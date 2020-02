Nos pueden desestabilizar

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Los actos de violencia y los feminicidios en el país aumentan en forma alarmante y algunos dan como explicación que lo que sucede es que existen muchas más denuncias sobre las brutalidades y en contra de los brutos que ejercen la violencia en contra de las mujeres, ya nos podremos imaginar a un idiota maestro que dice que no se preocupa porque existen muchas denuncias y que al final de cuentas “la carne es débil” o el idiota maestro que acusa a las mujeres que se quejan de la violencia y las agresiones de sus compañeros que explica que “ellas tienen la culpa porque los provocan” o al imbécil que dice que no hay violación porque se usaron los dedos en el acto, la violencia y el resentimiento de muchas mujeres que también, por venganza o por “necesidad”, prostituyen a sus hijas e hijos porque tienen necesidad o las que bajo el influjo y presiones del consumo de drogas hacen todo tipo de tonterías y de violencia al lado de sus “hombres”, en fin., la realidad es que, sea como sea, las protestas demandando respeto y apoyo a la liberación de la mujer exigen sin duda una enorme REVOLUCIÓN CULTURAL en el país, para alcanzar mejores niveles de protección a las mujeres y su liberación, aquí hay que seguir aclarando que no hay movilizaciones en contra del gobierno, hay protestas en contra de los brutos que siguen violentando a las mujeres o a los que piensan que todo acto independiente y social es contra su mandato, como que si eso fuera suficiente para entender la fuerza y la voluntad de liberación y de que en la lucha no hay confrontación contra los hombres ni postura ante los gobiernos, es la protesta natural y necesaria que lleva a reflexionar en que es justa y necesario apoyarla y hacerla.

Por diferentes causas siguen los desabastos de medicamentos, no sé si es por caprichos o por “ahorros” o para darnos a todos en la madre, obligándonos a comprar los medicamentos que se requieren, a los precios alzados en que ahora los tienen en las farmacias, y algunos sostienen que este es el acuerdo para que los grandes empresarios que brindan el surtido de medicamentos tengan mayores ganancias, ya que al acaparar los medicamentos en los centros comunitarios se obliga a que el consumo aumente en forma particular y los precios a los que se venden sean mucho mayores y así aumentan las protestas en todos los niveles.

A nadie le importa que se reciban beneficios por diferentes causas, si al final de cuentas nos siguen robando y vendiendo lo que nos deberían proporcionar en forma gratuita y a tiempo en los centros comunitarios de salud, pero no, y no me vengan con que los médicos están confabulados o comprometidos con los grandes empresarios para evitar el dar los medicamentos, simplemente no los dan porque no hay es la realidad y el presidente y sus gentes hacen como que hay y no hay, y así, en las mentiras, se van pateando las responsabilidades mientras los enfermos mueren, empeoran o tienen que comprar medicamentos más caros porque todo está en un inmenso mar de ineficiencia o de complicidades y ya no se sabe bien a bien a quién creerle.

En tales condiciones, aunque nos digan que estamos preparados y capacitados para enfrentar la posibilidad real del contagio del CORONAVIRUS, la realidad es que si no contamos con lo indispensable, pues no podremos contar con lo urgente, y esto provocará una enorme rebelión y malestar en el país y no me vayan a salir conque las protestas son manipuladas por los reaccionarios y neoliberales que están con vida en el país.

La realidad es que en los grandes temas de inseguridad no hay resultados, lo vemos, por ejemplo, en el aumento de la violencia y las agresiones en Puebla, donde el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, tiene una enorme capacidad y experiencia y no podrá controlar la violencia porque los grupos de delincuencia organizada en narcotráfico, “huachicol”, robo de empresas y vehículos es tan grande que goza de muchas relaciones y complicidades desde hace años, sin duda, la experiencia de Gilberto Higuera Bernal será de enorme provecho para los complejos problemas que tiene que resolver el gobierno de Puebla, pero no es todo voluntad si no entendemos que existen redes de complicidades con policías y funcionarios que son superiores a la buena voluntad.

El tema de la violencia en Puebla no es menor, sobre todo cuando el estado vive el efecto cucaracha de Veracruz, Estados de México, Guanajuato, Guerrero y el tema del “huachicol” no es controlable, ASÍ COMO EL INMENSO TRÁFICO Y VENTA DE DROGAS EN LA ENTIDAD Y LA VIOLENCIA EJERCIDA POR LOS ROBOS DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTES DE CARGA Y FERROCARRIL, por ello, en los centros de estudio se ve con preocupación el aumento de la inseguridad, sobre todo cuando Puebla se había convertido en un enorme centro educativo de gran calidad, ahora, muchos alumnos comienzan a emigrar a otros centros porque la violencia es tal que no hay control en la entidad, a pesar de la buena voluntad y esfuerzo gubernamental y de Gilberto Higuera Bernal.

Así pues andamos envueltos en muchos frentes y en mucha violencia, tenemos graves deficiencias en temas de salud y de protección a los derechos de las mujeres, jóvenes y niños, continúa en todo el país la violencia y los robos en las calles y casas habitación, en los bancos, en las empresas, el tráfico de drogas descarado en las calles y centros de recreación o estudiantiles, en fin, lo que hoy enfrenta el gobierno de AMLO no se resuelve culpando a los otros o a los demás, requiere soluciones y prontas o tendremos complicaciones y protestas… que nos pueden desestabilizar.

