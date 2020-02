No se cerrarán puertos ni aeropuertos: AMLO

No se cerrarán puertos ni aeropuertos en el país, porque no se le puede prohibir la entrada a nadie, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al crucero Meraviglia que estaba fondeado frente a Cozumel luego de ser rechazado por Jamaica e Islas Caimán, y ordenó se permitiera el desembarque de más de 5,500 turistas.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que de acuerdo a una inspección sanitaria al interior del crucero no se detectó ningún caso de coronavirus, pero sí uno de influenza, por lo que verán que tipo de enfermedad es para proteger a la población quintanarroense que ha apoyado las acciones del mandatario.

López Obrador en la conferencia mañanera manifestó que: Nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias, no vamos a actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer. No podemos actuar de manera inhumana, precisó.

En tanto, en el Senado de la República se han tomado medidas extremas ante la virtual presencia de la pandemia que, de acuerdo al embajador de México en la ONU, y una eminencia médica, Juan Ramón de la Fuente, la presencia del Covid-19 es inminente.

TURBULENCIAS

Convenio ASF-Sedena

Leopoldo Acosta García, vocero de Cuautepec recordó que el pasado lunes 24 de febrero, durante la inauguración del Pilares La Muela, ubicado en la colonia El Arbolillo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum dijo: “aquí en Gustavo A. Madero estamos haciendo un Cablebús, de la parte alta de Cuautepec hasta Indios Verdes”, lo cual es una mentira porque todo el trazado del Cablebús está en el fondo del valle. Las partes altas, como las Arboledas, Ampliación Arboledas, las tres colonias Forestales, el Tepetatal, Compositores Mexicanos, Lomas de Cuautepec, Tokio-Malacates o Del Carmen, La Casilda y La Brecha, están muy alejadas de la última estación del Cablebús y quienes allí viven tendrán que tomar o un taxi pirata o el RTP o la Ruta 18 para llegar a la estación Cuautepec, la más cercana… Los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, firmaron un Convenio para la participación de la ASF, en el ámbito de su competencia, en el proyecto de Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad de Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Estado de México, su interconexión con el AICM y reubicación de Instalaciones Militares, también conocido como “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, con lo cual se fortalece el carácter adelantado y preventivo de la fiscalización superior, y así refrendan su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas…Fueron localizados cuatro de los seis pescadores desaparecidos en el mar muerto Huamúchil, San Dionisio del Mar gracias a un operativo implementado con la Secretaría de Marina y autoridades municipales y están fuera de peligro informó el Comité Estatal de Protección Civil de Oaxaca, e indicó que los pescadores que fueron localizados en aguas de San Francisco del Mar, lugar donde se volcaron las pangas en las que salieron este miércoles por la mañana son: Similiano PR, Eliceno PC, Héctor GR, y Flaviano V; en tanto falta por localizar a Álvaro TM y al menor de edad Darío GE, por lo que el operativo continúa en la zona; hay alertamiento por los fuertes vientos debido a que el frente Frío número 41 sigue su paso por la entidad, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones que emiten autoridades civiles y militares…

