscalización de recursos, con el acompañamiento académico y profesional de investigadores.

*** La UNAM está presentando las denuncias correspondientes porque grupos de embozados atacaron el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco y la Preparatoria 5 y lo hicieron con piedras, palos e incluso, gas lacrimógeno. Pese a que el CCH supuestamente estaba resguardado, los policías no hicieron absolutamente nada para evitar este asalto. De inmediato, el rector de la UNAM, Enrique Graue habló con Sheinbaum, pero ésta última lo único que demostró es que lleva mucho tiempo perdida en el limbo. De seguro respondió: “ahorita no”, como acostumbra decir cada vez que no encuentra la salida, o sea, bastante seguido. Hay que recordar la actitud que ha tenido el presidente López Obrador se ha limitado a decir que hay una mano negra que mece la cuna; de ahí, que en los corrillos políticos mucho se hable de que más bien es una “mano morena” la que hace eso ya que sería al partido en el poder al que por lo visto, le interesa desestabilizar a la UNAM y su rector.

morcora@gmail.com